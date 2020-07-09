СБУ обнародовала аудиозаписи, на которых фсбшник Егоров (якобы куратор Шайтанова) рассказывает о своем присутствии на Донбассе и координирует боевиков

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала и выложила в сеть аудиозаписи переговоров, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

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Егоров известен также как фсбшник, которого в Службе безопасности Украины называют вербовщиком генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. В середине апреля Шайтанова арестовали по подозрению в организации терактов и связях с ФСБ. По версии следствия, офицер СБУ "Альфа" Шайтанов был завербован россиянами в 2014 году, работал под псевдонимом "Бобыль", а полковник ФСБ Егоров его курировал.

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Весной мы делали расшифровку аудиопереговоров Егорова, Шайтанова и предполагаемого исполнителя готовящегося теракта, которую обнародовали в СБУ (прочитать ее можно здесь: Генерал-майор СБУ мог работать на ФСБ почти шесть лет: расшифровка записей).

На основании новых аудиозаписей Служба безопасности Украины утверждает, что, кроме контактов с Шайтановым, с лета 2014 Игорь Егоров под позывным "Эльбрус" координировал деятельность боевиков на Донбассе, доносил до них указания российского командования, лично присутствовал на оккупированной территории и хвастался сбитыми украинскими самолетами.

LIGA.net полностью расшифровала записи разговоров Егорова с российскими боевиками и руководством в России.

"СУ-25 ВЪЕ*ЛИ МЫ. СБИЛИ, ГОВОРЮ"

(о сбитых на Донбассе украинских самолетах)

Запись от 11 июля 2014. Действующие лица: Егоров и полковник ФСО президента России Юрий Котов

Егоров: Здорова, Федорович, здорова!

Котов: Привет. Смотрю - пропущенный, звякнул. Как ты там? Расскажи вкратце. Нормально?

Егоров: Ну, бл*ь, ну, Юр - Сталинград, бл*ь.

Котов: Ну, понял, понял.

Егоров: Ну, ничего, сегодня этот...

Котов: Береги себя во всем там, не подставляйся.

Егоров: "СУшку" еб*ли

Котов: Сегодня?

Егоров: Да, утром. Ну, еб*ло прям.

Котов: Что-что?

Егоров: Су-25 въеб*ли мы. Сбили, говорю

Котов: Су-25 сегодня (кому-то в сторону). Молодцы. Чё еще там у вас?

Егоров: Тяжело, Юр. Тяжело, конечно, бл*ь.

Котов: Готов приехать.

Егоров: Да дело не в этом. Тут бы надо... Я тебе говорю, если б ты помог через шефа в вопросах организации, бл*ь, бардачка, было бы лучше, бл*ь.

Котов: Та понимаем, Анатольевич.

Егоров: Просто, бл*ь, куча народу...

Котов: Это приказом не уберешь. Это надо, бл*ь...

Егоров: Ну, естественно. Волевое вроде все. Я ж туда и поехал. Тебе ж Сергеевич говорил, кем я? Да?

Котов: Ну, ты мне так намекнул - я понял.

Егоров: Ну, я первый зам командующего.

Котов: У "С" (тут имеется в виду Стрелков-Гиркин) или другого? А?

Егоров: Всего, всего.

Котов: На букву "С"?

Егоров: Да нет, всего.

Котов: А, всего. Понял, понял.

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Запись от 12 июля 2014 года. Действующие лица: Егоров и неизвестный Александр

Егоров: Сань, Сталинград, ёпты. Позавчера "сухаря" утром, в шесть утра заеб*ли, бл*ь.

Александр: Ну, это я читал это сообщение.

Егоров: Да?

Александр: Круто.

Егоров: Ну и это. В интернете набери - техника Зеленополье, бл*ь.

Александр: Ага, наберу, посмотрю сегодня. Я вечером тебя наберу. Посмотрю - вечером наберу тебя.

Запись от 15 июля 2014. Действующие лица: Егоров и неизвестный Юрий

Егоров: Алё.

Юрий: Анатольевич, привет.

Егоров: Здарова, здарова, Юр. Привет.

Юрий: Привет. Как ты там?

Егоров: Та ниче. Вышел на полдня тут на этот... Да, бл*ь, жестко, Юр, жестко. Ну ладно, х*й с ним, пусть... Тут это. Вот, за неделю три "СУшки" и Ан-24 вчера, который в*ли.

Юрий: Ну да, да. Ох*ть просто.

Аудиозаписи переговоров, обнародованные СБУ. Видео - канал СБУ в YouTube

"ГДЕ ТАМ ПО ЭТИМ ХЕРАЧАТ? НУ-КА, СКАЖИ МНЕ"

(об обстрелах украинской территории со стороны РФ)

Запись от 2 августа 2014. Действующие лица: Егоров, боевик Гейдей по кличке "Рим" и неизвестный

Гейдей: Алё.

Егоров: Алё. Это "Эльбрус". Где там по этим херачат? Ну-ка, скажи мне.

Гейдей: Ну, где там по вас? Сейчас, минутку. "Эльбрус" звонит (кому-то в сторону)

Неизвестный: Где били?

