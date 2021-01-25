Протесты в поддержку Навального, прогноз курса доллара. Что надо знать утром

В субботних акциях протеста приняли участие 150000 россиян, из которых более 3000 задержали: Навальный безусловно стал оппозиционером #1. Повлияет ли фактор Навального на что-то в России уже в 2021-ом? Не знаю, но 84 млн человек уже посмотрели расследование Навального о "дворце Путина за $1,5 млрд".

Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Єва і псевдохаліфат. Хроніка спасіння українок із сирійського табору для біженців

СБУ провела спецоперацию и вытащила двух гражданок Украины из сирийского лагеря для беженцев. На самом деле, это не совсем лагерь для беженцев – это такая зона, мусорник с палатками посреди пустыни, в которой курдская армия годами удерживает "семьи игиловцев". Это женщины с детьми, в основном.

В октябре у нас вышел материал о крымской татарке с тремя детьми, волею судьбы оказавшейся в этом лагере (позывной Ева).

Журналистка Олена Савчук поддерживала с узницей тайную связь и вела хронологию злоключений Евы и других украинок из лагерей аль-Хол и Рож. И вот наконец-то в Борисполе приземлился спецборт – доставил из этого ближневосточного ада две украинские семьи. Одна из них – Ева с детьми.

Мы не знаем, насколько знаковую роль во всей этой истории сыграла наша публикация. Но уж точно никому не навредила. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Доллар – дороже 28 гривень. Но это ненадолго. Прогноз курса до конца января

Несмотря на прогнозы финанситов, почти весь январь доллар удерживает позиции и по-прежнему стоит дороже 28 гривень. В чем причина такой стабильности и когда ждать обещанного укрепления гривни?

Поддержку национальной валюте должны оказать два фактора: возвращение интереса иностранных инвесторов к покупке украинских облигаций и высокие цены на украинские товары за рубежом, в частности металл.

Почему прогнозы не сбываются мгновенно и что влияет на курс прямо сейчас, в нашем традиционном валютном обзоре. Больше по ссылке.