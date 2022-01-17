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Тема дня | Порошенко хотят отправить в СИЗО. Но Зеленскому это вряд ли поможет: короткий разбор

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 21:27
Порошенко хотят отправить в СИЗО. Но Зеленскому это вряд ли поможет: короткий разбор - Фото
Петр Порошенко (коллаж - Таисия Зарянова/LIGA.net)

Печерский суд заседает больше 10 часов, но до сих пор не решил: арестовывать Порошенко или не стоит. Что произошло 17 января и что говорят стороны

Пятый президент Петр Порошенко вернулся в Украину, где на него ждали следователи Госбюро расследований, Печерский суд и потенциальный арест. Как Порошенко не хотели отдавать паспорт в аэропорту, что его команда будет делать в случае ареста и выиграет ли от этого президент Владимир Зеленский, — в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 17 января в 9:03 рейс из Варшавы приземлился в аэропорту "Киев" имени Сикорского. На борту в первом ряду летели Порошенко с супругой Мариной. Позади – с десяток нардепов от Евросолидарности, а также многочисленные журналисты.

Первые проблемы Порошенко испытал еще в аэропорту, когда пограничники 15 минут не отдавали ему паспорт. Параллельно с этим к пятому президенту подошли сотрудники ГБР и пытались зачитать какой-то документ. Однако соратники Порошенко и его адвокаты быстро вмешались и не дали следователям совершить процессуальное действие.

Порошенко 15 минут не отдавали паспорт в аэропорту (фото – Михаил Палинчак/EPA)

Позже В ГБР заявили, что следователи пытались вручить Порошенко повестку на 11:00 в Печерский суд, для избрания ему меры пресечения.

В итоге паспорт Порошенко вернули, и он вышел из здания аэропорта, где его встречали около 1 000 его однопартийцев и сторонников.

После короткой речи Порошенко направился в Печерский суд, где его также ожидали сторонники с флагами. На заседании прокуроры запросили для Порошенко арест с альтернативой залога в миллиард гривень.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Это не первый судебный процесс для Порошенко при каденции Владимира Зеленского. В июле 2020-го Печерский суд рассматривал ходатайство прокуратуры о мере пресечения для Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Тогда суд оставил просьбу следствия без рассмотрения.

Сейчас инкриминируемое Порошенко дело серьезнее – госизмена.

Пятого президента подозревают в организации незаконной схемы покупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает ГБР. По его версии, Порошенко действовал по сговору с группой лиц, – в частности, с высшим руководством РФ, – и способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко в суде (фото – Олег Петрасюк/EPA)

ГБР считает, что Виктор Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от поставок угля от террористических организаций. По заявлению ГБР, Медведчук взял на себя переговорную часть, а Порошенко якобы обеспечивал общее руководство процессом и кадры для его проведения.

Подробнее о фабуле дела можно прочитать здесь.

Порошенко отрицает обвинения, называя следователей "сумасшедшими".

"Ничего за пределами президентских полномочий, за пределами обеспечения энергетической безопасности я не делал. Ни с Медведчуком, ни с кем-то другим", – заявил пятый президент в интервью Левому берегу.

По словам нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко, дело Порошенко вызывает недоумение не только у команды пятого президента, но и у западных политиков. "Люди задают только один вопрос: когда Путин бряцает у вас оружием на границе, самое время этим заниматься? Это выглядит странно и внутри страны, и снаружи", – заявил он LIGA.net.

Частично Гончаренко прав. 17 января посол Великобритании Мелинда Симмонс напомнила об агрессии РФ и призвала политических лидеров Украины не отвлекаться на "поляризацию" внутренней политики.

У Зеленского отрицают любые обвинения в политическом преследовании. Нардеп от Слуги народа Федор Вениславский считает, что это поклонники пятого президента "сделали максимум, чтобы дело выглядело как политическое преследование", а сам Порошенко прикрывается статусом.

По мнению президентской фракции, 17 января Порошенко пытался спровоцировать "гражданское противостояние". "Его замысел сомнения не вызывает… Избежать какой-либо ответственности за свои действия и заработать политические дивиденды", — говорится в заявлении СН.

LIGA.net пыталась получить комментарий от руководства фракции СН, однако на момент выхода материала никто не ответил. "Даже Арахамия (глава фракции – ред.) ничего не комментировал. Зачем мне в это лезть?" – не под запись сказал LIGA.net один из руководителей. В пресс-службе Арахамии на запрос о комментарии сбросили публичную позицию СН.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Суд рассматривает ходатайство прокуроров уже больше 10 часов. Из них три часа судья находится в совещательной комнате, решая судьбу Порошенко. Прокуроры и журналисты остаются в зале, Порошенко и его адвокатов не видно.

До этого Порошенко заверил, что в тюрьму не сядет.

"Первое – я не сяду. Второе – я не позволю себя посадить. Я – не Тимошенко... Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я – не она", – сказал пятый президент Левому берегу.

Он не уточнил, как именно намерен "бороться", но заверил: сделает все, чтобы как можно эффективнее продолжать политическую деятельность.

Не раскрывают тактику юридической защиты и адвокаты Порошенко. "Тактика — это широкий вопрос, я о ней говорить не буду", – сказал LIGA.net адвокат Илья Новиков. Но дал понять, что защита использует все нестыковки в подозрении, а "их куча – и процессуальных, и по сути".

Порошенко перед заседанием суда призвал демократические оппозиционные силы объединится. На его призыв откликнулись глава партии Голос Кира Рудик и партия Демсокира.

"Мы призываем объединится не в поддержку лично Порошенко, а вокруг борьбы за демократию и принципы", — заявил LIGA.net Гончаренко.

В Батькивщине готовы к объединению, но с условием: только вокруг проведения судебной и правоохранительной реформы.

"Ради этого должны объединиться все здоровые демократические силы. Но, к сожалению, такие мысли приходят только тогда, когда ты сам начинаешь страдать. А когда страдают другие – не замечаешь", — сказал замглавы фракции Батькивщина Сергей Соболев в эфире Радио Свобода.

Гончаренко ответил на реплику Соболева: "Следуя такой логике, можно сказать, что Юлия Тимошенко не реформировала суды, когда Батькивщина была основой коалиции, а она была премьером".

По его словам, если Порошенко арестуют, то никто "майданы" созывать не будет. "Майдан не созывается по чьему-то желанию. Майдан – это реакция на идиотские действия власти. Если власть продолжит себя так вести, может быть все что угодно", — сказал нардеп.

Порошенко уверяет, что является категорическим противником "майдана" в данный момент. "И я, и наша политическая сила будет вести себя очень ответственно, призывая к единству", — заявил он в интервью УП.

Электорально эта история не скажется ни на Порошенко, ни на Зеленском, считает замдиректора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий. "Порошенко уже был при власти, и у него сохраняется высокий антирейтинг. К тому же он – не единственный лидер оппозиции", — отметил социолог в комментарии LIGA.net.

По его мнению, на рейтинг власти сейчас больше влияют повседневные вопросы: "Запрос на справедливость играл бы в плюс два года назад, когда был запас ожиданий. Теперь для населения это второстепенно. Электорат хочет чувствовать на себе эффект санкций против олигархов или посадок".

Читайте также: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов

Порошенко хотят отправить в СИЗО. Но Зеленскому это вряд ли поможет: короткий разбор

специальный корреспондент LIGA.net
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Владимир Зеленский Петр Порошенко госизмена виктор медведчук Печерский суд
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