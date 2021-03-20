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20.03.2021, 22:00
Путин-убийца, третий локдаун в Киеве и "древний носорог" в теплице: новости недели

Байден заявил, что считает Путина убийцей, в Киеве ввели локдаун, Дубинского исключили из Слуги народа, разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы, СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Табачника и других предателей Украины, Вашингтон готовит законопроект о предоставлении Украине военной помощи, а в Узбекистане в теплице нашли скелет древнего носорога. Обзор LIGA.net. 

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Байден заявил, что считает Путина убийцей

Джо Байден (Фото: EPA-EFE/ERIN SCOTT)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. 

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Журналист Джордж Стефанопулос спросил у Байдена: "Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?". "Да", – ответил президент США. Помимо этого, Байден заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США.

"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали – я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", – сказал он. В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать сотрудничество с Путиным в тех сферах, где "совместная работа в наших общих интересах".

На следующий день Путин ответил, заявив: "Кто как обзывается, тот так и сам называется". 

"Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", – сказал он. Также Путин заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей и "РФ будет опираться на них". Позже Путин предложил Байдену провести открытый диалог "фактически в прямом эфире" 19 или 22 марта.

Представитель Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что Байден не сожалеет о своих словах в адрес Путина: "Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос". Псаки также сказала, что в пятницу президент США будет "достаточно занят" в штате Джорджия.



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Теги: общественный транспорт, владимир путин, метро, джо байден, локдаун в Киеве
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