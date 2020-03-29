Продление карантина, дело против Гончарука и находка возрастом 555 млн лет: новости недели

В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин, САП открыла дело против Гончарука, отечественные ученые разработали высокоточные тест-системы на коронавирус, больницам Киева приказали подготовить места для "первых лиц", экс-главу МИД Кожару арестовали по подозрению в убийстве, премьер Британии заразился COVID-19, нардепы СН призвали поддержать "антиколомойский" закон, а ученые нашли общего предка человека и животных, которому 555 млн лет. Обзор LIGA.net.
25 марта Кабмин принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок были продлены меры карантина.
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Решение было принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса в стране.
Кроме введения ЧС, Кабмин постановил:
- в зонах чрезвычайной ситуации должным образом обустроить КПП, с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра и дезинфекции транспорта;
- привлечь к работе на этих пунктах сотрудников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС;
- все помещения и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением сотрудников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.
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