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23.12.2018, 19:51
Признание Филарета, прорыв Маска и закат УПЦ МП: новости недели

Тоннель Маска, закат УПЦ МП, резолюция ООН по Крыму, деньги и оружие от США, четырехдневная рабочая неделя, политзаключенный Гриб, старые и новые санкции против РФ, украинская сборная в рейтинге ФИФА, журналистика фейков, угроза безвизу, признание Филарета. Обзор LIGA.net.

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Скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Скриншот видео

 

19 декабря американский бизнесмен Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. По словам самого Маска, в скоростном тоннеле может использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.

Первое путешествие через туннель длилось около 2 минут. Во время теста столкнулись с проблемой – две бетонные конструкции стены тоннеля были настолько неровные, что казалось, будто едешь по грунтовой дороге.

Однако Маск пообещал, что тоннель - только прототип и в конце он будет гладкий, как стекло.

Строительство 1,14-мильного (около 2 км) туннеля длилось около 18 месяцев и стоило около $10 млн (без затрат на исследования, разработку и оборудование). Сейчас компания будет использовать туннель исключительно для исследований в поисках способа сделать движение под землей более быстрыми и дешевыми.

По словам Маска, если все будет хорошо, то вся система скоростного тоннеля могла бы заработать до 2028 года, когда в Лос-Анджелесе будут проходить Олимпийские игры.

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Теги: Илон Маск, Der Spiegel, Павел Гриб, санкции против рф, ФИФА, филарет, скоростной тоннель, украинская сборная по футболу, рпц мп
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