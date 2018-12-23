Признание Филарета, прорыв Маска и закат УПЦ МП: новости недели

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19 декабря американский бизнесмен Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. По словам самого Маска, в скоростном тоннеле может использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.

Первое путешествие через туннель длилось около 2 минут. Во время теста столкнулись с проблемой – две бетонные конструкции стены тоннеля были настолько неровные, что казалось, будто едешь по грунтовой дороге.

Однако Маск пообещал, что тоннель - только прототип и в конце он будет гладкий, как стекло.

Строительство 1,14-мильного (около 2 км) туннеля длилось около 18 месяцев и стоило около $10 млн (без затрат на исследования, разработку и оборудование). Сейчас компания будет использовать туннель исключительно для исследований в поисках способа сделать движение под землей более быстрыми и дешевыми.

По словам Маска, если все будет хорошо, то вся система скоростного тоннеля могла бы заработать до 2028 года, когда в Лос-Анджелесе будут проходить Олимпийские игры.