"Ради мира готов на все". Вся речь Зеленского в Раде - за минуту

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с первой речью: перед иностранными гостями "проехался" по Кабмину Владимира Гройсмана, объявил о роспуске Рады и пообещал, что украинцы не будут плакать. 15 минут выступления Зеленского – за минуту (полный текст речи Зеленского на инаугурации читайте здесь).

Каждый украинец – президент. "Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это наша общая победа и общий шанс. Сейчас не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине… С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем нашим детям".

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Нас 65 миллионов. "Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов – тех, кого родила украинская земля... Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой, мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно, привезите нам, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности".

Общая боль – война. "У нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб в Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас - переселенец. Те, кто потерял собственный дом, и те, кто открыл двери собственного дома, разделив эту боль. И каждый из нас – заробитчанин… Мы все – украинцы, не существует больших или меньших, правильных или неправильных".

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Готов на все ради мира. "Наша самая первая задача – прекращение огня в Донбассе. Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории, никогда".

Надо вернуть пленных. "История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну. Не мы начали, но нам эту войну заканчивать… И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных".

А потом вернуть территории. "И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территорию, мы потеряли самое главное – людей… И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы".

Правительство только мешает. "Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой".

Ему пора в отставку. "Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: "Мы ничего не сможем сделать". Это неправда. Можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят".

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Рада будет распущена. "Я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также я прошу вас уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине! Давайте поаплодируем".

Давайте без портретов. "Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза".

Улыбаемся и машем. "Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Я чувствовал так сердцем. Это была не только моя работа, правда, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали".

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