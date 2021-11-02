Путин снова угрожает Украине. Разведка и военные объясняют, зачем это Москве

Россия угрожает эскалацией на Донбассе, остановила поставки угля и электроэнергии в Украину, и, возможно, перемещает войска около границы.

"Москва хочет напугать европейцев. Главная цель – заставить Францию и Германию давить на Украину, чтобы мы выполняли минские соглашения в российской трактовке", – говорит LIGA.net глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция СН). Собеседник LIGA.net в Службе внешней разведки Украины подтверждает, что действия Кремля – это нагнетание. Россия рассчитывает на укрепление позиций в переговорах с Украиной и Западом, угроза – не "больше обычного".

LIGA.net совместно с украинскими разведчиками, военными и экспертами разобралась, что происходит и как далеко может зайти.

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УЧЕНИЯ УЕХАЛИ, ВОЕННЫЕ ОСТАЛИСЬ

30 ноября издание The Washington Post сообщило, что Россия "возобновила наращивание войск" у границы с Украиной, назвав это "нерегулярным перемещением техники и персонала на западном фланге РФ". Журналисты сослались на анонимных чиновников из США и Европы.

Отмечается, что передвижения армии РФ начались после учений Запад-2021: "Что делают российские войска, собирающиеся у границы с Украиной, неясно. В последние дни в социальных сетях появились видео, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Учения Запад-2021 завершились в середине сентября, но военные РФ, которых перебросили для участия в маневрах, не спешили возвращаться в пункты постоянной дислокации (ППД). Об этом в конце сентября в интервью Радио Свобода говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы не фиксируем массового возвращения в ППД тех батальонно-тактических групп, которые вышли на подкрепление. Дополнительно во время учений их появилось 19", – сказал Залужный. Каждая группа насчитывает около 1000 человек.

WP приводит в пример 41-ю общевойсковую армию и 1-ю гвардейскую танковую армию, которые не вернулись в ППД, а остались около границ Украины.

В ГУР МО, отвечая на запрос LIGA.net, сослались на данные Центра оперативного информирования: дополнительной переброски российских сил и средств к границе с Украиной не зафиксировано. Наиболее вероятным там считают, что эта информация является психологическим давлением России, а передвижение войск называют плановыми мерами после окончания учений.

Возле границ Украины активности войск РФ не наблюдаем. Есть обычная ситуация, связанная с процессами, за которыми мы очень внимательно следим. Что будет завтра, будем понимать завтра. Есть много факторов, почему появляется эта информация, – сказал LIGA.net секретарь СНБО Алексей Данилов.

1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки компании Maxar, которые якобы подтверждают, что Россия стягивает войска и технику к границе с Украиной.

В комментарии Радио Свобода Данилов назвал информацию о стягивании войск РФ к границам "сознательной дезинформацией". "Спутниковые снимки надо сравнить с теми, что были месяц или две недели назад", – сказал он.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не могут говорить о намерениях России, но внимательно следят за ситуацией.

Сегодня президент Владимир Зеленский обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они поддержали Украину.

Россия все отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в обострении: "Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ (от боевиков) и втянуть Россию в силовые действия".

В МИД Украины, отвечая Лаврову, сказали LIGA.net, что единственное, что делает Украина – "пытается втянуть Россию в дипломатический процесс".

"Украина постоянно предлагает шаги к мирному урегулированию. А РФ игнорирует их под разными поводами. Призываем Россию наконец перестать мыслить категориями войны", – заявляют в МИД Украины.

BAYRAKTAR, НАТО И ЭНЕРГЕТИКА

Слова Лаврова относятся к недавнему применению Bayraktar на Донбассе. 26 октября боевики обстреливали позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, и сам населенный пункт. Погиб украинский военный, еще один – ранен. В ответ ВСУ подняли Bayraktar и уничтожили гаубицу оккупантов.

Кремль, реагируя на это, угрожал "дестабилизацией ситуации".

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Перемещение войск РФ происходит на фоне ухудшения отношений Москвы с НАТО. 18 октября Россия приостановила работу своего представительства в НАТО и миссии Альянса в Москве в ответ на обвинение восьми росдипломатов в шпионаже.

Худший сценарий для России – вступление Украины в Альянс. Чтобы не допустить этого, РФ угрожает "активными мерами для обеспечения своей безопасности".

