Расшифровка | "Прошло четыре Града. Это наши". Как полковник ФСБ руководил боевиками на Донбассе
СБУ обнародовала аудиозаписи, на которых фсбшник Егоров (якобы куратор Шайтанова) рассказывает о своем присутствии на Донбассе и координирует боевиков
Контрразведка Службы безопасности Украины собрала и выложила в сеть аудиозаписи переговоров, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.
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Егоров известен также как фсбшник, которого в Службе безопасности Украины называют вербовщиком генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. В середине апреля Шайтанова арестовали по подозрению в организации терактов и связях с ФСБ. По версии следствия, офицер СБУ "Альфа" Шайтанов был завербован россиянами в 2014 году, работал под псевдонимом "Бобыль", а полковник ФСБ Егоров его курировал.
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Весной мы делали расшифровку аудиопереговоров Егорова, Шайтанова и предполагаемого исполнителя готовящегося теракта, которую обнародовали в СБУ (прочитать ее можно здесь: Генерал-майор СБУ мог работать на ФСБ почти шесть лет: расшифровка записей).
На основании новых аудиозаписей Служба безопасности Украины утверждает, что, кроме контактов с Шайтановым, с лета 2014 Игорь Егоров под позывным "Эльбрус" координировал деятельность боевиков на Донбассе, доносил до них указания российского командования, лично присутствовал на оккупированной территории и хвастался сбитыми украинскими самолетами.
LIGA.net полностью расшифровала записи разговоров Егорова с российскими боевиками и руководством в России.
"СУ-25 ВЪЕ*ЛИ МЫ. СБИЛИ, ГОВОРЮ"
(о сбитых на Донбассе украинских самолетах)
Запись от 11 июля 2014. Действующие лица: Егоров и полковник ФСО президента России Юрий Котов
Егоров: Здорова, Федорович, здорова!
Котов: Привет. Смотрю - пропущенный, звякнул. Как ты там? Расскажи вкратце. Нормально?
Егоров: Ну, бл*ь, ну, Юр - Сталинград, бл*ь.
Котов: Ну, понял, понял.
Егоров: Ну, ничего, сегодня этот...
Котов: Береги себя во всем там, не подставляйся.
Егоров: "СУшку" еб*ли
Котов: Сегодня?
Егоров: Да, утром. Ну, еб*ло прям.
Котов: Что-что?
Егоров: Су-25 въеб*ли мы. Сбили, говорю
Котов: Су-25 сегодня (кому-то в сторону). Молодцы. Чё еще там у вас?
Егоров: Тяжело, Юр. Тяжело, конечно, бл*ь.
Котов: Готов приехать.
Егоров: Да дело не в этом. Тут бы надо... Я тебе говорю, если б ты помог через шефа в вопросах организации, бл*ь, бардачка, было бы лучше, бл*ь.
Котов: Та понимаем, Анатольевич.
Егоров: Просто, бл*ь, куча народу...
Котов: Это приказом не уберешь. Это надо, бл*ь...
Егоров: Ну, естественно. Волевое вроде все. Я ж туда и поехал. Тебе ж Сергеевич говорил, кем я? Да?
Котов: Ну, ты мне так намекнул - я понял.
Егоров: Ну, я первый зам командующего.
Котов: У "С" (тут имеется в виду Стрелков-Гиркин) или другого? А?
Егоров: Всего, всего.
Котов: На букву "С"?
Егоров: Да нет, всего.
Котов: А, всего. Понял, понял.
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Запись от 12 июля 2014 года. Действующие лица: Егоров и неизвестный Александр
Егоров: Сань, Сталинград, ёпты. Позавчера "сухаря" утром, в шесть утра заеб*ли, бл*ь.
Александр: Ну, это я читал это сообщение.
Егоров: Да?
Александр: Круто.
Егоров: Ну и это. В интернете набери - техника Зеленополье, бл*ь.
Александр: Ага, наберу, посмотрю сегодня. Я вечером тебя наберу. Посмотрю - вечером наберу тебя.
Запись от 15 июля 2014. Действующие лица: Егоров и неизвестный Юрий
Егоров: Алё.
Юрий: Анатольевич, привет.
Егоров: Здарова, здарова, Юр. Привет.
Юрий: Привет. Как ты там?
Егоров: Та ниче. Вышел на полдня тут на этот... Да, бл*ь, жестко, Юр, жестко. Ну ладно, х*й с ним, пусть... Тут это. Вот, за неделю три "СУшки" и Ан-24 вчера, который в*ли.
Юрий: Ну да, да. Ох*ть просто.
Аудиозаписи переговоров, обнародованные СБУ. Видео - канал СБУ в YouTube
"ГДЕ ТАМ ПО ЭТИМ ХЕРАЧАТ? НУ-КА, СКАЖИ МНЕ"
(об обстрелах украинской территории со стороны РФ)
Запись от 2 августа 2014. Действующие лица: Егоров, боевик Гейдей по кличке "Рим" и неизвестный
Гейдей: Алё.
Егоров: Алё. Это "Эльбрус". Где там по этим херачат? Ну-ка, скажи мне.
