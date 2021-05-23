Прослушка Медведчука, COVID-паспорта ЕС и модель рождения звезд: новости недели

Журналисты Bihus.info сообщили, что спецслужбы прослушивали Медведчука минимум четыре года, Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о трагедии Ил-76, Рада уволила Степанова и назначила Ляшко на должность главы МОЗ, ЕС объявил о введении COVID-паспортов, Зеленский дал пресс-конференцию, а ученые показали модель рождения звезд. Обзор LIGA.net .

Спецслужбы прослушивали Медведчука минимум четыре года – Bihus.info

Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Журналисты Bihus.info получили и проанализировали записи разговоров депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука с боевиками, представителями РФ и пособниками оккупанта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Дениса Бигуса, СБУ слышала эти записи еще в 2014 году. "Это записи украинских спецслужб", – сказал он.

Он сказал, что обнародованные недавно в рамках уголовного дела против Медведчука по статье о госизмене разговоры — лишь малая часть записей, которая в большей степени имеет юридическую ценность. При этом то, что есть у редакции, – тоже, по словам Бигуса, не все материалы.

Журналист сказал, что еще в 2014 году Медведчук "прописался в администрации постмайданного президента, диктовал там свои условия, получил мандат представлять украинские интересы, чтобы на самом деле продвигать российские и безумно обогатиться на этой войне". По словам Бигуса, в 2014 году кортеж Медведчука под госохраной курсировал между украинскими позициями и блокпостами боевиков.

Через месяц Порошенко заявил, что Украина готова предложить боевикам создание свободной экономической зоны. Однако потом что-то пошло не так, и идею похоронили, говорит Бигус.

Сам Медведчук назвал эти записи "сфальсифицированными". "То, что сегодня происходит – чистая провокация и изготовление так называемой фабрики фейков по поводу того, кто что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", – заявил он. Медведчук считает появление пленок "провокацией против него", которая появилась именно сейчас, а не "когда это имело место быть и велись переговоры".

На вопрос, были ли у него тайные полномочия на ведение переговоров, Медведчук ответил, что был официально уполномочен на их ведение еще в 2014 году и. о. президента Александром Турчиновым, затем Порошенко, минской ТКГ и СБУ. Лидер ОПЗЖ также утверждает, что не давал боевикам никаких гарантий, так как не был на это уполномочен.

Кроме того, он прокомментировал общение с Порошенко. "Я встречался с господином Порошенко в 14-м, 15-м и последующих годах – до 18-го, когда мы разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц", – сказал Медведчук.