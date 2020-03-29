Продление карантина, дело против Гончарука и находка возрастом 555 млн лет: новости недели

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Кабмин продлил карантин на 30 дней, а по всей Украине ввел режим чрезвычайной ситуации

Нацгвардейцы возле Верховной Рады (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

25 марта Кабмин принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок были продлены меры карантина.

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Решение было принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса в стране.

Кроме введения ЧС, Кабмин постановил:

- в зонах чрезвычайной ситуации должным образом обустроить КПП, с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра и дезинфекции транспорта;

- привлечь к работе на этих пунктах сотрудников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС;

- все помещения и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением сотрудников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.

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