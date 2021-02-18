Прокурор от президента, окружение Зеленского делит Киев с Кличко. Что надо знать утром
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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Прокурор от президента. Как устроен офис Ирины Венедиктовой
В Украине произошла странная реформа правоохранительных органов. Последние 5 лет у генпрокуратуры забирали полномочия, а потом на "генпрокурора от Зеленского" Ирину Венедиктову свалилось больше власти, чем имел кто-либо из предшественников. Как она ею распорядилась? Мы провели большое расследование, чтобы разобраться, как устроен Офис генпрокурора, насколько эффективна его работа и чьи интересы ГПУ сейчас отстаивает наиболее рьяно. Больше по ссылке.
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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Тяжелый мир". Как окружение Зеленского делит Киев с Кличко – и кто от этого выигрывает
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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Коронавірус минув, а мені все ще погано: що треба знати про "довгий ковід"
Коронавірус не зникає безслідно, він може ще довго бути з нами після того, як ми перехворіли. Впливати на сон, викликати головний біль і навіть сексуальні проблеми. У нашому проєкті "Наукою по ковіду" ми розібралися, що таке "довгий ковід" і на що і як він впливає. Більше за лінком.
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