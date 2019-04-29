Президентская ставка: сколько букмекерам стоила победа Зеленского

Выборы - состоялись. Тысячи украинцев не только получили нового президента, но и неплохо заработали, делая ставки в букмекерских компаниях (скорее всего, число проиграваших соотечественников больше). Подробно об этом - в материале LIGA.net. В конце текста мы расскажем, на что делают ставки украинцы теперь.

На кого ставили

Реклама

Мы отправили запросы крупнейшим украинским букмекерским компаниям, чтобы разузнать, сколько денег суммарно поставили их клиенты на президентские выборы и каковы самые крупные выигрыши. Все, к кому мы обратились, ответили, что такие данные являются конфиденциальными. Правда, некоторые все же поделились кое-какой информацией.

В UAbet говорят, что на выборы ставили "с такой же активностью, как и на обычные спортивные события, и гораздо меньше, чем на финальные футбольные или теннисные матчи".

При этом в компании отмечают, что чаще всего ставили на победу определенного кандидата. "До первого тура – больше на Петра Порошенко, перед вторым – в основном на Владимира Зеленского. Самые крупные суммы ставились до первого тура. Перед вторым, когда определился фаворит, суммы ставок уменьшились", – говорят в UAbet.

Как в других странах

Еще в начале марта букмекеры отдавали предпочтение Порошенко. Накануне первого тура котировки Зеленского и Порошенко сравнялись. А в апреле вероятность выигрыша Зеленского уже оценивалась примерно так же, как победы Барселоны в домашнем матче с каким-нибудь испанским средняком.

Пресс-служба компании Париматч подчеркивает, что букмекеры нередко ошибаются в своих прогнозах. Пример - последние президентские выборы в США и Брекзит.

"Это – самые популярные ивенты политического беттинга за всю историю. Букмекеры давали примерно 80% вероятности победы Хиллари Клинтон и почти столько же, что Великобритания примет решение остаться в ЕС. По информации CNN, Paddy Power выплатила примерно 5 миллионов долларов своим клиентам, сделавшим ставки на американские выборы. А Betfair выплатила $2,5 миллиона одному игроку, поставившему на победу Дональда Трампа", – рассказывают в Париматч история про зарубежных конкурентов.

Реклама

На что ставят теперь

В Фаворит спорт придумали новое событие из мира украинской политики для ставок. Вопросы и варианты такие: где состоится инаугурация Зеленского: Верховная Рада, Майдан, Мариинский дворец, НСК Олимпийский, любое другое место; потеряет ли сознание солдат почетного караула перед Зеленским на инаугурации (такой казус случился на инаугурации Порошенко); закроются ли двери Верховной Рады перед Зеленским на инаугурации ( это казус Януковича); уйдет ли Зеленский с президентского поста на протяжении первых 100 дней; возглавит ли один из актеров Вечернего квартала то или иное министерство до 2023 года.

Также принимаются ставки на то, кто заменит Зеленского в Вечернем квартале. Фавориты – Юрий Карпов и Александр Пикалов. Хуже всего букмекеры оценивают шансы Елены Кравец.

Читайте также: Ставки на выборы. Кому и почему отдают предпочтение букмекеры