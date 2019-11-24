Прослушка Трубы, возвращение кораблей, жизнь на Марсе: новости недели

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Прослушка Трубы

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

19 ноября на анонимном Telegram-канале появилось несколько аудиозаписей, на которых человек с голосом, похожим на голос директора Госбюро расследований Романа Трубы, отчитывался перед главой ОП Андреем Богданом о ходе дел против пятого президента Петра Порошенко.

Этот же человек говорил собеседнику, что якобы возил президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения бывшей и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун. Также он якобы по указанию Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

20 ноября Труба заявил, что эти аудиозаписи являются фейком и провокацией, из-за которой он не намерен уходить отставку.

В тот же деньРябошапка заявил, что для начала проверки обнародованных разговоров должны быть оригиналы этих записей и устройства, с помощью которых они были сделаны. При этом он признал, что самого факта публикации записей может быть достаточно для открытия уголовного дела.

Президент Зеленский заявил, что "изучит вопрос".

О прослушке сам Труба сообщил месяц назад, показав устройство записи, которое теперь генпрокурор "не может найти".

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