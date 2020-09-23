Президент Владимир Зеленский призвал "всех своих" заканчивать "отказываться от ответственности" и "стелить солому". К кому именно обратился президент, что происходит внутри фракции Слуга народа накануне местных выборов, будет ли развал монокоалиции и намекает ли Зеленский на досрочные парламентские выборы, - читайте в материале LIGA.net.

"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ДАВНО ЗАКОНЧИЛСЯ"

20 сентября в Facebook Зеленский "прямо и жестко" обратился ко "всем своим": "Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе солому на случай чего-то непредвиденного <...> У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме 24/7 и постоянно доказывать людям свою полезность".

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Поводом для поста президента стало недавнее заявление главы фракции СН Давида Арахамии о местных выборах, рассказали LIGA.net три собеседника из СН. В эфире одного из телеканалов Арахамия заявил, что партии якобы выгодно проиграть на местных выборах. В Слуге народа обвинили политических оппонентов в манипуляциях и заявили, что слова Арахамии был вырваны из контекста.

"В любом случае глава фракции не имеет права так высказываться накануне выборов", - отметил в комментарии LIGA.net нардеп от СН Егор Чернев. По словам другого собеседника в руководстве фракции, Зеленский возмутился высказыванием Арахамии.

"Мы все работаем на выборы, президент ездит в туры. Очень много работы сделано в кабинете президента и на местах. А Давид выходит и говорит, что в принципе не особо и надо. Понятно, что возмутились все, включая президента", - сообщил один из руководителей фракции.

Хотя большинство опрошенных LIGA.net нардепов признаются, что заявление Арахамии стало лишь поводом. Основной причиной поста президента стало усложнение взаимоотношений президента с парламентской фракцией. "Медовый месяц превратился в семейные скандалы, а семейные скандалы превращаются в более серьезную историю. Это пока не развод, но очень много претензий друг к другу", - говорит LIGA.net один из руководителей партии СН.

Медовый месяц превратился в семейные скандалы, а семейные скандалы превращаются в более серьезную историю. Это пока не развод, но очень много претензий друг к другу

Со стороны фракции претензий больше не к президенту, а к его окружению. По словам собеседника, на фракции уже звучали призывы помочь Зеленскому "вырваться из лап окружения" и "выразить недоверие Ермаку". А со стороны президента это упрек депутатам, которые "перестали ходить на работу и начали брать взятки".

"Президент хочет нас вдохновить. Ему тоже не просто, его сильно критикуют. Плюс бюджет, плюс коронакризис. Это все сошлось одновременно. И иногда нервы сдают. Но нужно держаться, и президент это подчеркивает", - объясняет LIGA.net нардеп от СН Мария Мезенцева.

Еще один нардеп от СН Людмила Буймистер считает, что своим постом президент также обращался к нардепам, которые де-юре входят в состав президентской фракции, а де-факто занимаются своими политическими проектами на предстоящих местных выборах.

"Ни для кого не секрет, что у нас во фракции есть группы некоторых олигархов. А рекламой партии одного из них сейчас завешена вся страна. Поэтому это призыв и для них, что нужно работать на благо нашей партии, а не на новые политические проекты, которые появляются накануне местных выборов", - рассказывает LIGA.net Буймистер.

Также Зеленский через Facebook призвал нардепов не уклоняться от ответственности и ходить на телевизионные эфиры, считает "слуга" Александр Качура. "У нас 250 человек во фракции, а на эфирах и публичных мероприятиях удар на себя берут только несколько. Все остальные отсиживаются и занимаются списками на выборы", - отметил нардеп в комментарии LIGA.net.

По словам собеседника в руководстве фракции, этот посыл был заложен в пост Михаилом Подоляком – советником главы ОП Андрея Ермака. Именно Подоляк занимается сейчас подготовкой и написанием постов для президента. "Постами президента с лета занимается Подоляк. Поэтому продукт получается с тремя точками и литературными приемами. У нас народ между собой подшучивает над постами. Потому что они выглядят не как посты президента, а как блог девочки Вконтакте", - рассказывает он.

Примечательно, что 21 сентября Подоляк сделал пост в Facebook и он повторяет призыв президента не бояться ответственности в медийном аспекте. "Все ведь по-прежнему держится только на имени, репутации, бренде одного Человека. Президента. И чем больше в него летит, там слабее ваши личные позиции…Поэтому начинайте уже открывать свои рты и активно защищать себя же", - написал советник Ермака.

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СЕГРЕГАЦИЯ В СЛУГЕ НАРОДА

История с медийным нейтралитетом части "слуг" ярко отображает состояние дел внутри политической силы президента. "Когда падает рейтинг президента, он падает и внутри фракции. То есть это еще не крысы, бегущие с корабля, но многие уже посматривают в ту сторону", - объясняет LIGA.net собеседник в руководстве фракции. Нардеп Буймистер уверяет, что лично знает много людей, которые пытаются доносить президенту и его окружению необходимость досрочных парламентских выборов.

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"Есть группы влияния внутри фракции. Они четко определились после ряда голосований, в частности за банковский закон. И, к сожалению, некоторые группы пытаются играть в свою игру и не всегда в интересах команды и государства", - говорит LIGA.net нардеп Чернев.

