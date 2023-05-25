25 мая состоялось 12-е заседание в формате "Рамштайн". Усиление противовоздушной обороны, обеспечение боеприпасами и передача Украине самолетов F-16: ключевые темы встречи анонсировали в Пентагоне.
Если еще на неделе о создании воздушной коалиции и принятии политического решения о передаче Украине истребителей F-16 только говорили, то эта встреча стала началом ее работы, говорит LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
Что принесет Украине 12-й Рамштайн – коротко на LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Онлайн-встреча участников оборонной коалиции стартовала около 15:00 по киевскому времени. В начале заседания министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи планируют обсудить, как помочь Украине еще больше защитить небо.
Среди глобальных задач – поиск креативных решений для увеличения индустриальных мощностей стран-партнеров, – чтобы ускорить производство необходимого оборудования для Украины.
Сегодня Украина "больше всего" нуждается в радарах, амуниции, ПВО и артиллерийских снарядах калибра 155 мм, уточнил он.
Укрепление сил ПВО Украины – более эффективный способ противостояния российской авиации и ракетам, чем передача боевых самолетов, говорит глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
По его словам, отправка Украины F-16 "сыграет роль в будущем". Но не нужно ожидать от F-16 каких-то отличных результатов. Потому что чудес в том, что касается оружия, "не бывает".
Но это точно сломит моральный дух россиян, убеждает экспилот ВВС США и эксконгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер. Он был одним из первых лоббистов передачи F-16 Украине еще в 2022 году.
"Он станет гейм-ченджером. Неважно, будет ли это непосредственно в этой войне... Но давайте посмотрим и на долгосрочную перспективу. Украина с F-16, безусловно, будет предотвращать, чтобы Россия снова начала войну. Украина с F-16 будет иметь преимущество в воздухе", – считает он.
Когда F-16 станут на боевое дежурство, Украина выиграет эту войну, заявил в эфире Эспрессо спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Полный текст интервью Адама Кинзингера читайте на LIGA.net 26 мая.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины и сейчас остается главным приоритетом, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.
Западные истребители, по словам украинского министра, станут важным элементом защиты украинских городов и военных на фронте.
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С этой встречи начинается процесс подготовки к передаче самолетов F-16, говорит LIGA.net Самусь. "Это первая встреча, когда есть политическое решение о передаче истребителей. Поэтому можно сказать, что это начало процесса подготовки авиационной коалиции и наших союзников к передаче нам самолетов F-16, подготовке пилотов, подготовке систем вооружения, подготовке нашей инфраструктуры для базирования этих самолетов" , – объяснил он.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Глава Пентагона надеется, что американский Конгресс поддержит стремление финансировать передачу F-16 по Украине.
После этого начнутся подготовительные процессы, подробности которых Самусь надеется не увидеть в ближайшее время в открытом доступе. Говорит, чем меньше известно о них широкой общественности, тем лучше для страны.
Глава Пентагона на "Рамштайне" отметил, что обучение летчиков на многоцелевых F-16 может начаться в ближайшее время.
Один из важных этапов – разработать тренировочную инфраструктуру.
Европейскую коалицию по тренировке военнослужащих Украины возглавили Дания и Нидерланды. Министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов.
Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша готовы помочь в организации тренировок. Но это не полный перечень стран. "Мы ожидаем, что еще больше стран присоединятся к инициативе", – сказал Остин.
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