НАТО проводит самые большие со времен холодной войны учения Steadfast Defender 2024 : до мая 90 000 военных будут отрабатывать сценарий нападения России. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданских быть готовыми к конфликту с РФ.

Все больше политических лидеров Европы прямо заявляют, что Россия представляет для них непосредственную угрозу.

"После всех политических разговоров об "усталости" и "переговорах" перед Рождеством маятник качнулся назад", – говорит LIGA.net руководитель исследовательской группы безопасности и обороны Норвежского института международных отношений (NUPI), доктор Карстен Фриис.



Теперь страны НАТО – "восточный фронт" на пути старой угрозы, добавляет LIGA.net преподаватель военной стратегии Университета обороны Швеции, подполковник Йоаким Паасикиви.

"НАТО создали для сдерживания Советского Союза, – говорит он. – Мы возвращаемся к этой же угрозе под другим названием – Россия".

Действительно ли Европа "просыпается", что НАТО может (или не может) противопоставить силам России и как все это повлияет на поддержку Украины?

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"Тревожный будильник" для Европы

Похоже, политические и военные лидеры ЕС и НАТО согласовали свои месседжи об угрозе со стороны России в начале 2024 года, рассказывает LIGA.net аналитик брюссельского Королевского института международных отношений "Эгмонд" Свен Бископ: "Я оцениваю, что это укрепляет политическую, финансовую и общественную решимость инвестировать в оборону".

Большинство европейских лидеров действительно рассматривают Россию как главную угрозу европейской безопасности, но для разных стран этот "тревожный будильник" зазвонил в разное время, добавляет LIGA.net Иво Юурвее из Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Эстонии.

В Эстонии, по его словам, это произошло после беспорядков и кибератак в 2007 году, поддержанных Россией. Некоторые страны "проснулись" после агрессии России против Грузии в 2008 году. Многие – только после нападения на Крым или даже позже – после февраля 2022 года.

Но до 2022 года еще можно было предположить, что Россию может сдержать большое количество жертв, добавляет Юурвее. Даже Советский Союз во время войны в Афганистане чувствительно относился к своим потерям. Сегодняшняя Россия – очевидно, на них не обращает внимания.

Также стало ясно, что санкции, хоть и имеют определенный эффект, не разрушили российскую экономику или ее желание продолжать войну.

"В Европе все больше понимают, что Россия является постоянной угрозой безопасности, и вряд ли она исчезнет в обозримом будущем. Как, например, произошло с угрозой ИГИЛ после нескольких лет контрмер", – предполагает Юурвее.

На позицию Запада оказывают влияние сразу несколько факторов, добавляет LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Во-первых, на уровне военных и представителей сектора безопасности появляется осознание, что никаких формальных или неформальных красных линий – нет.

Во-вторых, в Европе растет понимание, что в Штатах может быть все что угодно – Трамп, не Трамп. В какой-то момент Европа должна взять на себя гораздо большую ответственность, – говорит Климин. – К этому Европа не готова. Но, не исключаю, придется".

В-третьих, все это происходит на очень нервном, часто популистском политическом фоне в ЕС, говорит экс-глава МИД. Но среди политиков и части военного сообщества также появляется ощущение, что когда-нибудь ставки могут быть подняты.

При этом значительно серьезнее к российской угрозе относятся страны Балтии и Скандинавии: "Северная Европа сейчас играет ту роль, которую когда-то играла Центральная. Они в некотором роде даже поменялись ролями", – убежден он.

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Что будет, если Кремль решится атаковать НАТО

В настоящее время возможность нападения России на одну из стран НАТО невысока, считает норвежский аналитик Фриис. Однако непрекращающиеся российские кампании влияния, шпионаж, цифровые атаки будут продолжаться и, вероятно, будут усиливаться с началом избирательных циклов на Западе.

Риск российской агрессии невелик еще и потому, что Россия связала свои маневровые подразделения в Украине, соглашается Юурвее.

Поэтому многое зависит от того, чем закончится война в Украине, и от того, в каком состоянии тогда окажутся российские военные силы.

"Даже 25% тех сил, которые сегодня Россия бросила против Украины, представляли бы угрозу, если бы они были развернуты на границе со страной НАТО. Поэтому мы готовимся к этому ежедневно", – говорит он.

Сейчас все, что производит российский военно-промышленный комплекс, сжигается в Украине, согласен Паасикиви.

