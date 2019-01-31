"Путин не ждал такого от Украины". Интервью Волкера - за минуту

Минские соглашения "хороши лишь на бумаге", а Путин - облажался, потому что национальная идентичность украинцев оказалась намного сильнее, чем он мог себе представить. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал большое интервью телеканалу Прямой. Редакция LIGA.net отобрала ключевые тезисы из 30-минутного интервью - коротко.

Минские соглашения хороши на бумаге, но их не воплотили в реальность. "Россия никогда не придерживалась полного прекращения огня, не было полного отведения тяжелого вооружения, российские войска и дальше находятся на востоке Украины, Россия продолжает финансировать незаконные военные формирования и предоставлять им вооружение, они поддерживают существование двух так называемых республик".

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Волкер почти 18 месяцев в должности, что удалось и что не удалось. "Мы изменили видение граждан США, Европы и даже частично Украины насчет того, что действительно происходит. Когда меня только назначили, многое было неясно: Россия ли это, или это сепаратисты, или это гражданская война, или это этнический конфликт. Мы растолковали многие вещи…Что это Россия создает восстания, а потом их использует для вторжения и оккупации отдельных частей Украины…Что нам не удалось – это заставить Россию признать свою ответственность".

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Мы верим, что Украина имеет право защищаться. "США предоставляют Украине оборонное оружие, поддерживают военные учения, реформы и оборонную сферу в целом. Другие члены НАТО делают то же самое: Канада, Великобритания, Польша. Украина сегодня имеет намного больше поддержки, чем пять лет назад. И причина этому – сама Украина, потому что государство наконец сделало выбор, в каком направлении идти".

В Украине есть популистские политики. "Я уверен, что некоторые из них будут очень деструктивны для страны, а другие репрезентуют типичный мейнстрим…говорят: "Я демократ, я верю в Украину, но хочу делать все иначе, хочу реформ, хочу изменений". И это – исключительно выбор украинцев, они должны решить, кто создаст будущее, в которое они поверят".

Украине нужна поддержка МВФ. "Она не может выжить с существующим бюджетом и, одновременно, воплощать все неотложные нужды без поддержки МВФ. Это критическая необходимость".

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Мы будем поддерживать Украину постоянно. "Мотивация США, Европейского Союза – это ценности, а конкретнее – чувство справедливости и безопасности…Сейчас мы видим ту Украину, которую будем поддерживать постоянно…Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократической, а институции по факту не работали, тогда бы все просто сказали: "Мы тут не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого". Мы видели такие примеры в Европе в прошлом".

Россия просчиталась. "Россия хочет повлиять на украинские выборы. Россия хочет физически или военной силой давить на Украину и посмотреть, что произойдет, смогут ли они получить то, что хотят, используя разные средства. Я думаю, все, чего хочет Россия – вернуть Украину в сферу своего контроля и влияния… Но Россия просчиталась. Украинская национальная идентичность намного сильнее, чем Путин мог себе представить… Атакуя украинский народ, он подтолкнул его к объединению".

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