Одна из противниц банковского закона (более известного как "антиколомойский") Ольга Василевская-Смаглюк жалуется LIGA.net на сегрегацию внутри президентской фракции. "Я это сильно почувствовала во время принятия банковского закона. Тогда глава фракции Арахамия создал альтернативный чат, куда вошли все кроме противников банковского закона. То есть сегрегация инакомыслящих во фракции была всегда", - заявил нардеп от СН.

"Если вы даете людям почувствовать себя изгоями, то как вы надеетесь, что они не будут искать свои группы?", - добавляет Василевская-Смаглюк.

Есть группы влияния внутри фракции. Они четко определились после ряда голосований, в частности за банковский закон. И, к сожалению, некоторые группы пытаются играть в свою игру и не всегда в интересах государства

Нардеп Мезенцева предлагает "изгоям" выход из ситуации: "Если ты меняешь взгляды и у тебя происходит внутренний конфликт, то нужно тогда выходить из фракции. Понимаю, что некоторые коллеги пытаются диверсифицировать риски, но давайте не забывать, что каждый из нас прошел в Раду благодаря Зеленскому".

По мнению всех опрошенных LIGA.net нардепов, на сегодняшний день предпосылок для досрочных парламентских выборов нет. "Чтобы идти на перевыборы, нужно иметь политический вес и узнаваемость. Если мы говорим о части СН, то она не является субъектной. В досрочных парламентских выборах больше заинтересованы ОПЗЖ, ЕС и Батькивщина. Они подросли в рейтингах и смогут занять больше мест в следующем парламенте", - считает Чернев.

Качура также считает, что президенту не выгодно распускать парламент. "Уже не будет такой большой фракции. Будет фракция из 100 человек, будет коалиционное правительство. А это в свою очередь какие-то обязательства и необходимость учитывать чьи-то хотелки", - объясняет он.

По мнению Буймистер, легче усилить монобольшинство какой-то коалицией, чем делать перевыборы, которые будут свидетельствовать о политическом кризисе в стране. "Уверена, что как минимум 226 человек, которые имеют одинаковые взгляды на стратегические красные линии, найдутся. Такая коалиция может случиться, когда тот, кто считает себя "отцом нации" начнет думать о нации, а не о собственных политических дивидендах", - говорит Буймистер, явно намекая на лидера Европейской солидарности Петра Порошенко.

Нардеп Чернев не согласен с коллегой и не видит варианта коалиции, при котором СН объединилась бы с ЕС или ОПЗЖ. "В случае перевыборов я опасаюсь не того, что мы не доберем мандатов, а того, что ОПЗЖ получит больше мест и фактически это будет угрозой национальной безопасности и вектору развития страны", - отметил он в комментарии LIGA.net.

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РАСПУСТИТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ РАДУ

Несмотря на это в Офисе президента регулярно обсуждают любое развитие ситуации, в том числе и досрочные парламентские выборы, говорит LIGA.net собеседник в руководстве ОП. "Разговор о досрочных всегда ведется и повторялся на съезде. Но пугать роспуском и проводить роспуск – это две большие разницы", - отметил он, имея в виду съезд СН в конце августа, на котором Зеленский назвал часть нардепов от СН "микробами" и также затронул тему выборов.

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"Год назад - в первый день вашей (нашей) работы под куполом - я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю. Правда, есть два варианта: как парламент, сделавший все, чего не сделали все политики за 28 лет, или как парламент, просуществовавший меньше всего. Можно ли сказать, что вы прошли первый путь? Пока еще нет. Но ключевое слово - пока. Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию? Пока тоже нет, слава Богу. Но ключевое - пока", - сказал тогда Зеленский.

Тем не менее политический кризис может состоятся и без досрочных парламентких выборов. "Если "бородатые" (речь о группе олигарха Игоря Коломойского – ред.) покажут хороший результат на местных выборах, то после них они могут цепляться за историю с досрочными парламентскими. Но есть также и сценарий с коалицией в нынешнем созыве. Когда условный Игорь Палица получит портфель вице-премьера по экономике. И сейчас Коломойский идет по этому сценарию", - объясняет LIGA.net собеседник в руководстве фракции.

В ОП помнят политический кризис 2006-2007 годов, когда в результате перевыборов и "ширки" Ющенко фактически стал "британской королевой". Поэтому роспуск парламента по инициативе президента – это худший сценарий

По его словам, олигарх понимает, что Зеленскому не выгодно идти на перевыборы, потому что он получит более разношерстный парламент и может повторить судьбу третьего президента Виктора Ющенко.

"Структура власти в Украине такая, что эта недопрезидентская республика рано или поздно будет президента поджимать. Поэтому сам президент в своем окружении говорит, что может лучше для страны парламентская республика или строго президентская. Надо определится", - добавляет собеседник.

В свою очередь нардеп Чернев не верит в роспуск парламента по инициативе Зеленского. "Я думаю, в ОП помнят политический кризис 2006-2007 годов, когда в результате перевыборов и "ширки" Ющенко фактически стал "британской королевой", и поэтому роспуск парламента по инициативе президента – это худший сценарий, который может быть", - считает он.



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