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29.04.2019, 08:15

Президентская ставка: сколько букмекерам стоила победа Зеленского

Президентская ставка: сколько букмекерам стоила победа Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Политический беттинг. Как украинцы ставили на выборы и на что букмекеры принимают ставки сейчас

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Выборы - состоялись. Тысячи украинцев не только получили нового президента, но и неплохо заработали, делая ставки в букмекерских компаниях (скорее всего, число проиграваших соотечественников больше). Подробно об этом - в материале LIGA.net. В конце текста мы расскажем, на что делают ставки украинцы теперь.

На кого ставили

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Мы отправили запросы крупнейшим украинским букмекерским компаниям, чтобы разузнать, сколько денег суммарно поставили их клиенты на президентские выборы и каковы самые крупные выигрыши. Все, к кому мы обратились, ответили, что такие данные являются конфиденциальными. Правда, некоторые все же поделились кое-какой информацией.

В UAbet говорят, что на выборы ставили "с такой же активностью, как и на обычные спортивные события, и гораздо меньше, чем на финальные футбольные или теннисные матчи".

При этом в компании отмечают, что чаще всего ставили на победу определенного кандидата. "До первого тура – больше на Петра Порошенко, перед вторым – в основном на Владимира Зеленского. Самые крупные суммы ставились до первого тура. Перед вторым, когда определился фаворит, суммы ставок уменьшились", – говорят в UAbet.

Как в других странах

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Еще в начале марта букмекеры отдавали предпочтение Порошенко. Накануне первого тура котировки Зеленского и Порошенко сравнялись. А в апреле вероятность выигрыша Зеленского уже оценивалась примерно так же, как победы Барселоны в домашнем матче с каким-нибудь испанским средняком.

Пресс-служба компании Париматч подчеркивает, что букмекеры нередко ошибаются в своих прогнозах. Пример - последние президентские выборы в США и Брекзит.

"Это – самые популярные ивенты политического беттинга за всю историю. Букмекеры давали примерно 80% вероятности победы Хиллари Клинтон и почти столько же, что Великобритания примет решение остаться в ЕС. По информации CNN, Paddy Power выплатила примерно 5 миллионов долларов своим клиентам, сделавшим ставки на американские выборы. А Betfair выплатила $2,5 миллиона одному игроку, поставившему на победу Дональда Трампа", – рассказывают в Париматч история про зарубежных конкурентов.

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На что ставят теперь

В Фаворит спорт придумали новое событие из мира украинской политики для ставок. Вопросы и варианты такие: где состоится инаугурация Зеленского: Верховная Рада, Майдан, Мариинский дворец, НСК Олимпийский, любое другое место; потеряет ли сознание солдат почетного караула перед Зеленским на инаугурации (такой казус случился на инаугурации Порошенко); закроются ли двери Верховной Рады перед Зеленским на инаугурации ( это казус Януковича); уйдет ли Зеленский с президентского поста на протяжении первых 100 дней; возглавит ли один из актеров Вечернего квартала то или иное министерство до 2023 года.

Также принимаются ставки на то, кто заменит Зеленского в Вечернем квартале. Фавориты – Юрий Карпов и Александр Пикалов. Хуже всего букмекеры оценивают шансы Елены Кравец.

Читайте также: Ставки на выборы. Кому и почему отдают предпочтение букмекеры


журналист
Евгений Середа
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Теги: ставки, выборы 2019, Фаворит спорт, UAbet, Париматч
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