Приговор Сергею Стерненко, вакцина AstraZeneca в Украине. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. В Украине – новые зоны карантина: в красной – Ивано-Франковская область

Посадка на семь лет активиста Сергея Стерненко затмила другие важные новости. Что не так с делом Стерненко детально описывают в этом письме мои коллеги. Из недооцененных новостей – эпидемия коронавируса (и очень вероятно с британским штампом) официально вернулась в Украину. С 26 февраля Ивано-Франковская область в красной карантинной зоне, что подразумевает закрытие всех заведений (кроме гостиниц), остановку работы транспорта, температурный контроль на въезде-выезде. Но это все в теории. Как будет в украинской реальности – неясно. Очевидно, что это очередной тест для власти. Ведь остановить десятки тысяч людей, заплативших за отдых в Буковеле и других курортах, будет не так-то просто. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Не знаю, когда вас увижу". Суд дал Стерненко семь лет тюрьмы: что об этом известно

Возьмите старое уголовное дело, по которому истек срок обвинения. Смешайте со слабой (на грани растворения) доказательной базой. Добавьте мотив преступления в виде завладения деньгами в размере 300 гривень. Никого не допрашивайте – вам не нужны свидетели! Но добавьте абсурдности: пусть приговор выносит сталинист с неоднозначной репутацией и многочисленными нарушениями. И если вы все сделаете максимально криво и бестолково, то получите блюдо, которым судебная система решила угостить общество под видом высокой кухни. Как Сергея Стерненко приговорили к семи годам заключения? Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Операция "заложник". Что кроется за приговором Сергею Стерненко

Охота за Стерненко ведется годами. На него и его девушку трижды покушались, его постоянно дискредитировали на медведчуковских каналах и на сайте Страна. Против него заведено несколько уголовных дел. Не сумев убить его криминальными методами, враги делают это именем Украины. Еще раз: Стерненко не заключенный, он – заложник. Нахождение его в Одессе и особенно – в одесском СИЗО крайне опасно. Главная задача проукраинской части общества сегодня – эвакуировать его оттуда. Перевезти в Киев. Любыми способами. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Вакцина AstraZeneca в Україні. Що варто знати: користь, побічні ефекти, дослідження

Це сталося! Вакцина від ковіду нарешті в Україні! Перші 500 000 доз роз'їдуться нині областями. Що за вакцина, як працює і кому спершу дістанеться? Більше за лінком.

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