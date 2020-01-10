Причина крушения Boeing, инфляция и раздача миллионов. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 10 января. Температура от 0 до +2, курс доллара 24.12.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. NYT опубликовал видео возможного попадания ракеты в Boeing 737

Иран сбил украинский самолет - теперь практически не осталось сомнений. Журналисты NYT опубликовали видео, где запечатлен момент попадания ракеты. Мировые лидеры - Джастин Трюдо (Канада), Борис Джонсон (Великобритания) прямо обвиняют Иран и заявляют, что данные западных разведок подтверждают: самолет был сбит ракетой «земля - воздух». Иран - пока что - продолжает все отрицать. Украина - пока что - не спешит присоединяться к обвинениям. Эта страшная история о людях в мясорубке политики. А еще она о том, что чужих войн на нашей маленькой планете не бывает. Больше по ссылке.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Инфляция в Украине за 2019-й - 4,1%, это минимум за шесть лет

Если отойти на 6-12 месяц назад и прочитать эту новость, то она выглядит абсолютной фантастикой: не один эксперт, ни один аналитический центр, ни МВФ, да и сам Нацбанк не верили, что инфляция может быть такой. Но инфляция в коридоре, запланированном НБУ 5+-1%. (Хотя сам регулятор еще в сентябре не сильно верил в достижение). О чем говорит эта цифра:

В Украине появилась монетарная политика, влияющая на реальную экономику

Нацбанк умеет понижать инфляцию, правда, не очень контролируемо (теперь посмотрим, умеет ли повышать)

Никто до конца не понимает, как в Украине работает и устроен реальный “монетарный” рынок

30 января НБУ сильно (на 2-4%) понизит учетную ставку. Последствия - ставки по депозитам упадут сильно, по кредитам может быть и нет так сильно.

спрос на ОВГЗ до решения НБУ будет большим, это будет и дальше давить на курс грн/доллар

Украина в клубе цивилизованных стран, которые умеют контролировать рост/снижение цен не только административными методами.



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Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Миллиардер раздаст в Twitter $9 млн, чтобы поднять счастье людей

Богатые богатеют, а бедные беднеют. Средний класс сужается. Эти изменения, которые происходят не только в развивающихся странах, но и в развитых экономиках. Некоторые богатые начинают идти на эксперименты: а что если просто раздавать часть своих сверхдоходов людям. Будут ли они себя чувствовать счастливее, если начнут получать деньги таким образом регулярно? Вот один из таких экспериментов. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Sony внезапно показала свой электромобиль

Невероятно, но факт. Японская компания Sony, которую мы все знаем как производителя электроники внезапно выпустила электромобиль. Пока только один экземпляр, для демонстрации возможностей корпорации. Что дальше? Sony не раскрывает карты. Но мир уже знает пример того, как новичок всего за несколько лет стал одним из лидеров автомобильной промышленности. Капитализация Tesla Илона Маска 8 января стала выше, чем Ford и GM вместе взятых. А как насчет Sony, получится? Больше по ссылке.

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