У Зеленского уверены, что Саакашвили может быть полезен Украине. И не боятся Авакова

Президент Владимир Зеленский предложил экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили должность вице-премьер-министра по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. LIGA.net решила разобраться, зачем Зеленский решился на такой шаг.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня появилась информация о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером в украинском правительстве. Эту информацию подтвердил сам Саакашвили.

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"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал политик в Facebook.

Собеседники LIGA.net в руководстве ОП и фракции Слуга народа подтвердили, что именно Зеленский предложил Саакашвили должность в Кабмине. Позже пресс-служба офиса Зеленского сообщила LIGA.net, что президент встречался с политиком и обсуждал "видение Саакашвили возможной помощи в развитии Украины".

"Зеленский считает, что господин Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительствам и парламентом", - сообщили в ОП.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По мнению нардепа от СН Александра Качуры, Саакашвили нужен Зеленскому для того, чтобы усилить правительство. "Президент понимает, что нужно быстро реализовать задуманные реформы", - сообщил нардеп в комментарии LIGA.net. В то же время Качура считает, что Саакашвили может занимать должность советника или координатора совета реформ.

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"Я считаю его великим реформатором и исторической личностью. Он провел успешные реформы и посадки чиновников. Но я не приветствую политическую миграцию в Украине", - считает Качура. По его мнению, назначение иностранцев на госдолжности – "пройденный для Украины этап".

Замглавы фракции Евгения Кравчук считает, что Саакашвили может быть полезен в ситуации, когда "нужен таран реформ". "Именно такая должность в исполнительной власти более уместна с его профессиональными и личными качествами, чем, например. Когда он был главой ОГА в Одессе", - сообщила нардеп в комментарии Радио Свобода.

Правительство будет нормально представлено на эфирах. У нас нет спикеров, которые могут затыкать Тимошенко

"Мы в отличие от Порошенко сразу понимаем, что его место не в колхозах в Одесской области, а в Киеве: международном дискурсе и поиске инвестиций. Он вхож много где, и может быть нам полезен в поисках денег на борьбу с коронавирусом", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве фракции. И добавил: Саакашвили будет полезен власти, в первую очередь, как "медиа таран".

"Правительство будет нормально представлено на эфирах. У нас нет спикеров, которые могут затыкать Тимошенко. Рейтинг у нас, ресурсы у нас, а в эфире мы проигрываем", - считает один из руководителей СН.

У Зеленского уверяют, что осознают непредсказуемость и эксцентричность Саакашвили. "У нас не будет как у Порошенко. У Зеленского мало историй, связанных со Свинарчуками и Кононенко. А если что-то есть, то там все понятно", - считает собеседник LIGA.net в руководстве фракции.

Саакашвили вхож много где и может быть нам полезен в поисках денег на борьбу с коронавирусом

Кроме того, у Зеленского рассматривают Саакашвили как противовес министру внутренних дел Арсену Авакову, у которых сложная история взаимоотношений.

"Рисков с Саакашвили ненамного больше, чем было с Гончаруком и Рябошапкой. У нас все назначения рискованные", - добавил один из руководителей СН.

ЧТО ДАЛЬШЕ. 24 апреля перед внеочередным заседанием фракция СН встретится с Саакашвили в формате собеседования. "На данный момент поддержка Саакашвили внутри фракции 50 на 50. Многие ждут встречи и хотят задать ему вопросы", - отметил нардеп Качура.

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В частности, нардеп от СН Роксолана Пидласа боится, что назначение Саакашвили может быть неэффективным. "Я бы рекомендовала премьер-министру и фракции рассмотреть идею назначения вице-премьер-министра с каким-то портфелем и министерством. Или хотя бы на должность первого вице-премьера с более широкими полномочиями", - сказала она в эфире 5 канала.

Несмотря на это у Зеленского рассчитывают, что Саакашвили будет назначен в правительство Шмыгаля. "Он – проектный человек. Если нам удастся создать ему какой-то проект, то он может быть и эффективным. Ему нужен понятный проект, который он прокопает", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве ОП.

В то же время возможное в дальнейшем повышение Саакашвили до премьер-министра в ОП не рассматривают. "Одно дело вице-премьер по просьбе президента, а другое премьер. Депутаты будут сомневаться еще больше. Нардепам нужен договороспособный и предсказуемый премьер", - резюмирует один из руководителей офиса Зеленского.

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