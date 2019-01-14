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14.01.2019, 00:17
Путин и Скрипали, согласие на секс, корабль Маска: новости недели

След Путина в деле Скрипалей, лыжники в Карпатах, затонувшее возле Турции судно с украинскими моряками, отчет СБУ, Украина в индексе демократии, новый роман Сенцова, космический корабль Маска, согласие на секс, гибель журналиста в Польше, "шатдаун" в США, турецкие беспилотник для ВСУ, взрыв в центре Парижа, пожар на химзаводе в Калуше. Обзор LIGA.net.

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Путин в деле Скрипалей

Владимир Путин (фото - EPA)

7 января британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что в расследовании отравления Сергея Скрипаля власти Великобритании вышли на след главы РФ Владимира Путина.

Сеть российских агентов спецслужб в Британии, стоящая за покушением на Скрипалей в Солсбери, ликвидирована в ходе контртеррористического расследования и не сможет действовать в течение многих лет, сообщают источники издания в правительственных кругах.

Отдельные источники сообщили журналистам, что подробности заговора хорошо известны, в том числе, цепочка командования, ведущая к Путину.

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Теги: новости недели, Трамп, согласие на секс, взрыв в париже, пожар на химзаводе, роман сенцова, шатдаун в сша, лыжники в карпатах, завод в калуше
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