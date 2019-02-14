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14.02.2019, 21:29

Придут ли избиратели Зеленского голосовать. Что говорят социологи

Придут ли избиратели Зеленского голосовать. Что говорят социологи - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Анализируем с социологами последние президентские рейтинги: что означают эти цифры и можно ли предсказать исход выборов

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Владимир Зеленский в январе впервые с 2016 года сместил Юлию Тимошенко с пъедестала, а в феврале закрепился во главе президентского  рейтинга. На втором действующий президент Петр Порошенко, лидер Батькивщины - третья. Что социология говорит об их шансах и почему высокий рейтинг Зеленского перед выборами еще не гарантирует победу - в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня КМИС обнародовал результаты соцопроса, проведенного с 31 января по 10 февраля. С незначительными отклонениями он подтверждает январский опрос трех социологических центров (сравнить можно здесь).

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По свежим данным, Зеленский обходит Порошенко на 5,6%, Тимошенко на 6,8% (среди всех).

Разница между Порошенко и Тимошенко - в пределах статистической погрешности, отметили в КМИС. Это означает, что у них примерно одинаковые шансы попасть во второй тур. Наиболее реально, что там конкуренцию им составит Зеленский. Но и это еще не факт.

Во втором туре выборов Зеленский уверенно обходит любого из топ-кандидатов. В паре с Тимошенко ему дают отрыв в +13% голосов, в паре с Порошенко +21,5%. Если во второй тур выйдут Тимошенко и Порошенко, то шансы лидера Батькивщины на победу значительно выше: 27% против 18,9%. Она выигрывает гонку и в случае состязания с Анатолием Гриценко (25,6% против 21,7%), и у Юрия Бойко (29,8% против 16,3%).

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Порошенко выигрывает только у Бойко и с незначительным перевесом: 23% против 20,2%.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Штабы Тимошенко и Порошенко сильно недооценили политический потенциал "комика из телевизора", считает политолог Петр Олещук. "Что это означает на практике? Во-первых, отмахиваться от него уже нельзя. Во-вторых, те методы, которые применялись его оппонентами на первых этапах - провалились", - говорит он. Обычная методология компромата на Зеленском не сработала. Это значит, что технологам ведущих кандидатов придется менять тактику буквально на лету, за 50 дней до выборов.

А вот у Зеленского с позиционированием все очень неплохо. Когда социологи КМИС спросили у его сторонников о причинах поддержки, два самых популярных ответа звучали так: он новое лицо в политике (54,4%) и он не зависит от олигархов (29,8%).

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В некоторой степени успех Зеленского - это диагноз действующей политической системе и самим избирателям.

Люди разочаровались в политике и политиках, говорит социолог, директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина. Это зафиксировал еще летний опрос о том, нужны ли Украине новые политические лидеры - 62% ответили, что нужны. "А откуда их брать? Только из телевизора, так чтобы все знали. И когда им предъявили Зеленского - он не политик, это точно. Он "классный пацан". Очень узнаваемый. Это на самом деле протестное голосование. Пусть даже за него, лишь бы не за вас", - пояснила она.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Высокий рейтинг еще не равен победе. Зеленский опирается на нестабильную категорию населения - молодежь.

"К декабрю примерно в два раза сократилось количество молодежи, которая не собиралась идти на выборы и не знала, за кого голосовать. То есть Зеленский ни у кого из конкурентов голоса не отбирал. Скорее, он их подобрал у неопределившихся", - говорит Бекешкина.

Теперь важно - пойдет ли молодежь на выборы. "Обычно она ходит меньше, чем люди старшего поколения. И дело не только в желании, хотя и желания тоже меньше", - поясняет социолог. Проблема в том, что значительное количество молодежи живет и работает не по месту своей регистрации. А значит, для участия в выборах им надо либо ехать домой, иногда за сотни километров, либо менять место голосования.

Директор КМИС Владимир Паниотто подтверждает: только треть молодежи интересуется политикой - при том, что в старших возрастных группах таких до 60%. Ситуация с голосованием молодежи не такая уж и плохая, добавляет он. Но корелляция с возрастом все же есть.

Экзит-полы КМИС за 2014 год показали такое распределение голосовавших в разных возрастных категориях:

  • 18-29 лет - 16,4%
  • 30-39 лет - 18,7%
  • 40-49 лет - 19,2%
  • 50-59 лет - 21,4%
  • от 60 лет - 24,2%

С высокой долей вероятности эта тенденция, которая прослеживается несколько кампаний подряд, сохранится и на выборах-2019.

"До голосования осталось еще очень много времени. Ситуация меняется очень быстро. Еще недавно Тимошенко была первой", - отметил Паниотто. Социолог уверен, что выборы-2019 будут уникальными: "Кто выйдет во второй тур, всегда можно было сказать достаточно точно за 3-4 месяца. Сейчас такого нет. Отрыв Зеленского от пары Порошенко и Тимошенко всего 5% разницы. Прогнозов вам никто не даст".

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Правила кандидатства Юлии Тимошенко. Последний шанс? и Правила президентства Петра Порошенко


специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: Владимир Зеленский, рейтинг, соцопрос, ирина бекешкина, выборы 2019, владимир паниотто
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