Правила встречи олигархов: метод Зеленского. Как власть может говорить с большим бизнесом

Президент Владимир Зеленский на выборах обещал сделать публичными все встречи с представителями крупного бизнеса. 8 октября журналисты обнародовали расследование о том, как его первый помощник Борис Шефир тайно ездил в гости к олигарху Ринату Ахметову. До этого он уже был замечен в офисе олигарха Игоря Коломойского, в Офис президента заглядывал олигарх Виктор Пинчук, а сам Зеленский тет-а-тет вел переговоры с мультимииллионером Валерием Хорошковским.

Последняя предпологаемая встреча Шефира с Ахметовым вызвала широкий резонанс. Мы спросили у людей, работавших на Банковой с разными президентами, – как правильно главам государства (или их окружению) с олигархами встречаться. Или не встречаться. А заодно вспомнили все тайные, но ставшие явными, встречи Зеленского с очень крупным бизнесом.

Как контактировать с крупным бизнесом и правильно ли это – скрывать такие переговоры от общества: разбор LIGA.net.

Александр Данилюк, заместитель главы Администрации президента Порошенко (2015-2016), экс-секретарь СНБО

Нужно различать крупный бизнес и олигархов. Олигархи – это крупные бизнесмены, которые влияют на политику через медиа, финансирование партий и отдельных политиков. Все-таки Украина – страна олигархата, и эти встречи говорят о взаимозависимости и тесных отношениях. Власти нужны, например, голоса Коломойского в Верховной Раде, позитивное освещение в медиа, финансовая поддержка. Но и олигархам что-то нужно – субсидии, кадры в правительстве. Коллективные встречи в таких условиях сложно представить. Только тет-а-теты.

Такие тайные встречи с олигархами проходили при всех президентах, без исключения. Как правило, их организацией занимались главы Администрации президента или приближенные к президентам лица. Офис президента Зеленского продолжил эту традицию.

Как должно быть? Мне кажется, еще год назад это можно было изменить, но теперь шанс утрачен. Открытости уже не будет. Никто не станет отчитываться о факте переговоров и их содержании, да и проверить не будет возможности. Поэтому такая практика продолжится.

В нормальной демократической системе в таких встречах нет смысла, и они не допускаются. А бизнес отстаивает свои интересы через прозрачный цивилизованный институт лоббизма — где цель этого лоббизма по закону должна быть открыта для общества.

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Олег Рыбачук, глава Секретариата президента Ющенко (2005-2006)

К сожалению, это устоявшаяся практика. Когда я руководил Секретариатом президента, тот же Ахметов приходил на Банковую и провел там семь часов. Это была первая встреча Ющенко с Ахметовым. Не знаю, о чем они говорили – я на ней не присутствовал.

Каждый президент, – хотя они все очень разные, – пришел к этой должности при поддержке финансово-олигархических групп или, как Порошенко, сам был олигархом. При том же Порошенко тоже держался олигархический консенсус. В первые годы большинство медиа говорили о нем или хорошо, или нейтрально, но не критиковали. Это была договоренность с собственниками медиа-бизнеса.

У Зеленского была одна из самых дешевых кампаний, потому что он узнаваем и удачно сработали политтехнологи, но он тоже отлично знает о важности медиаресурса и потому до сих пор вынужден заигрывать с Коломойским. Не из-за финансовых вопросов, а именно из-за медийных.

Крупный бизнес есть в каждой стране. И в каждой стране, если ты входишь в десятку крупнейших бизнесменов, президенты и их офисы контактируют. Но там уже отработаны формы взаимодействия, есть четкие правила. И есть вещи, которые президент никак не может пообещать, не нарушив закон — а там очень сильные антимонопольные институции. Поэтому там не от президента зависит, получишь ты десяточку-вторую миллиардов за счет того, что какой-то независимый регулятор изменит тарифы на электроэнергию.

Я твердо уверен, что да, президентам нужно встречаться с крупным бизнесом. Но не через тайные коридоры с пересадками в машинах, а просто встречаться. И обсуждать разные вопросы. Чего нельзя допускать: когда на этих встречах возникают кулуарные договоренности. Это и есть олигархическое влияние. Когда тот или иной бизнесмен получает или монополию, или своих людей в правительстве, или еще какие-то преференции, которые, например, американский президент не может бизнесу пообещать. Потому что он не влияет.

Если бы у нас бизнес был в четких правилах и не рассчитывал, что, вложив условно миллион в кампанию президента, он потом может отбить в сто раз больше, не было бы никаких кулуарных договоренностей. Если бы у нас президент опирался на общество и партию, он бы не зависел от того, как его покажет Пинчук, Коломойский или Ахметов по своим каналам. Тут все взаимосвязано. Но и если бы у нас были независимые регуляторы, то не было бы смысла тайно приходить и о чем-то договариваться. А в Украине все это до сих пор возможно.

КАК ВСТРЕЧАЛИ ОЛИГАРХОВ

Шефир: встреча с Ахметовым

31 августа-2020 журналисты программы Схемы зафиксировали, как автомобиль Audi с первым помощником президента Шефиром выехало с территории Офиса президента и направилось по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы. В конце шоссе авто заехало на заправку, где к нему подъехал бронированный Mercedes-Maybach Ахметова. Шефир пересел в этот автомобиль и направился в резиденцию олигарха.

Зачем Шефир ездил к Ахметову – неизвестно. Схемы обратились к Шефиру с просьбой ответить, почему он тайно встречался с Ахметовым и какие вопросы обсуждал. "Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю. Точка", – ответил тот.

В Офисе президента сообщили, что официально Зеленский встречался с бизнесом 16 марта, – обсуждал проблему с коронавирусом: "В дальнейшем других встреч (в том числе частных или неофициальных) президента Украины с бизнесменом Ринатом Ахметовым не было. Глава государства тоже не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи".

