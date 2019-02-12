"Путинизм - это надолго". Статья идеолога РФ Суркова - за минуту

Помощник российского президента Владислав Сурков написал длинную статью для Независимой газеты под названием "Долгое государство Путина". В ней кремлевский идеолог утверждает, что демократия для России - опасна, а у путинского государства есть миссия: распространить путинизм и его военно-полицейскую систему управления на весь мир. LIGA.net прочла статью и предлагает не тратить на нее время - вот самое интересное оттуда - за минуту.

Сначала была иллюзия выбора, и Россия рушилась. "Иллюзия выбора является важнейшей из иллюзий, коронным трюком западного образа жизни и западной демократии. Отказ от этой иллюзии привел наше общество к полной утрате интереса к дискуссиям на тему, какой должна быть демократия и должна ли она в принципе быть".

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А потом рушиться перестала. "Распад России был пусть и запоздало, но твердо остановлен. Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов".

Потому что пришел Путин. "Русской истории известны четыре основные модели государства: государство Ивана Третьего, государство Петра Великого, государство Ленина и государство Путина. Эти большие политические машины, сменяя друг друга, ремонтируясь и адаптируясь на ходу, век за веком обеспечивали русскому миру упорное движение вверх".

И это надолго. "Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина".

Пока не наступит "светлое будущее". "Необходимо описание путинской системы властвования, всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего. Именно будущего... Но это нужно сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть, как он. Для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена".

Путинизм шагает по планете. "Сделанная в России политическая система пригодна не только для домашнего будущего, она явно имеет значительный экспортный потенциал. Спрос на нее или на отдельные ее компоненты уже существует, ее опыт изучают и частично перенимают, ей подражают во многих странах".

Чтобы влезть в голову всем, кому еще не влез. "Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности, дело еще серьезнее - Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием. Страна... перешла в информационное контрнаступление на Запад".

Демократия Запада - это подкуп и мерзость. "За внешними, выставленными напоказ демократическими институтами - жесткая, абсолютно недемократическая сетевая организация реальной власти силовых структур. Механизм, на практике действующий посредством насилия, подкупа и манипуляции". "Когда кругом одни мерзавцы, для сдерживания мерзавцев приходится использовать мерзавцев же".

Поэтому на Западе хотят жить как в России. "Западный житель начинает крутить головой в поисках иных образцов и способов существования. И видит Россию".

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В России уродливо, но зато все на виду. "Наша система смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее... Государство у нас строится целиком, всеми своими частями и проявлениями наружу. Самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-либо архитектурными излишествами. Бюрократия, даже когда хитрит, делает это не слишком тщательно".

Войны тоже на виду - и это не стыдно. "Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств, и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы делает военно-полицейские функции важнейшими и решающими. Их традиционно не прячут, а наоборот, демонстрируют, поскольку Россией почти никогда не правили купцы... Некому было драпировать правду иллюзиями, стыдливо задвигая на второй план и пряча поглубже имманентное свойство любого государства - быть орудием защиты и нападения".

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А еще там живет некий глубинный народ. "На глянцевой поверхности блистает элита, век за веком активно (надо отдать ей должное) вовлекающая народ в свои мероприятия - партcобрания, войны, выборы, экономические эксперименты. Народ участвует, но отстраненно, на поверхности не показывается, живя в собственной глубине другой жизнью".

Никто его не видел, но он есть. "Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия... В разные времена за него принимали то крестьян, то пролетариев, то беспартийных, то хипстеров, то бюджетников. Его искали, в него ходили... Иногда решали, что он вымышлен и в реальности не существует".

Никто, кроме Путина, конечно. "Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно - уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно".

Народ верит Путину, как богу. "В новой системе все институты подчинены основной задаче - доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера". "Общество доверяет только первому лицу. Было бы упрощением сводить тему к вере в доброго царя. Глубинный народ совсем не наивен и едва ли считает добродушие царским достоинством. Скорее он мог бы думать о правильном правителе то же, что Эйнштейн сказал о боге: "Изощрен, но не злонамерен".

И резюме. "Россия... будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия изменила поведение. Ведь это только кажется, что выбор у них есть".

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