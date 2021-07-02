Рада одобрила повышение налогов, рынок земли в действии. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Плюс 50 млрд грн. Рада одобрила законопроект о повышении ряда налоговых ставок

Запретить повышать налоги! В Конституции записать – в Украине запрещено повышать налоги! Это моя мольба, просьба и требование к депутатам следующего созыва Верховной Рады. Эти нардепы уже испортились (Вчера Рада проголосовала в первом чтении законопроект 5600, суть которого – повышения ряда налогов- платежей (детали в статье).

Мотивация Минфина понятна – привлечь в дырявый бюджет дополнительные 50 млрд грн. Но это очередной плохой сигнал бизнесу и экономике – тут в любой момент поменяют правила игры не в вашу пользу. Прощайте мечты о быстром экономическом росте. У президента, министра и 226 депутатов всегда найдется убедительное объяснение, почему это надо сделать. Предвыборные обещания забываются быстро, поэтому только внести в Конституцию – в Украине запрещено повышать налоги. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Минобороны решило, что курсантки на параде Независимости должны идти на каблуках

Снова показуха в армии. В Минобороны решили, что женщины-курсантки – це квіточки, а не воины. И приказали им на парад надеть каблуки вместо таланов, как было год назад. И оружие тоже отберут. Зачем будущим матерям оружие в руках? Пусть будут красивыми.

Девушки говорят, что на каблуках маршировать сложно, но они стараются.

Стараются и выполняют придурошный приказ какого-то негодяя. Иначе это не назвать. Показуха. Глупость. И совок. Впрочем, уже не в первый раз. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Рынок земли в действии. За полдня оформили десятки договоров

Свершилось! Со вчерашнего дня, земля в Украине стала легальным товаром, который можно купить или продать. К событию готовились: в первый же день заключены десятки сделок. Вокруг нового рынка уже появляются сопутствующие бизнесы. И совсем не слышно критики политиков, которые использовали "земельный вопрос" для личного пиара. Больше по ссылке.

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