Украина не может рассчитывать на полную деэскалацию напряжения, поскольку в РФ не отказались от идеи ликвидации украинской государственности, говорит Чернев. Обострение риторики, говорит он, свидетельствуют о безвыходной ситуации для Москвы.

Минский процесс в тупике, Украина начала переламывать ситуацию на фронте при помощи нового вооружения, а интеграция в НАТО де-факто ускорилась. Поэтому Кремль нервничает и спешит ликвидировать украинскую государственность, пока это окончательно не станет невозможным, – считает Чернев.

Россия давит на Украину и в энергосекторе. С 1 ноября импорта электроэнергии и угля из России и Беларуси не будет. Аналогичные ситуации происходили в 2014 и 2019 годах. На сколько хватит угля, который есть на складах ТЭС и ТЭЦ, неизвестно. 23 октября объемов угля на Луганской, Криворожской, Славянской, Дарницкой, Сумской и Черниговской ТЕС и ТЭЦ хватило бы еще на 6-23 дней.

В худшем сценарии Кабмин планирует ограничивать предприятия – крупнейших в стране потребителей электроэнергии. Украинцам, по планам правительства, ожидать веерных отключений не стоит.

ЗАЧЕМ ЭТО РФ И НАСКОЛЬКО ВСЕ СЕРЬЕЗНО

Собеседник LIGA.net в СВР Украины говорит, что действия Кремля – это нагнетание, ничего конкретного за ними пока нет. Россия рассчитывает на укрепление позиций в переговорах с Украиной и Западом, угроза – не "больше обычного".

По его словам, у РФ есть две цели в отношениях с Европой, которых она пытается достичь угрозами: первое – ускорение сертификации Северного потока-2; второе – признание странами G20 росвакцины Спутник V, этот вопрос Путин поднимал на встрече "Большой двадцатки". Также он отмечает, что удар Bayraktar вызвал резко отрицательную реакцию России, что может быть одной из причин эскалации.

Похожего мнения придерживаются и другие опрошенные LIGA.net эксперты. "У нас ситуация никогда не была спокойной. Были затишья, но они никаким образом отображают стратегическую ситуацию", – говорит LIGA.net министр обороны (2019-2020) Андрей Загороднюк.

"Возможны ли обострения? Абсолютно возможны. Стоит ли нам нервничать как-то по-особенному? Нет, поскольку эта ситуация известна нашему военно-политическому руководству, они должны быть к ней готовы", – говорит экс-глава Минобороны Андрей Загороднюк.

По мнению Загороднюка, обострения возможны в любой момент – это единственный способ России обратить на себя внимание и попытаться "расшатать" Украину. Он говорит, что планы РФ не допускают долгого периода затишья, им невыгодна стабильность в Украине.

"Россия каждые полгода выходит с какой-то новой историей. В апреле была угроза – они получили встречу с Байденом. Сейчас они создают нестабильность и дальше торгуются – предлагают для себя какие-то решения, чтобы на короткий период якобы завершить нестабильность", – говорит Загороднюк.

Военный аналитик и участник АТО Мартин Брест сказал LIGA.net, что Кремль сосредоточен на сертификации СП-2, поэтому наблюдается стандартное российское информдавление.

"В этой игре они хороши, так как обладают и пониманием необходимости "атакующей" информационной войны, и опытом, и неимоверными ресурсами", – считает Брест.

Россия использует перемещение войск в переговорах, но свидетельств подготовки наступательной операции нет, считает эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик. "Лавров снова заговорил о переговорах в нормандском формате, – напомнил он LIGA.net. – Это сигнал для Украины, чтобы говорить с ней с позиции силы, а также для Запада, чтобы они были уступчивее и шли на условия РФ".

"Москва хочет напугать европейцев. Главная цель – заставить Францию и Германию давить на Украину, чтобы мы выполняли минские соглашения в российской трактовке", – уверен Чернев.

Если Европа вместе с Украиной не поддадутся на шантаж Путина, то нужно быть готовыми к новым провокациям, предупреждает нардеп: "Мы должны к ней готовыми дипломатическом, политическом и военном плане. Следует обратиться за поддержкой к США и Британии, чтобы вместе сдержать желание Кремля атаковать Украину".

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