Путин и Скрипали, согласие на секс, корабль Маска: новости недели

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Владимир Путин (фото - EPA)

7 января британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что в расследовании отравления Сергея Скрипаля власти Великобритании вышли на след главы РФ Владимира Путина.

Сеть российских агентов спецслужб в Британии, стоящая за покушением на Скрипалей в Солсбери, ликвидирована в ходе контртеррористического расследования и не сможет действовать в течение многих лет, сообщают источники издания в правительственных кругах.

Отдельные источники сообщили журналистам, что подробности заговора хорошо известны, в том числе, цепочка командования, ведущая к Путину.