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26.02.2020, 09:00

Проблемный зеленый тариф, рейтинг Зеленского, рост экспорта IT. Что надо знать этим утром

Проблемный зеленый тариф, рейтинг Зеленского, рост экспорта IT. Что надо знать этим утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 26 февраля. Температура от +3 до +11, курс доллара 24.53.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как зеленый тариф превратился из инвестидеи в проблему государственного масштаба

Последние лет семь зеленая энергетика была классной инвестиционной идеей. Власть любила рапортовать о приходе нового инвестора, который построит что-то за 100, а то и 200 млн долларов. Инвесторы любили зеленую энергетику, потому что государство пообещало до 2030 спецтариф, который “отбивал” их инвестиции за 3-4 года. В этом году праздник превратился в проблему. Чистой энергии стало так много, что она создаст дырку в бюджете госпредприятие, которое обязано ее покупать,  около 19 млрд грн. А это уже больно в масштабах государственного бюджета. Власть пытается уговорить инвесторов отказаться от сверх рентабельности и согласится на снижение тарифа. Инвесторы не хотят. Вот такой зеленый тупик. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Так рейтинг Зеленского упал или нет? LIGA.net разбирается вместе с социологами

Появились сразу два февральских опроса на тему рейтингов Зеленского. Мы пошли к социологам и решили разобраться детальнее: так падает рейтинг или растет, о чем это все говорит и какие выводы из этого следуют. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Круче, чем продажа пшеницы. Экспорт украинского IT стремительно вырос

Экспорт IT услуг растёт в Украине на 20-30% ежегодно. Из крупных сегментов экспорта в нашей экономике этот имеет наиболее стабильный прирост. Объёмы экспортной выручки от продажи пшеницы зависят от урожая и мирового спроса. Объёмы продаж за рубеж IT услуг сдерживает только количество самих ITшников в стране. А оно, в свою очередь, от качества образования и пропускной способности ВУЗов. Вывод очевиден: нужно инвестировать в модернизацию образования, чтобы увеличить объёмы экспорта интеллектуальных услуг. Частные компании это уже начали делать. Очередь за государством. Больше по ссылке.

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Теги: Владимир Зеленский, зеленый тариф, эмейл-рассылка, IT
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