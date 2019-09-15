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15.09.2019, 15:33
Прикосновенные депутаты, роспуск ЦИК, первые кнопкодавы: новости недели

Отмена депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, встреча Зеленского с Коломойским, новый главный военный прокурор, роспуск ЦИК, первое решение антикорсуда, первые депутаты-кнопкодавы. Обзор LIGA.net.

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Отмена депутатской неприкосновенности

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон №7203, который предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Глава государства подписал закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины № 27-IX, принятый парламентом 3 сентября.

Эта статья Конституции в новой редакции не содержит положений о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

При этом нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Читайте также: Тема дня. Прикосновенные: что теперь ждет депутатов Верховной Рады




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Владимир Зеленский, цик, кнопкодавы
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