25 мая состоялось 12-е заседание в формате "Рамштайн". Усиление противовоздушной обороны, обеспечение боеприпасами и передача Украине самолетов F-16: ключевые темы встречи анонсировали в Пентагоне.

Если еще на неделе о создании воздушной коалиции и принятии политического решения о передаче Украине истребителей F-16 только говорили, то эта встреча стала началом ее работы, говорит LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Что принесет Украине 12-й Рамштайн – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Онлайн-встреча участников оборонной коалиции стартовала около 15:00 по киевскому времени. В начале заседания министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи планируют обсудить, как помочь Украине еще больше защитить небо.

Среди глобальных задач – поиск креативных решений для увеличения индустриальных мощностей стран-партнеров, – чтобы ускорить производство необходимого оборудования для Украины.

"Всего контактная группа выделила около $65 млрд оборонной помощи. Путин надеялся, что наша решимость исчезнет, и он делал ставку на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся по-прежнему едины", – сказал Остин.

Сегодня Украина "больше всего" нуждается в радарах, амуниции, ПВО и артиллерийских снарядах калибра 155 мм, уточнил он.

Укрепление сил ПВО Украины – более эффективный способ противостояния российской авиации и ракетам, чем передача боевых самолетов, говорит глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

По его словам, отправка Украины F-16 "сыграет роль в будущем". Но не нужно ожидать от F-16 каких-то отличных результатов. Потому что чудес в том, что касается оружия, "не бывает".

Но это точно сломит моральный дух россиян, убеждает экспилот ВВС США и эксконгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер. Он был одним из первых лоббистов передачи F-16 Украине еще в 2022 году.

"Он станет гейм-ченджером. Неважно, будет ли это непосредственно в этой войне... Но давайте посмотрим и на долгосрочную перспективу. Украина с F-16, безусловно, будет предотвращать, чтобы Россия снова начала войну. Украина с F-16 будет иметь преимущество в воздухе", – считает он.

Когда F-16 станут на боевое дежурство, Украина выиграет эту войну, заявил в эфире Эспрессо спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Полный текст интервью Адама Кинзингера читайте на LIGA.net 26 мая.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины и сейчас остается главным приоритетом, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Реалии показывают, что сегодня для Украины определяющей является работа ПВО. Россия продолжает использовать гиперзвуковые ракеты, чтобы бить по мирным городам, но благодаря системам Patriot Украина может на 100% их сбивать", — говорит Остин.

Западные истребители, по словам украинского министра, станут важным элементом защиты украинских городов и военных на фронте.

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С этой встречи начинается процесс подготовки к передаче самолетов F-16, говорит LIGA.net Самусь. "Это первая встреча, когда есть политическое решение о передаче истребителей. Поэтому можно сказать, что это начало процесса подготовки авиационной коалиции и наших союзников к передаче нам самолетов F-16, подготовке пилотов, подготовке систем вооружения, подготовке нашей инфраструктуры для базирования этих самолетов" , – объяснил он.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Глава Пентагона надеется, что американский Конгресс поддержит стремление финансировать передачу F-16 по Украине.

После этого начнутся подготовительные процессы, подробности которых Самусь надеется не увидеть в ближайшее время в открытом доступе. Говорит, чем меньше известно о них широкой общественности, тем лучше для страны.

Глава Пентагона на "Рамштайне" отметил, что обучение летчиков на многоцелевых F-16 может начаться в ближайшее время.

Один из важных этапов – разработать тренировочную инфраструктуру.

Европейскую коалицию по тренировке военнослужащих Украины возглавили Дания и Нидерланды. Министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов.

Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша готовы помочь в организации тренировок. Но это не полный перечень стран. "Мы ожидаем, что еще больше стран присоединятся к инициативе", – сказал Остин.

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