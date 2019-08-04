Ракетный кризис, шутка Богдана, поцелуй Rammstein: новости недели

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Русскоязычный государственный канал

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

29 июля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что команда президента Владимира Зеленского планирует создать в Украине государственный русскоязычный телеканал, который будет вещать на весь мир.

По его словам, такой канал поможет Украине бороться за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и за умы россиян на территории РФ.

Советник президента, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев объяснил, что телеканал должен быть общим продуктом многих украинских СМИ.

"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, Общественного вещателя, а также и так называемой гражданской журналистики, поскольку у нас не будет возможности получать достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий. Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только посредством гражданской журналистики", - сказал Потураев.

По его словам, такой телеканал будет работать в первую очередь на оккупированные территории и за границу.

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