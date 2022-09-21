"Путину пора переписывать речь". Россия готовит фейковые референдумы: будет ли мобилизация

Россия повышает градус. 20 сентября подконтрольные Кремлю марионетки объявили псевдореферендумы на оккупированных территориях, а нелегитимная госдума РФ приняла правки в конституцию, которые намекают на подготовку общей мобилизации.

От таких намеков в России произошел обвал на Московской бирже, а россияне начали активно искать в Google: как уехать из РФ.

Вечером российский диктатор Владимир Путин должен был выступить с телеобращением, но так и не вышел в эфир.

"Тема фейковых референдумов в зоне боевых действий должна была потестить общественное мнение. Не только в РФ. И показать потенциал этой темы. И всех попутно напугать… Время переписывать речь", – сказал LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как Украина и мир отреагировали на идею с референдумами, что (не) даст России возможная мобилизация – объясняет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Подконтрольные РФ главари террористов и гауляйтеры объявили псевдореферендумы на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Практически синхронно оккупанты назначили и даты: 24-27 сентября.

СПРАВКА. Изначально в планы россиян, видимо, входил референдум и в Харьковской области. На нем РФ хотела "нарисовать" 75% голосов за аннексию региона, . Изначально в планы россиян, видимо, входил референдум и в Харьковской области. На нем РФ хотела "нарисовать" 75% голосов за аннексию региона, говорится в документах разведки, которые получили Донбасс.Реалии. Однако ВСУ практически выбили оккупантов из региона в ходе наступления.

Параллельно нелегитимная госдума РФ одобрила введение в уголовный кодекс понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Для россиян вводятся тюремные сроки за добровольную сдачу в плен, мародерство и самоволку в период боевых действий.

Беларуский диктатор Лукашенко поручил проверить армию, а экс-президент РФ Медведев пригрозил ядерным оружием на случай, если Украина нанесет удар по своим же территориям после аннексии.

РосСМИ анонсировали на 20:00 обращение Путина и даже запустили окна трансляции. Ожидалось, что он может подтвердить псефдореферендумы на оккупированных территориях и объявить всеобщую мобилизацию.

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Но диктатор не появлялся в эфире два часа, – обращение не состоялось. Российские пропагандисты намекают, что его покажут завтра утром. Пока Путин упорно не выходил в эфир, резко начал расти поисковой запрос среди россиян стало: "как быстро покинуть РФ".

Советник президента США Джейк Салливан с Ермаком обсудили вопросы нацбезопасности. У Белого дома есть данные, что Путин готовит основания для мобилизации. Но США будут поддерживать Украину в любом случае, заверили в Пентагоне.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Для Украины и ее партнеров это не меняет ничего, говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Как и для наших партнеров. Донецк, Луганск, Херсон, Крым – это Украина. Мы ведем оборонную войну, и наши действия там абсолютно законны и международно легитимны", – сказал советник главы ОП.

Фейковыми "референдумами" Россия пытается ответить на контрнаступление ВСУ, говорит Подоляк. По его словам, это – скорее шоу для внутренней аудитории, чтобы было видно свет в конце тоннеля.

"Мы еще не начинали", "мы еще не воевали", "вот как начнем" – из той же оперы. Банальная попытка отсрочить собственное поражение. Хотя бы в информационном пространстве", – считает Подоляк.

В том, что Россия объявляет псевдореферендумы в ответ на успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, уверен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Темой псевдореферендумов Путин тестирует общественное мнение и запугивает, объясняет Подоляк отмену выступления российского диктатора. Результат эксперимента: в России гуглят, как покинуть страну, а мировое сообщество назвало это абсурдом, который потребует увеличения поставок оружия ВСУ и усиления санкций.

Россия может использовать референдумы для торга с Западом, прогнозирует LIGA.net эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса: "Как я понимаю, россияне посылают сигнал: давайте начнем договариваться, и мы не будем спешить с "референдумами". Они ведь и так их откладывают с лета, с поздней весны даже".

Угроза полной мобилизации. Это может добавить России мощи в "пушечном мясе", объясняет LIGA.net военный эксперт Игорь Козий. Но немедленного эффекта не будет, говорит LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, экс-замминистра обороны.

По словам Мельника, РФ нужно время, чтобы собрать мобилизованных, а затем возможны два варианта: их сразу бросят в бой необученными, как "пушечное мясо", или будут готовить три месяца.

"У Украины еще будет время, чтобы подготовиться к их встрече. Использовать эти месяцы так, чтобы мобилизованных не было смысла сюда выдвигать", – расписывает этот сценарий Мельник.

Еще одна проблема – обеспечить мобилизованных техникой, добавляет он. Россия не готовилась к затяжному конфликту. После семи месяцев войны оказалось, что у нее уже нет советских производственных мощностей. Но даже "пушечным мясом" нельзя пренебрегать.

"У каждого будет в руках автомат. Их могут использовать не в первых рядах, а, например, для контроля оккупированных территорий. Тогда у РФ будет возможность замещать боевые части... Это в любом случае увеличение личного состава. Это вызов", – считает Мельник.

Россия и так проводит частичную, скрытую мобилизацию и среди криминала, напомнил Козий. Но всеобщая мобилизация несет и большие риски для России, вплоть до бунтов и распада.

"Дело в том, какие последствия от этой мобилизации будут для них. 1917 год привел к развалу Российской империи, война в Афганистане привела к развалу СССР, – говорит Козий. – Не исключаю, что (новая мобилизация – ред/) приведет к развалу России. И они тоже понимают это".

Всеобщая мобилизация нанесет удар больше по режиму Путина, чем по Украине, согласен представитель военной разведки Вадим Скибицкий. Она будет означать признание, что РФ не смогла выполнить все поставленные задачи – и идет реальная война.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Россия остается агрессором и оккупантом, а Украина имеет право освобождать свои территории, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но шансы на дипломатию улетучиваются.

"Как бы сильно РФ ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без референдумов еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После референдумов – нет", – заверил LIGA.net спикер президента Сергей Никифоров.

Ответом на референдумы должны стать санкции и больше поставок оружия Украине, заявили в правительствах Эстонии и Латвии. Но резких санкций в случае их проведения ждать не стоит, ведь в декабре и так заработает нефтяное эмбарго с ЕС, предполагает Куса.

"Но если будет применение ядерного оружия, то любые санкции Запада будут возможны, несмотря на цену. Думаю, к ним могут присоединиться и страны Азии. Я думаю, россияне прекрасно понимают, что применение ядерного оружия будет точкой невозврата для них", – подытожил эксперт.

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В США завили, что никогда не признают результаты референдумов. Это даже не выглядит демонстрацией уверенности Кремля в прочности его положения на оккупированных территориях, считают в Вашингтоне. Позиция Франции не изменится: РФ должна уйти из Украины. Германия назвала "референдумы" фиктивными – они не могут быть признаны.

В НАТО действия Путина расценивают как эскалацию войны. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, мир должен осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины.

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