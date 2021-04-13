В последние несколько месяцев Украина активно добивается сближения с НАТО. Власти страны требуют этого от Байдена, Столтенберга, Трюдо и Джонсона. Но членство в НАТО – процесс многоэтапный. LIGA.net рассказывает, какие есть шаги на пути к членству в Альянсе и на каком этапе находится Украина (без длинных формулировок).

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Сначала – заходите в штаб-квартиру НАТО за статусом кандидата и проходите "курс молодого бойца" (этап подготовительных реформ). Затем, когда уже сможете показать какой-то результат и участвовать в небольших операциях Альянса как партнер (этап расширенного партнерства), оформляйтесь на продвинутый курс согласно плану действий по членству (этап ПДЧ, глубинное реформирование на всех уровнях). Опытные инструкторы сделают из вас настоящего защитника!

Пройдет пару лет. Вы наберетесь опыта, выполните всю программу реформ. И тогда уже смело идите в казарму и пообщайтесь с ветеранами Альянса, членами вашего боевого содружества – каждый из них должен дать вам бумагу, что вы классный парень и готовы к НАТО (этап ратификации заявки странами-членами НАТО).

Все получилось? Тогда пишите заявление и передавайте в штаб-квартиру НАТО (последний этап). С этого момента вы официально вступаете в ряды оборонительного Альянса. Поздравляем!

Сейчас Украина находится в преддверии третьего этапа – получения ПДЧ. Еще в 2008 году страны-члены Альянса поддержали на Бухарестском саммите, что Украине надо дать ПДЧ. В Киеве рассчитывают получить его уже в этом году. И некоторые страны Альянса действительно готовы к этому.

Что конкретно будет внедрять Украина, получив ПДЧ, пока неизвестно – этот вопрос только предстоит обсудить с Альянсом. Одно известно точно – реформы коснутся как оборонного, так политического и экономического секторов.

Сколько будет длиться процесс вступления – тоже никто не сможет сказать. Но Украина ставит цель стать членом НАТО к 2030-му году.

Каждое государство проходит уникальный путь. Например, Черногория получила ПДЧ в 2009 году, а вступила в НАТО в 2017-м. Македония получила ПДЧ в 1999 году, а вступила только в 2020-м.

В НАТО четко заявляют, что "фиксированного или жесткого списка критериев" для членства просто нет: "Союзники консенсуально решают, приглашать ли кандидата присоединиться, исходя из суждения, будет ли это способствовать безопасности и стабильности в Североатлантическом регионе на момент принятия такого решения".

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