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02.02.2020, 21:05
Провал Трампа, скандал со "слугой", бегемоты наркобарона: новости недели

Мирный план Трамп по Израилю и Палестине, скандал с депутатом СН Брагаром, Brexit, вспышка коронавируса, приезд Помпео в Киев, положение России в ПАСЕ, бегемоты наркобарона Пабло Эскобара. Обзор LIGA.net.

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Провал "мирного плана" Трампа

Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

28 января президент США Дональд Трамп представил политическую часть своего мирного плана для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом израильские поселения на оккупированном Западном берегу остаются.

В ответ на это Израиль, согласно плану, должен согласиться на четыре года, пока будут вестись переговоры о палестинской государственности, заморозить новую поселенческую деятельность.

Предполагалось, что палестинское государство будет в два раза больше той территории, которую сейчас контролируют палестинцы.

Документ включает в себя около 80 страниц, 50 из которых - политический план, представленный сегодня, и 30 - экономический план, объявленный в июле прошлого года (он предполагает инвестиции на $50 млн в новое палестинское государство).

Трамп даже опубликовал карту будущего государства Палестина.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов вести переговоры на основе предложенного Трампом плана.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас раскритиковал мирный план президента США и заявил, что палестинцы по-прежнему привержены "прекращению израильской оккупации и созданию государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

"После бессмысленной чепухи, которую мы услышали сегодня, мы говорим тысячу раз "нет" сделке века", - сказал он, добавив, что "мы не встанем на колени и не сдадимся". Аббас, подчеркнул, что палестинцы будут сопротивляться плану "мирными средствами".

1 февраля Аббас заявил, что палестинская администрация разрывает все связи с США и Израилем, включая отношения в сфере безопасности.

Он также сказал, что отказался обсуждать с Трампом его план по телефону и не принял копию документа.

Израиль и силы безопасности Палестинской администрации давно сотрудничают в полицейских участках оккупированного Западного берега, которые находятся под палестинским контролем. У ПА также есть соглашения о сотрудничестве в области разведки с ЦРУ, которые продолжали выполняться даже после того, как палестинцы начали бойкотировать мирные усилия администрации Трампа в 2017 году.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: дональд трамп, brexit, коронавирус
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