Прикосновенные депутаты, роспуск ЦИК, первые кнопкодавы: новости недели

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11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон №7203, который предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Глава государства подписал закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины № 27-IX, принятый парламентом 3 сентября.
Эта статья Конституции в новой редакции не содержит положений о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
При этом нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
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