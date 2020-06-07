Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2020, 20:00
Протесты против Авакова, перестановки в Кабмине и поиск инопланетян: новости недели

У Зеленского хотят создать пул журналистов, в Киеве снова "минировали" мост Метро, в Украине прошли протесты против Авакова, Зеленский посетил кафе во время карантина, в Швеции признали, что надо было сделать более жесткий карантин, но затем изменили позицию, в Беларуси Лукашенко назначил нового премьера, в Кабмине провели перестановки, а Китай начнет искать инопланетян. Обзор LIGA.net.

1/8

У Зеленского хотят создать пул журналистов для президента

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко выступает за создание президентского пула СМИ из 20-25 журналистов. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше — так делается в разных странах Европы, в США", - отметил Тимошенко.

По его словам, при таких условиях "разговор получается предметным и продуктивным". В тоже время Тимошенко заверяет, что "закрываться" от других СМИ никто не собирается - ОП будет отвечать на их запросы и "отправлять к ним главу Офиса или его заместителей".

"Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", - резюмировал замглавы ОП.

Читайте также: Теплый пул Зеленского. Что не так с идеей Кирилла Тимошенко



Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, новости недели, арсен аваков, инопланетяне
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
У Вакарчука против, чтобы Зеленский сам создавал регуляторов
Политика У Вакарчука против, чтобы Зеленский сам создавал регуляторов
Черкассы, умер Флинт, "золото" по биатлону: новости недели
Политика Черкассы, умер Флинт, "золото" по биатлону: новости недели
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Что пугает пожилых людей в интернете?
Личные деньги Что пугает пожилых людей в интернете?
Личные деньги
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 