Путин боится Украины в НАТО, прогноз курса доллара на лето. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 14 июня. Температура от +14 до +25, курс доллара 27.14

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Путин боится Украины в НАТО: ракеты долетят за 7-10 минут. Но из Латвии – быстрее: карта

Спокойные летние выходные. Если вы не читали новости, то вообще ничего не пропустили.

Самое важное – начало чемпионата Европы по футболу. В стартовом матче сборная Украины проиграла Голландии со счетом 3:2. Наши парни играли очень круто, особенно во втором тайме, когда и были забиты все пять голов.

Еще можете посмотреть, как выглядит ядерный кошмар Путина: он часто публично считает время подлета ракет до Москвы из стран НАТО. Мы разобрались (и нарисовали), что не так он считает. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Гривня идет на рекорд. Доллар "по 27" – это предел или ниже уже некуда? Прогноз на лето

Гривня укрепляется. Вопрос времени, когда доллар в Украине впервые за последний год будет стоить 27 грн/$ или даже дешевле. Где предел укрепления гривни и начнет ли валюта дорожать с приближением осени, как это обычно происходит на украинском валютном рынке? Мы задали этот вопрос банкирам и экономистам. Стоит ли покупать доллар сейчас или он продолжит дешеветь? Больше по ссылке.

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