Гейдей: Ну, где там по вас? Сейчас, минутку. "Эльбрус" звонит (кому-то в сторону)
Неизвестный: Где били?
Гейдей: Да.
Неизвестный: С территории России по ферме вот здесь, возле террикона.
Гейдей: По ферме возле террикона били (кому-то в сторону)
Егоров: Ферма которая? Где?
Гейдей: Ферма, где конезавод вот этот?
Неизвестный: Да.
Гейдей: Там возле конефермы.
Неизвестный: Да.
"ПРОШЛИ ЧЕТЫРЕ ГРАДА И ДВА БТР"
(о координации российской боевой техники и боевиков)
Две записи от 9 августа 2014. Действующие лица: Егоров и боевик Гейдей по кличке "Рим"
Егоров: Алё.
Гейдей: Алё, Эльбрус, Рим беспокоит. Слышишь? Ну, такая фигня. Прошло четыре "Града".
Егоров: Ну?
Гейдей: Где-то в Дарьевке, в это... Это не наши, случайно? Смотри, четыре "Града", две...
Егоров: Подожди.
Гейдей: Два БТРа.
Егоров: Да ты... Да наши, наши.
Гейдей: Наши? А?
Егоров: Да. Ты мне скажи, позвони, в Антраците - чё там?
Егоров: Алё.
Гейдей: Алё, Эльбрус.
Егоров: Ау?
Гейдей: Ну вот я только что разговаривал с Ровеньками, там есть такой "Ильич". Он сказал, что... Говорит, таможня на этом - это его, Дьяково.
Егоров: Чё-чё?
Гейдей: Таможню занял он.
Егоров: Ну?
Гейдей: Ну, наши стоят, имеется в виду.
Егоров: А вот ты мне скажи сейчас. Что, Дьяково заняли обратно эти укропы, или это вранье все?
Гейдей: Да я вот только что с ним разговаривал.
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Запись от 25 сентября 2014. Действующие лица: Егоров и российский боевик Андрей
Егоров: Алё.
Андрей: Алё. Игорь Анатольевич?
Егоров: Да, бл*ь. Ну х*ли ты называешь это, Андрюха? Естественно, это я. Говори.
Андрей: Ага, все понял. Скажите время, время нам. Ко скольки подскочить нам? Есть информация? Уточните.
Егоров: Не знаю пока еще.
Андрей: Ждем. Ждем вашей команды. Мы на базе там, ждем вашей команды.
Егоров: Да ничего. Вы занимайтесь пока делами, потому что я все эти наши вопросы сейчас решаю по этой территории там.
Андрей: Я понял.
Егоров: Потому что я недалеко от вас, но тут очень много вопросов. Очень много.
Андрей: Хорошо.
Запись от 1 октября 2014. Действующие лица: Егоров и боевик Гейдей по кличке "Рим"
Гейдей: Алё!
Егоров: Да.
Гейдей: "Эльбрус"?
Егоров: Да.
Гейдей: Это "Рим" беспокоит.
Егоров: Здорово, друг мой.
Гейдей: Приветствую. Слышишь, ну что это за фигня, скажи мне, пожалуйста? Это цирк какой-то, или чё?
Егоров: Я не понял.
Гейдей: "Варяг" от "Фомы" приезжает, бл*ь, арестовывает, пытается арестовать моего человека. Без ведома. Цирк устроили, бл*ь. Такие парни крутые - на БТРах приехали. Говорят, что от тебя.
Егоров: От меня? Я уж, честно говоря... Давай... Чё разбираться?
Гейдей: Это что за беспредел? Моего коменданта, бл*ь, кто-то приезжает и арестовывает?
Егоров: Та ладно.
Гейдей: Я вот Козицыну позвонил, а Козицын говорит: "Я сейчас высылаю 2000 человек".
Егоров: Да слушай. Слушай, да насрать мне на Козицына. 2000... Нет у него ни 2000, бл*ь, ни 200. Мозги не канифольте. Я ж не этот...
Гейдей: Я понимаю. Может, тебе и насрать. Но я тебе рассказываю. Вот сейчас "Прапор", бл*ь, подтянется. Что мне делать, скажи?
Егоров: Какой? "Прапор" откуда подтянется?
Гейдей: С Антрацита.
Егоров: Откуда? С Антрацита?
Гейдей: Да.
Егоров: Вот "Прапор" приедет, "Прапор", да? Я знаю, кто это такой. Вот "Прапору" скажи: я вернусь, у меня лично к нему будут вопросы.
Гейдей: Да. Да, вопросы. Я ж тебе рассказываю, у меня вопросов очень много.
Егоров: Все, давай.
"К ТИРУ ДОСААФ ПОДЪЕЗЖАЙТЕ"
о присутствии ФСБ в Луганске. Запись от 4 декабря 2014
Зайцев (гражданин РФ): Добрый день, Игорь Анатольевич.
Егоров: Да.
Зайцев: Это Алексей беспокоит. А куда, по какому адресу нужно проехать, чтобы с вами увидеться?
Егоров: Куда?
Зайцев: Ну, в Луганске куда нужно подъехать? Это из Ростова Алексей.
Егоров: К тиру ДОСААФ подъезжайте.
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