Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2020, 20:00
Продление карантина, дело против Гончарука и находка возрастом 555 млн лет: новости недели

В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин, САП открыла дело против Гончарука, отечественные ученые разработали высокоточные тест-системы на коронавирус, больницам Киева приказали подготовить места для "первых лиц", экс-главу МИД Кожару арестовали по подозрению в убийстве, премьер Британии заразился COVID-19, нардепы СН призвали поддержать "антиколомойский" закон, а ученые нашли общего предка человека и животных, которому 555 млн лет. Обзор LIGA.net.

1/8

Кабмин продлил карантин на 30 дней, а по всей Украине ввел режим чрезвычайной ситуации

Нацгвардейцы возле Верховной Рады (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

25 марта Кабмин принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок были продлены меры карантина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение было принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса в стране. 

Кроме введения ЧС, Кабмин постановил:

- в зонах чрезвычайной ситуации должным образом обустроить КПП, с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра и дезинфекции транспорта;

- привлечь к работе на этих пунктах сотрудников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС;

- все помещения и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением сотрудников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.

Читайте также: Что изменится из-за введения ЧС и чем это отличается от ЧП. Справка



Отправить:
Распечатать:
Теги: новости недели, чрезвычайная ситуация, леонид кожара, алексей гончарук, антиколомойский закон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Гончарук: Для наблюдения за террористами РФ нужен больший бюджет
Политика Гончарук: Для наблюдения за террористами РФ нужен больший бюджет
Зеленский дал две недели, чтобы найти, кто записывал Гончарука
Политика Зеленский дал две недели, чтобы найти, кто записывал Гончарука
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Чаша смерти. Как церковь борется с коронавирусом и опаздывает
Общество Чаша смерти. Как церковь борется с коронавирусом и опаздывает
Общество
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 