Правки в бюджет, Коломойский и дефолт, слежка по мобильному. Что надо знать этим утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 27 марта. Температура от +4 до +14, курс доллара 28.14

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Кабмин предложил революционные правки в бюджет. Ими все недовольны

Цифры в бюджете говорят куда больше о планах власти, чем 100 эфиров членов Кабмина на политических ток-шоу. И вчера Кабмин презентовал депутатам свою антикризисную программу - проект изменений в бюджет. Удивились, мягко сказать, все.

Из хорошего - Минфин пересмотрел доходную часть в сторону понижения, сократив ее на 117 млрд.

Из плохого - расходы выросли почти на 90 млрд (создается фонд борьбы с коронавирусом на 124 млрд грн). Как результат дефицит бюджета подскочил втрое - до рекордных за пять лет 8%. Дефицит - это долг или печатный станок (инфляция). У кого можно одолжить деньги, чтобы закрыть, возникшую сегодня в бюджете дополнительную дыру в 260 млрд грн не говорится.

Второй момент - что режут. И тут становится понятно, что Кабмин готов поставить на hold десяток реформ, среди которых: земельная, децентрализация, образования, науки, кинематографа, энергетики (в сфере энергоэффективности) и т.д.

Выбор и статей и логика, вызывает вопрос, например, почему все силовики “не похудели” не на одну гривну; почему вместо верификации соцвыплат, просто всем дадут денег; почему не нашли что оптимизировать у депутатов и Офисе президента (хоть это относительно и небольшие деньги).

Депутаты всех фракций увидев это творчество проявили невиданную солидарность и отправили правки в бюджет на новые правки. Но учитывая, что их могут и должны рассмотреть уже в эту субботу, вряд ли что-то кардинально изменится. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Коломойский или дефолт. Какой выбор сделает Владимир Зеленский

Президент Зеленский может поссориться с Коломойским - и потеряет монобольшинство. Но если не поссорится - мы все потеряем экономику. Господин президент, сделайте правильный выбор - помогите украинцам, а не олигархам. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Кризис затронет каждого - пора на работу. 9 мнений бизнеса о продлении карантина

Карантин продлили до 24 апреля. Это реальность, с которой все мы будем жить еще месяц. Сказать правильное это решение или нет — невозможно. Сегодня все страны изобретают свой рецепт противодействия вирусу. Готового ответа ни у кого нет. И лишь когда Кабмин снимет все ограничения, мы поймем, в каком мире и на каких позициях мы оказались.

Что точно можно утверждать — за этот месяц сотни тысяч украинцев будут проедать запасы. Миллионы — экономить. Бизнес и экономика — страдать. Если правительство не договорится с МВФ, останется давить на Нацбанк, чтоб включить печатный станок — тогда гривня просядет еще сильнее, а страдания растянутся во времени на неопределенный срок.

За этот месяц бизнес так же, как и простые украинцы, будет проедать запасы, считать убытки и ждать лучших времен.

Мы спросили украинских предпринимателей: какими могут быть последствия карантина для экономики? Оффтоп: несмотря на пессимизм, необходимость карантина признают почти все. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Слежка по мобильному и не только: как в Кабмине хотят контролировать соблюдение карантина

Правительства многих стран сейчас пытаются решить одну и ту же проблему. Как обеспечить соблюдение карантина гражданами? За каждым не уследишь. Есть два основных подхода: контролировать человека через специальное приложение либо же следить за его перемещениями по данным мобильного оператора. В Кабмине вроде бы решили пойти более либеральным путём - проверять геолокацию пользователей на обязательном карантине через специальное приложение. Что-то похожее сделали в Польше.

Но мы узнали, что параллельно прорабатывался вариант контроля над перемещениями украинцев со стороны мобильных операторов. Они ведь знают про нас многое. Фактически, телефон в кармане - это GPS-маячок. К примеру, оператор может разослать уведомления всем, кто находился рядом с инфицированным человеком. Или уведомить полицию, если кто-то выйдет из дому и нарушит обязательный карантин. Тайвань, где практикуют такой подход, - среди лидеров по эффективности сдерживания вируса. Звучит как стрёмный киберпанк? Так мы уже давно в нём. Привыкайте. Больше по ссылке.

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