Гейдей: Да.

Неизвестный: С территории России по ферме вот здесь, возле террикона.

Гейдей: По ферме возле террикона били (кому-то в сторону)

Егоров: Ферма которая? Где?

Гейдей: Ферма, где конезавод вот этот?

Неизвестный: Да.

Гейдей: Там возле конефермы.

Неизвестный: Да.

"ПРОШЛИ ЧЕТЫРЕ ГРАДА И ДВА БТР"

(о координации российской боевой техники и боевиков)

Две записи от 9 августа 2014. Действующие лица: Егоров и боевик Гейдей по кличке "Рим"

Егоров: Алё.

Гейдей: Алё, Эльбрус, Рим беспокоит. Слышишь? Ну, такая фигня. Прошло четыре "Града".

Егоров: Ну?

Гейдей: Где-то в Дарьевке, в это... Это не наши, случайно? Смотри, четыре "Града", две...

Егоров: Подожди.

Гейдей: Два БТРа.

Егоров: Да ты... Да наши, наши.

Гейдей: Наши? А?

Егоров: Да. Ты мне скажи, позвони, в Антраците - чё там?



Егоров: Алё.

Гейдей: Алё, Эльбрус.

Егоров: Ау?

Гейдей: Ну вот я только что разговаривал с Ровеньками, там есть такой "Ильич". Он сказал, что... Говорит, таможня на этом - это его, Дьяково.

Егоров: Чё-чё?

Гейдей: Таможню занял он.

Егоров: Ну?

Гейдей: Ну, наши стоят, имеется в виду.

Егоров: А вот ты мне скажи сейчас. Что, Дьяково заняли обратно эти укропы, или это вранье все?

Гейдей: Да я вот только что с ним разговаривал.

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Запись от 25 сентября 2014. Действующие лица: Егоров и российский боевик Андрей

Егоров: Алё.

Андрей: Алё. Игорь Анатольевич?

Егоров: Да, бл*ь. Ну х*ли ты называешь это, Андрюха? Естественно, это я. Говори.

Андрей: Ага, все понял. Скажите время, время нам. Ко скольки подскочить нам? Есть информация? Уточните.

Егоров: Не знаю пока еще.

Андрей: Ждем. Ждем вашей команды. Мы на базе там, ждем вашей команды.

Егоров: Да ничего. Вы занимайтесь пока делами, потому что я все эти наши вопросы сейчас решаю по этой территории там.

Андрей: Я понял.

Егоров: Потому что я недалеко от вас, но тут очень много вопросов. Очень много.

Андрей: Хорошо.

Запись от 1 октября 2014. Действующие лица: Егоров и боевик Гейдей по кличке "Рим"

Гейдей: Алё!

Егоров: Да.

Гейдей: "Эльбрус"?

Егоров: Да.

Гейдей: Это "Рим" беспокоит.

Егоров: Здорово, друг мой.

Гейдей: Приветствую. Слышишь, ну что это за фигня, скажи мне, пожалуйста? Это цирк какой-то, или чё?

Егоров: Я не понял.

Гейдей: "Варяг" от "Фомы" приезжает, бл*ь, арестовывает, пытается арестовать моего человека. Без ведома. Цирк устроили, бл*ь. Такие парни крутые - на БТРах приехали. Говорят, что от тебя.

Егоров: От меня? Я уж, честно говоря... Давай... Чё разбираться?

Гейдей: Это что за беспредел? Моего коменданта, бл*ь, кто-то приезжает и арестовывает?

Егоров: Та ладно.

Гейдей: Я вот Козицыну позвонил, а Козицын говорит: "Я сейчас высылаю 2000 человек".

Егоров: Да слушай. Слушай, да насрать мне на Козицына. 2000... Нет у него ни 2000, бл*ь, ни 200. Мозги не канифольте. Я ж не этот...

Гейдей: Я понимаю. Может, тебе и насрать. Но я тебе рассказываю. Вот сейчас "Прапор", бл*ь, подтянется. Что мне делать, скажи?

Егоров: Какой? "Прапор" откуда подтянется?

Гейдей: С Антрацита.

Егоров: Откуда? С Антрацита?

Гейдей: Да.

Егоров: Вот "Прапор" приедет, "Прапор", да? Я знаю, кто это такой. Вот "Прапору" скажи: я вернусь, у меня лично к нему будут вопросы.

Гейдей: Да. Да, вопросы. Я ж тебе рассказываю, у меня вопросов очень много.

Егоров: Все, давай.

"К ТИРУ ДОСААФ ПОДЪЕЗЖАЙТЕ"

о присутствии ФСБ в Луганске. Запись от 4 декабря 2014

Зайцев (гражданин РФ): Добрый день, Игорь Анатольевич.

Егоров: Да.

Зайцев: Это Алексей беспокоит. А куда, по какому адресу нужно проехать, чтобы с вами увидеться?

Егоров: Куда?

Зайцев: Ну, в Луганске куда нужно подъехать? Это из Ростова Алексей.

Егоров: К тиру ДОСААФ подъезжайте.

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