Друг Коломойского в Офисе президента

В марте 2020 года близкий друг и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, совладелец студии Квартал-95 Тимур Миндич как минимум трижды тайно посещал Офис президента – как раз перед голосованием в Верховной Раде за "антиколомойский закон" (20, 23 и 27 марта).

Миндич заявил, что встречался не с Зеленским, а с руководителем его офиса Ермаком. "Мы друзья... В одной среде всегда общались. Ну, одна компания. Он занимался кинопроизводством, я занимаюсь. Поэтому... Очень дружеские всегда отношения. Были, есть и, дай бог, будут", – сказал он. Миндич настаивал, что его визит на Банковую связан только с желанием помочь стране в борьбе с коронавирусом.

В Офисе президента подтвердили встречу Миндича с "разными представителями офиса" – по поводу помощи с коронавирусом. При этом в команде Зеленского заверяли, что Миндич не обсуждал указанный "антиколомойский законопроект".

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Ермак в самолете Пинчука

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 11 марта был замечен на перелете из Минска на частном самолете, которым обычно летает олигарх Виктор Пинчук. Съемочная группа Схем зафиксировала пассажиров самолета с бортовым номером OE-LEO, хотя их тщательно скрывали, утверждают журналисты. Персонал аэропорта Киев даже подогнал дополнительный микроавтобус, чтобы полностью закрыть их от камеры.

Еще одним пассажиром этого самолета оказался второй президент Леонид Кучма.

Ермак объяснил этот перелет тем, что время окончания встречи трехсторонней контактной группы в Минске не совпадало с графиком регулярных авиарейсов, и Кучма предложил ему полететь в Киев вместе. Ермак утверждал, что не знает, кому принадлежит самолет.



Богдан: встреча с Коломойским

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в декабре 2019 года тайно встречался с украинским олигархом Коломойским и его бизнес-партнерами. По данным Схем, перед Новым годом Богдан провел встречу с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым. А после этого поехал к одному из пятизвездочных отелей в Киеве, в ресторане которого у него якобы состоялась встреча с Коломойским и его бизнес-партнерами.

Опасаясь, что глава ОП, якобы осведомленный о присутствии журналистов, может покинуть отель через другие двери, съемочная группа решила зайти внутрь. По их данным, встреча длилась около часа. После этого частную комнату ресторана покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец Квартала 95 Тимур Миндич. Последним вышел Коломойский.

Олигарх отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал. Богдан на вопросы журналистов не ответил.

Шефир: поездка в офис Коломойского

Поздно вечером 28 октября 2019 года из паркинга офисного центра Коломойского выехала Toyota Camry с номерными знаками Госуправления делами. Схемы установили, что этим авто пользуется первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир.

Через час после этого офисный центр оставил также кортеж, которым пользуется Коломойский.

В комментарии журналистам Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. С кем именно – уточнить отказался. "Это – коммерческая тайна частного предприятия", – сказал он. Он утверждал, что был там по "делам студии Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности президента Зеленского: "А как вы хотели? Мне с чего же жить надо. Надо зарплату получать".

Отвечая на вопрос журналистов, общается он с Коломойским, Шефир сказал: "Он – акционер канала, на который поставляет продукцию студия Квартал 95. Поэтому мы обсуждали, логично, какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные".

Позже Шефир все же признал, что в тот вечер он встречался в офисе в центре Киева именно с Коломойским. Олигарх, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефира, не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему. "Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, привет-пока", – заявил он.

Зеленский: тет-а-тет с Хорошковским

После вступления Зеленского в должность миллиардер и экс-чиновник времен Януковича несколько раз прилетал в Украину, которую покинул в 2013 году. И каждый раз Схемы фиксировали, как по прилету в Киев Хорошковский в первую очередь приезжал на Банковую.

В октябре 2019 года Хорошковский подтвердил, что у него были встречи с Зеленским, но заявил, что об их цели будет известно позже.

Зеленский на прямой вопрос журналистов на пресс-марафоне тоже подтвердил факт личной встречи, детали раскрывать не стал. "С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю", – отметил президент.

Отвечая на вопрос, почему не было фотоотчета, Зеленский сказал: "Я не помню, почему не было фотоотчета. Но мы знаем, как общество реагирует на фотоотчеты, был Коломойский, был фототчет…. Я никогда не вру. Я отвечаю, я встречался с господином Хорошковским".

Президент отметил, что у него был один важный вопрос к Хорошковскому: "И этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали тет-а-тет. Не могу пока сказать (какой вопрос)". Он заверил, что встреча была личной и не касалась должностей или теневых договоренностей.

Летом 2020 года Зеленский признался, что предлагал Хорошковскому возглавить Государственную таможенную службу. Перед этим, весной первый замглавы ОП Сергей Трофимов сообщил о том, что кандидатура Хорошковского рассматривались на премьер-министра.

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Пинчук: тайный визит в ОП

В мае 2019 года, первый месяц Зеленского в должности президента, авто олигарха Виктора Пинчука минимум дважды замечали у боковых ворот тогда еще Администрации президента. Вечером 31 мая автомобиль Пинчука уехал из-под АП, у которых его ждала машина сопровождения. Также авто сопровождения Пинчука и машина охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Пинчук действительно приезжал на Банковую 31 мая вместе с Кучмой. Якобы с Зеленским встречался именно Кучма, которому предложили возглавить трехстороннюю контактную группу и представлять Украину в Минске.

"С крупным бизнесом не общаются, как с колхозом"

Такой фразой Коломойский отреагировал на прошлогоднее обещание Зеленского, что больше не будет "никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей". С крупным бизнесом общаться можно только тет-а-тет, считает олигарх.

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