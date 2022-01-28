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Прямая речь | "Путин не сможет выиграть. Надо отстоять Украину". Перевод статьи миллиардера Брэнсона

Цей матеріал також доступний українською
Ричард Брэнсон (фото - ЕРА)
28.01.2022, 11:20

LIGA.net сделала полный перевод статьи британского бизнесмена Ричарда Брэнсона: призывает бизнес объединиться ради Украины

Известный британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны России. Об этом он пишет в своей статье "Мои мысли об Украине и России" (оригинал здесь).

LIGA.net приводит полный перевод статьи Брэнсона.

"Бизнес-лидеры всего мира с большой обеспокоенностью наблюдают за наращиванием российских войск и техники на украинской границе. Это был тлеющий конфликт в течение многих лет с периодическими вспышками, например, незаконная оккупация Крыма Россией в 2014 году.

Впрочем, ни разу в последние годы не было большего риска тотальной войны на европейской земле. Войны, которая, как и многие другие в прошлом, не служит справедливой или законной цели.

"Сейчас любому из нас тяжело скрыть свое раздражение: в 2022 году что, черт возьми, одна страна делает, накапливая танки, на границе другой страны?"

Большую часть моей взрослой жизни я провел, выступая против того, что я считал несправедливыми войнами нашего времени. В марте 1968 года я присоединился к десяткам тысяч молодых людей на Трафальгарской площади в Лондоне, которые устроили демонстрацию против войны во Вьетнаме — быстро обострившегося конфликта, который стоил бесчисленных жизней, искалечил сотни тысяч детей и взрослых и закончился унизительным поражением для США и их союзников.

35 лет спустя я был среди миллионов людей во всем мире, которые вышли на улицы, чтобы протестовать против вторжения в Ирак — бездумного мероприятия "ястребов", дестабилизировавшего Ближний Восток и сделавшего мир менее безопасным.

Восемь лет назад, когда намерения Путина по поводу Украины стали намного очевиднее остальному миру, мы предприняли усилия по мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров, мотивируя их стать сторонниками мирного урегулирования отношений между их странами.

Я помню многочисленные глубокие встречи и телефонные разговоры с лидерами и экспертами в политике и бизнесе, и мы гораздо лучше понимали динамику власти (России. – Ред.), подогревающую этот конфликт. Мы также быстро поняли, что никто из наших российских контактов, хотя и выступал против российского военного вмешательства в частных разговорах, не был готов говорить об этом публично.

"Мы обнародовали заявление бизнеса, которое с радостью подписали западные и украинские бизнесмены, но нам не удалось получить ни одной подписи россиян, поскольку их страх перед репрессиями со стороны московского режима был слишком велик".

Однако тогда и сейчас те, с кем я общался, были едины во мнении, что любая война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия. Прежде всего это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира и разрушит российскую экономику. И, конечно, это нанесет огромный вред и страдания людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире по обе стороны границы.

Как это часто бывает, основное бремя агрессии ляжет на мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой русские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту.

Это не тот конфликт, который президент Путин может выиграть в долгосрочной перспективе. Хотя, кажется, его мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно волновать, каким будет будущее его собственной страны. В какой-то момент обычные россияне осознают, что они заслуживают лучшего, особенно если ситуация дойдет до точки, когда украинцы неизбежно восстанут, защищая свои дома, села и города, и это вернет к жизни призрак советского поражения в Афганистане и его смертельных потерь: российских сыновей, братьев и отцов.

Для лидеров бизнеса это момент, когда необходимо собраться вместе и отстоять суверенитет Украины. Даже если у этого есть своя цена, все мы должны дать четкий сигнал, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое бизнес-сообщество поддержит весь спектр санкций против любой страны, стремящейся нарушить суверенитет другой".

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