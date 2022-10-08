"Путин в ярости". Взрывы на Крымском мосту: что известно и чего ждать

На Крымском мосту – взрыв и пожар. Что это значит для Путина и ВСУ

Крымский мост взорвался и потерял "боеспособность". На оккупированном полуострове – паника и огромные очереди. Кроме общественного коллапса взорванный Крымский мост заметно усложнит логистику поставок российским военным, пытающимся удержать контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Что известно о взрыве на Крымском мосту и почему это столь важно – в кратком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 8 октября соцсетями начали распространяться многочисленные фотографии и видео пожара на Крымском мосту, построенном оккупантами в 2018-2019 годах для сообщения между Россией и оккупированным полуостровом.

По информации российских оккупантов, на Крымском мосту произошел "подрыв грузового автомобиля". Это повлекло за собой вспышку семи топливных цистерн грузового поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. На кадрах видно, что несколько секций автомобильной дороги обрушились в воду.

В российских Telegram-каналах появились видео с якобы взорвавшимся грузовиком. Грузовик якобы выехал из Краснодара, а при проверке перед мостом российские правоохранители не нашли в нем ничего подозрительного.

Украинские власти официально не комментировали инцидент на Крымском мосту. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В то же время СБУ опубликовала фото обрушенного пролета Крымского моста и перефразированную цитату из стихотворения Тараса Шевченко. Это прозвучало как намек на тех, кто стоит за взрывом.

Еще один намек сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, написав в Twitter: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рядом с видео горящего моста разместил отрывок из песни Мэрилин Монро "Happy Birthday, Mr President". 7 октября российскому диктатору Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Взрыв на Крымском мосту вызвал настоящий ажиотаж на оккупированном полуострове. Жители Крыма создали огромные очереди в супермаркетах и автозаправках.

Оккупационные власти были вынуждены вводить ограничения. В частности, в Севастополе запретили отпускать бензин в канистрах и продавать более трех килограммов бакалеи в одни руки.

Также оккупанты вынужденно остановили автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Сроки возобновления – неизвестны. Сейчас в планах оккупантов – запустить паромное сообщение, но оно не будет работать при плохой погоде. А сейчас уже октябрь, а дальше – зима.

Из-за взрыва в районе Керченского пролива – пробки из кораблей. По данным Marine Traffic, вблизи оккупированного Крыма – десятки кораблей, ожидающих разрешения на проход. Почти все российские.

"Крымский мост – один из флагов, которым Путин мог размахивать как огромным достижением. Это удар по символу Кремля", – говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

По словам Мельника, сейчас на крымских пабликах в соцсетях – прозрение. Начались вопросы об охране моста и почему 45 минут никто не тушил пожар.

"Это как минимум три крейсера "Москва" по тому военно-политическому эффекту, который произвело это событие на общество", – убежден Мельник.

В военном плане выведение из строя Крымского моста существенно усложнит логистическую составляющую для России. Это был один из основных маршрутов поставок южной группировки российских войск, объясняет Мельник.

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Эксперт прогнозирует, что Россия попытается наладить морские и воздушные пути снабжения. Но это требует больше времени и ресурсов.

Перед оккупантами стоит еще одна сложная задача. "Россия будет вынуждена балансировать между тем, чтобы не создать топливный коллапс на полуострове, что для них важно с общественно-политической точки зрения, и обеспечением устойчивых поставок нефтепродуктов для армии", – говорит Мельник.

Оккупационные власти говорят, что запасов горючего должно хватить на 40 дней.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вывод из строя Крымского моста может открыть новые возможности для Вооруженных Сил Украины на Южном направлении, предполагает Мельник.

"Это достаточно серьезный бонус для ВСУ, чтобы добиться успеха на Южном направлении", — считает Мельник.

За первые шесть дней октября ВСУ освободили 29 поселков на юге и подбираются в Новую Каховку. И сейчас на фоне логистических проблем у оккупантов ВСУ могут попытаться еще больше активизировать действия на Южном направлении, предполагает Мельник.

"Очевидно, что Путин в ярости, – говорит Мельник. – Вендетта закроет ему глаза, и он будет пытаться наказать Украину в привычном для себя стиле – нанесением ударов по объектам критической инфраструктуры или гражданским объектам".

Но Крымский мост будет мощным катализатором для того, чтобы неудобные вопросы россияне начали задавать не только руководителям силовых структур, но и со временем – Путину, убежден эксперт.

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