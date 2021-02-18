UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прокурор от президента, окружение Зеленского делит Киев с Кличко. Что надо знать утром

18.02.2021, 09:30
Прокурор от президента, окружение Зеленского делит Киев с Кличко. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 18 февраля. Температура от -8 до -22, курс доллара 27.92

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Прокурор от президента. Как устроен офис Ирины Венедиктовой

В Украине произошла странная реформа правоохранительных органов. Последние 5 лет у генпрокуратуры забирали полномочия, а потом на "генпрокурора от Зеленского" Ирину Венедиктову свалилось больше власти, чем имел кто-либо из предшественников. Как она ею распорядилась? Мы провели большое расследование, чтобы разобраться, как устроен Офис генпрокурора, насколько эффективна его работа и чьи интересы ГПУ сейчас отстаивает наиболее рьяно. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Тяжелый мир". Как окружение Зеленского делит Киев с Кличко – и кто от этого выигрывает

Виталий Кличко – способный политик. Мастерски меняет и находит союзников. Но так, чтобы главные решения принимать самому – без "коалиций". Мы детально изучили ситуацию в Киеве. Если вы пропустили прошлые сезоны политического сериала "Кличко – мэр" – ничего страшного. Кто есть кто в Киеве – объясним за пару минут по ссылке. Больше по ссылке.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Ахметов продолжит зарабатывать на шахте, которую вернул государству? Не только он. Разбор

Можно ли вернуть государству то, что тебе уже не нужно, и продолжить на нем зарабатывать? Да. Доказано Ринатом Ахметовым. Больше по ссылке.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Коронавірус минув, а мені все ще погано: що треба знати про "довгий ковід"

Коронавірус не зникає безслідно, він може ще довго бути з нами після того, як ми перехворіли. Впливати на сон, викликати головний біль і навіть сексуальні проблеми. У нашому проєкті "Наукою по ковіду" ми розібралися, що таке "довгий ковід" і на що і як він впливає. Більше за лінком.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
новости утренний дайджест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 