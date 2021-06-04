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Разбор | Прощай, Беларусь. Кто может стать новой площадкой переговоров Украина-Россия по Донбассу

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2021, 15:39
Прощай, Беларусь. Кто может стать новой площадкой переговоров Украина-Россия по Донбассу - Фото
Леонид Кравчук (коллаж – LIGA.net)

Переговоры по Донбассу можно проводить в Польше, Швейцарии, Швеции или странах Балтии. В крайнем случае – продолжить в режиме видеоконференций

Украинская делегация не будет ездить в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ). Во-первых, в стране диктатора Александра Лукашенко – опасно. Во-вторых, Беларусь перестала быть нейтральной площадкой и перешла под контроль Владимира Путина. Что ждет минский процесс дальше – в разборе LIGA.net

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Глава делегации, первый президент Леонид Кравчук заявил, что продолжать украинско-российские переговоры по Донбассу в Минске – неприемлемо. Площадку нужно переносить. Подойдет любая нейтральная страна, – Польша или страны Балтии, сказал он LIGA.net. Спикер ТКГ, советник ОП Алексей Арестович также допускает Швецию и Швейцарию. Он считает, что Россия будет категорически против стран НАТО. Польша, вместе с тем, уже дала предварительное согласие и готова организовать встречи.

"Главное, чтобы это не была страна с диктаторскими методами управления, – говорит Кравчук. – Потому что в Беларуси Лукашенко включил репрессивную систему. Около 40 журналистов за решеткой, оппозиционеры. Он – диктатор".

Украинская делегация изучает варианты "переезда" ТКГ. "Были общие разговоры по этому поводу в Офисе президента и в делегации, – отметил Кравчук. – У нас нет расхождений".

В условиях COVID-19 заседания ТКГ проходят в режиме видеоконференций в Skype, так что торопиться некуда. Но эти встречи уже давно не приносят результатов, отмечает Кравчук. Представитель российской стороны Грызлов на включениях молчит и лишь повторяет, что Украина должна говорить с марионетками Кремля, а не с Москвой, как организатором нападения на Украину.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. О том, что ТКГ пора уходить из Минска, глава украинской делегации впервые заявил в начале апреля. Он объяснил, что Беларусь – не демократическая страна, в ней "душат мирных митингующих". В Беларуси негативно встретили эту идею. "Ха-ха-ха три раза. Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но вот эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Жванецкого", – заявил так называемый глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Но теперь Лукашенко перешел границы. Сначала захватил гражданский самолет, затем предложил Путину направить в Минск членов террористических организаций, воюющих на Донбассе – чтобы они могли допросить похищенного оппозиционного журналиста Романа Протасевича. А затем попросил Путина открыть авиарейсы в оккупированный Крым.

Беларусь не ведет себя как независимая страна, говорит LIGA.net представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш. Площадка для переговоров должна быть нейтральной: "Предложение Путину, чтобы "следователи" из ОРДЛО приехали в Беларусь, – это де-факто признание режимом Лукашенко марионеточных "республик". Беларусский узурпатор "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? Конечно, нет. Но он четко обозначил, что он – на российской стороне. Говорить о нейтральности Беларуси после этого невозможно. Даже если допрос не состоится".

Лукашенко полностью подчинился России. Он фактически лег под Путина. Украина в Минске противостоит агрессору – России. Путин представляет эту агрессию. А Лукашенко выполняет волю Путина. О какой можно говорить площадке для переговоров в Минске? – говорит Кравчук.

Лукашенко впал в зависимость от России, как когда-то Янукович, считает Арестович. И если к Протасевичу действительно допустят боевиков, возникает дипломатический кризис: "На перенос площадки должно быть согласие всех. Россия будет кричать: "А что такого..." Но всегда остается вариант конференции".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Заседания трехсторонней контактной группы проходят онлайн раз в две недели, рассказывает Гармаш. В следующий раз украинская делегация соберется 9 июня: "Тогда будет понятно, обсуждается ли наш уход из Минска всерьез. Но по реакциям Арестовича и Подоляка я понял, что да".

Это не ставит крест на минском процессе, уверен Арестович: "То, что процесс начался в Минске, еще не означает, что он прекратится после Минска".

Гармаш уверен, что минским соглашениям отказ украинской делегации ехать в Беларусь никак не помешает. Минск – это всего лишь площадка: "Минские соглашения останутся минскими соглашениями, где бы их не рассматривали, в Хельсинки или Женеве". Украина, объясняет он, от этой ситуации ничего не потеряет.

"А Россия потеряет, – считает Гармаш. – Для России эти переговоры были одним из инструментов легализации режима Лукашенко, который не признан мировым сообществом. Для них это важно".

Но и особой пользы от минских соглашений нет, говорит Кравчук: "Семь лет воюем, и семь лет идут переговоры. А радикальных, существенных сдвигов в том, чтобы приблизиться к миру, мы не добились". Возможно, считает он, Украине пора искать другие форматы переговоров.

"Например, можно расширить и объединить процессы в Минске и Нормандии в общий формат. Но чтобы принятые решения были обязательны к исполнению. А не просто общие слова, как сейчас. Россия должна выполнять решения и нести ответственность", – говорит Кравчук.

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Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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