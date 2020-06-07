Протесты против Авакова, перестановки в Кабмине и поиск инопланетян: новости недели

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У Зеленского хотят создать пул журналистов для президента

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко выступает за создание президентского пула СМИ из 20-25 журналистов.

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"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше — так делается в разных странах Европы, в США", - отметил Тимошенко.

По его словам, при таких условиях "разговор получается предметным и продуктивным". В тоже время Тимошенко заверяет, что "закрываться" от других СМИ никто не собирается - ОП будет отвечать на их запросы и "отправлять к ним главу Офиса или его заместителей".

"Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", - резюмировал замглавы ОП.

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