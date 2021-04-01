Новые колонны российских танков – всего в десятках километров от Украины. Пока Путин подтягивает свою армию к границам, оккупанты запугивают Донбасс и Крым "предстоящим наступлением ВСУ". Все серьезно, считают в США. И повышают уровень наблюдения до "потенциально неминуемого кризиса" – самого высокого уровня. Что происходит на Донбассе и зачем Путину эскалация конфликта: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Первое видео колонны российских танков выложили из оккупированной Горловки 21 марта 2021 года. Спустя неделю таких фото и видео с техникой из России, которая перегоняется к границе Украины, уже десятки. Репортер немецкого издания Bild Джулиан Рёпке публикует их в Twitter: локации – от Беларуси до Краснодарского края.

На этих скриншотах – большой военный конвой напротив Мариуполя, на противоположной стороне Азовского моря: в 70 км по воздуху или морю:

Российская техника в 70 км от Мариуполя. Фото из Twitter Джулиана Рёпке

Появляется все больше свидетельств тому, что Путин переправляет тяжелую технику контрабандой через реки в Украину, пишет журналист. Иногда для этого используются такие малопроходимые дороги, что происходят аварии. Как на этом скриншоте:

Российская техника застряла на переправе в 25 км от границы с Украиной. Фото из Twitter Джулиана Рёпке

Беларуский диктатор Лукашенко тоже продвигает армию к границе с Украиной. В 60 км к северу от границы Ровенской области:

В Воронеже российская армия заполнила улицы деревень на пути к границе с Украиной, также там многочисленные машины скорой помощи:

Большинство видео в соцсетях записаны в Крыму и Ростовской области. На них видны танки, боевые машины пехоты, гаубицы и самоходные артиллерийские установки, а также грузовики для перевозки личного состава. Большую колонну БМП, БМД и грузовиков 24 марта перегнали по построенному оккупантами мосту из Краснодарского края в оккупированный Крым:

По оценке главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, на 30 марта вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп противника. Их дислокация: Брянская, Воронежская, Ростовская области РФ и оккупированный Крым. На севере, юге и востоке к границам Украины Путин стягивает дополнительные силы. В Минобороны Украины прогнозируют, что в скором времени РФ соберет у границ еще до 25 батальонных тактических групп. Сейчас присутствие военных: в Крыму – 32 700, на Донбассе – около 28 000 под руководством кадровых военных из РФ плюс 2000 "инструкторов".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Военная разведка сообщает, что Россия готовит провокацию против Украины как повод для нового вторжения. Возможно, путинская армия попытается продвинуться вглубь территории Украины. Российские дипломаты за границей и пропагандистские СМИ получили задачу освещать будущие бои под соусом "агрессивных действий" Вооруженных сил Украины и "миротворческих мер" России в ответ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что Украина якобы "может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне". Хотя именно российские оккупанты уже больше месяца нагнетают панику на Донбассе, сообщая о мифических готовящихся "наступлениях ВСУ", и обстреливают украинскую армию. 26 марта они убили четверых украинских военных в районе Шумов, еще двое были ранены (Украина девять раз пыталась прекратить обстрел). А вчера Россия на заседании ТКГ отказалась от возвращения к перемирию.

Только за первые месяцы (2020 года) Украина несет потери, насчитывающие 20 погибших и 57 раненых, – Зеленский

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает в статье The New York Times, что стягивание войск может быть "позерством России" и "проверкой" администрации нового президента США Джо Байдена. "Некоторые официальные лица считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения Путина неясны и что операция по проверке нового президента (США, – ред.), может быстро перерасти в нечто более зловещее", – добавили в NYT.

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Путин повышает градус на Донбассе и стягивает танки к границе Украины по трем причинам, которые не противоречат друг другу, говорит LIGA.net бывший министр обороны (август 2019 – март 2020) Андрей Загороднюк.

Первая. Весь 2020 год Украина пыталась найти общий язык с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе. "Россияне тянули время, манипулировали. И сейчас Украина заняла более жесткую позицию. Украина перестала играться в... Скажем, рассматривать компромиссные вещи, которые навязывала Россия", – напомнил Загороднюк. Вместо этого СНБО ввел санкции против пророссийских агентов в Украине.

Вторая. Администрация Байдена в США чрезвычайно жестко, по сравнению с Трампом и Обамой, начала строить отношения с Россией. Вместо традиционного "рестарта" отношений и прочих мирных риторик она прямо заявила, что Путин – убийца. "С дипломатической точки зрения это чрезвычайно жесткий подход. Россия должна была на это отреагировать. Поэтому мы имеем часть этой реакции", – отметил он.

Третья. Попытка протестировать возможный ответ США. "Путин пытается увидеть, насколько далеко США готовы идти для защиты Украины. И это очень важный момент. США и администрация Байдена должны четко показать свою поддержку. Не просто высказать обеспокоенность, а дать понять: за агрессию против Украины Путин получит серьезные последствия. Сейчас такой сигнал всем очень нужен", – подчеркнул Загороднюк.

Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны Украины Андрею Тарану и пообещал, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба созвонился с госсеком США Энтони Блинкеном – рассказал о системном обострении Россией ситуации на Донбассе и в Крыму. Блинкен заверил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и поддерживает Украину.

В среду глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли позвонил сначала руководителю российского генштаба Валерию Герасимову, а затем главе Генштаба ВСУ Хомчаку. Детали переговоров не разглашались, но контакты произошли после того, как Украина заявила, что Россия наращивает вооруженные силы у украинских границ, создавая угрозу безопасности страны.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) на прошлой неделе в ответ на развертывание дополнительных войск России повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" – самого высокого.

Украинская армия готова к любому развитию событий, считает Загороднюк. Он выделяет четыре возможных сценария для Донбасса:

Постоят и разойдутся. Российская техника, силы и средства скапливаются на границе с Украиной, но дальше ничего не происходит. Это демонстрация силы и психологическое давление на Украину и мир, чтобы показать, что Россия готова к очень жестким шагам.

Серьезное обострение на линии столкновения в зоне ООС. Такой сценарий очень возможен, говорит экс-министр обороны. Это могут быть обстрелы, военные спецоперации, диверсионные вылазки в разных направлениях.

Локальные операции – очень плохой сценарий. "Это могут быть, – я не буду их называть, – наиболее уязвимые участки. И они могут провести операцию именно локального характера. Но ВСУ имеют достаточно сил и средств, чтобы пресечь попытку реализации такого сценария, остановить их", – считает он. Последствие такого сценария – окончательный провал всех переговоров и режимов прекращения огня: "Для России это закончится большим вредом и новыми санкциями. Им такой сценарий не выгоден. Но кто знает, что у Путина в голове?"

Полномасштабное наступление на разных направлениях. Наиболее негативный для Украины сценарий, его вероятность сейчас оценивается невысоко. "Но этот сценарий всегда возможен, пока мы находимся в состоянии войны с Россией", – отметил он.

Все эти сценарии, утверждает Загороднюк, постоянно прорабатываются ВСУ и Генштабом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "игра мускулами" и возможные провокации вдоль границы являются традиционным делом РФ, которым она пытается создать атмосферу угрозы и давления во время переговоров. Украина готова к таким действиям, заверил он. Но это не должно остановить попытки мирного урегулирования. Украина хочет вернуться к прекращению огня, как с 27 июля 2020.

Офис президента обратился к НАТО с просьбой о срочных военных учениях, в том числе в воздушном пространстве Украины – с "совместным воздушным патрулированием". Сегодня НАТО провело экстренную встречу по Украине.

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