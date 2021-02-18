Прокурор от президента, окружение Зеленского делит Киев с Кличко. Что надо знать утром

В Украине произошла странная реформа правоохранительных органов. Последние 5 лет у генпрокуратуры забирали полномочия, а потом на "генпрокурора от Зеленского" Ирину Венедиктову свалилось больше власти, чем имел кто-либо из предшественников. Как она ею распорядилась? Мы провели большое расследование, чтобы разобраться, как устроен Офис генпрокурора, насколько эффективна его работа и чьи интересы ГПУ сейчас отстаивает наиболее рьяно. Больше по ссылке.

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