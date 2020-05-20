Война на Донбассе, пленки Ермака, друзья во власти, переговоры с Путиным: о чем Зеленский три часа говорил с журналистами - самое важное

Владимир Зеленский подвел итоги первого года в должности президента. Что будет с Минском, имел ли право лететь в Оман, чем (как считает) отличается от Порошенко и пойдет ли на второй срок: LIGA.net вопрос задать не дали, но вот что он ответил на вопросы других журналистов.

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Друзей во власти - нет. "Ни одного кума или близкого друга я не назначил... Но у нас кадровый голод. Я не могу найти хороших министров культуры,.. образования. Нам очень сложно искать министра энергетики. Кого бы мы ни взяли в сфере энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова, или Коломойского, или Пинчука. А где у нас независимые энергетики в стране, они есть? Дайте!"

"Разве что Баканов - друг. "Мы действительно дружим, я действительно уважаю (этого) порядочного человека... Может, чего-то не хватает Баканову в профессионализме и опыте, но за год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине никогда не было".

Да Ермак - доверенное лицо. "Он опытный юрист. Именно такое образование нужно главе Офиса президента... Господин Ермак мне не кум, но доверенный человек, я ему доверяю... Ермак работает 25 часов в сутки, хотя их в сутках 24".

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Шефир вообще работает бесплатно. "Он помогает, потому что я не могу поставить на должность людей, которые ко мне приближены, чтобы они получали зарплату от государства. Я не хочу. Мне нужны помощники, у меня их аж два: Мария Левченко, которая была моим помощником, еще когда я был продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю".

Шмыгаля раньше не знал. "Мне кажется, Шмыгаль и профессиональный, и чистый. Я его не знал до своей политической карьеры". "Пока прошло только два месяца, но у меня замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с COVID-19, и в этом направлении мы мастера спорта".

Венедиктова - чиста. "Я обещал, что к власти придут другие люди... И теперь вы спрашиваете меня, почему генпрокурор раньше не работал генпрокурором. Потому что это новый человек... Мы предложили людей, которые чисты".

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Пленки Ермака - пустые. "Для меня это пустое дело... Никто никаких денег не брал и не взял, и нет ничего на видео. Я знаю, кто вел эти записи, и знаю, для чего. Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтоб я снял Ермака. У меня есть ответ - полный. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю". "Мы знаем, кто имеет такую технику. Государство имеет такую технику".

Роспуска Рады не будет. Пока. "Пока Слуга народа будет голосовать за все важные для страны законопроекты, я буду поддерживать именно этот состав. Как только они не будут голосовать, будут лоббировать интересы коммерческих групп - в этот же момент я распущу парламент".

Готов к переговорам с Путиным. "Я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один. И есть ответы, которые можешь услышать только один на один, чтобы сделать уже 100%-ные выводы и идти по плану Б".

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Минск продлит еще на несколько месяцев. "Будем бороться до конца за Минск, с ним связаны санкции против РФ. Их все хотят снять. Не только Россия, и много европейский стран, которые я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций... В связи с коронавирусом немного заторможен этот процесс, поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все же дожать".

Прекратить стрелять - не работает. "Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень сильная армия, но мы не провоцируем... Если по нас стреляют - мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем. Та сторона, действительно, если бы просто перестала стрелять - все бы закончилось. Но они не знают, что потом с ними будет, я имею ввиду боевиков".

Субъекты войны - Украина, Россия, ОБСЕ. "Несмотря на то, что в Минске есть представители так называемых "ДНР/ЛНР", мы понимаем, что говорим с РФ. Нас там три участника: Украина, Россия, ОБСЕ. Это и есть субъекты Минска, конфликта и войны".

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Имеет право летать в Оман. "Это была моя частная поездка... Я полетел к семье. Моя семья проплатила номер в отеле. В билете было написано не "Петр Инкогнито", а "Владимир Зеленский". Я не обязан о своей частной поездке говорить... Я вам честно скажу, я еще в душ хожу, сплю и люблю детей. Это, мне кажется, мои частные вещи".

Не надо сравнивать с Порошенко. "Я всем отличаюсь от Порошенко. И физиологически, и как президент. Я честный порядочный человек, который болеет этой страной. Я, может, не так красиво общаюсь на украинском как президент Порошенко. Но я такой".

Приговор Порошенко еще впереди. "Вы же видели и вчерашний скандал (с переговорами якобы Порошенко и Байдена - ред). Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров".

Заказчиков убийства Гандзюк посадят. "За мою каденцию люди, которые убили, посажены... У нас есть ответ, кто заказчик. Сейчас дело полностью передано в суд. Я уверен, что суд даст справедливый приговор, и заказчики - не заказчик - сядут за решетку".

За дело Шеремета отвечает Аваков. "Это дело сложное, однозначное оно или нет - я не знаю... Дело ведет и отвечает за него Аваков. Если суд и следствие докажет, что эти люди (Кузьменко, Антоненко, Дугарь - ред) убийцы - они сядут в тюрьму... Если не дай Бог эти люди будут невиновны - будут уволены все, кто это сделал… Мне сказали: нашли вероятных убийц. Затянули меня в это". "Мощный ли он министр? Да".

Одного срока мало. "Одной каденции может не хватить... Я подумаю (буду ли баллотироваться)... Как скажет народ Украины... Работа сложная, спасибо никто не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. У меня есть, чем думать".

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