Если ситуация в Украине ухудшится, россияне смогут наращивать свои вооруженные силы и получат определенный избыток военной техники. И тогда они станут реальной угрозой, – добавляет подполковник шведской армии. Вопрос только в том, когда они смогут атаковать.

"Эстонцы говорят: три-пять лет. Немецкие аналитические центры говорят о шести-десяти годах, – рассказывает подполковник. – Но проблема на самом деле не в том, когда будут готовы россияне. Проблема в том, когда будем готовы мы".

Печальнее всего в состоянии европейских вооруженных сил, по его мнению, – острая нехватка оборонных возможностей, которые нужно наращивать, чтобы "быть готовыми раньше, чем россияне".

Когда/Если Россия все же решится напасть на одну из стран НАТО – она неизбежно проиграет, соглашаются все опрошенные эксперты.

"НАТО гораздо сильнее, когда речь идет об обычных вооружениях. Даже если мы потратили много боеприпасов в Украине, технологическое преимущество остается на стороне НАТО", – убеждает Фриис.

Риск заключается в потенциале ядерной эскалации при таком сценарии, добавляет аналитик Норвежского института международных отношений. Этого никто не желает, но в драматических обстоятельствах часто ситуация развивается в своей динамике, из которой тяжело вырваться.

"Если сравнивать общий военный потенциал НАТО и России, то нет сомнений – НАТО преобладает многократно. Вопрос может быть в том, сможет ли Россия создать локальное и временное преимущество в каком-либо конкретном регионе", – соглашается Юурвее.

Или удастся ли россиянам расколоть Альянс, добавляет Паасикиви: "Что будет после января 2025 года с новым президентом США? А с господином Орбаном и господином Фицо, повторяющим Путина в Европейском Союзе и НАТО? Поэтому вопрос в том, будем мы едины или нет".

"Нет сплоченности – тогда нет и статьи 5, – объясняет он. – Если россияне будут бороться с отдельными европейскими странами или группой стран, то у них, очевидно, будет больше шансов, чем если они будут бороться с Альянсом при поддержке США".

Сценарии раскола могут быть разные. Один из вариантов – россияне начинают давить на острова Шпицберген в Арктике.

"Эти острова являются норвежскими, но они демилитаризованы, – объясняет Паасикиви. – Если россияне что-то делают на Шпицбергене, это проблема для тех, кто заинтересован в Арктике: это США, Канада, Великобритания, Норвегия, скандинавские страны. Но будет ли это проблемой для Турции, Черногории или остального Альянса?"

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"Идут рука об руку". Как наращивание собственной обороноспособности повлияет на поддержку Украины

Развитие Европой собственной обороны не повлияет на поддержку Украины партнерами, убежден брюссельский аналитик Бископ.

"Они идут рука об руку, – объясняет он. – Объединив необходимые заказы как для оснащения Украины, так и для переоснащения себя, мы должны сделать для нашей оборонной промышленности более экономически выгодным расширение производственных линий".

"Я не вижу конфликта между укреплением нашей национальной обороны и поддержкой Украины. Когда, например, правительство дает деньги NAMMO на увеличение производства артиллерийских снарядов, это выгодно Норвегии, Украине и НАТО", – добавляет Фриис.

По его словам, к 2026 году расходы Норвегии на оборону должны достигнуть 2% ВВП. Ожидается дополнительное увеличение после нового долгосрочного плана, над которым сейчас работает правительство.

Эстония также наращивает темпы укрепления собственной армии – сейчас на это ежегодно отдают около 3% ВВП. При этом страна все еще находит ресурсы, чтобы 1% ВВП направлять на поддержку Украины.

"Конечно, это тяжелое бремя для наших налогоплательщиков, – признает Юурвее. – Однако все осознают эту потребность: потому что свобода – бесценна. Например, сейчас учителя по всей Эстонии бастуют, требуя повышения зарплаты. Было много дискуссий, где взять деньги, но никто не предлагал снизить оборонный бюджет".

Швеция также работает над укреплением военного потенциала. Но, как говорит Паасикиви, оборонные мощности страны – это военный бонсай: "Хорошо выглядит. Хорошо сохраняется. Но очень маленький".

Поддержка Украины Швецией будет хоть и небольшой, но все же стабильной, уверяет он: "Пока Украина борется за выживание, независимость и свободу, Россия для нас меньшая угроза. Если мы оставим Украину умирать, придется драться самим".

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