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30.04.2023, 20:00
Ракетный удар по Умани, разговор Зеленский – Си, ожидание контрнаступления: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Байден идет на второй срок, дело экс-разведчика Червинского, Зеленский впервые за время большой войны поговорил с Си Цзиньпином, Украина вернула из плена России 42 военных, ожидание контрнаступления ВСУ, Россия ударила "Искандерами" по Николаеву, ПАСЕ признала депортацию украинских детей в РФ геноцидом, удар РФ по многоэтажке в Умани убил десятки человек. Обзор LIGA.net.

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Байден идет на второй срок

Джо Байден (Фото – ОП)

Лидер США Джо Байден официально объявил 25 апреля об участии в президентских выборах в 2024 году.

Кампания Байдена по переизбранию стартовала в виде трехминутного видео, начинающегося со слова "Свобода".

"У каждого поколения есть моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Завершим работу", – говорится в сообщении.

Член демократической партии США Камала Гаррис также заявила, что будет выдвигаться как вице-президент в паре с Байденом.

Соперник Байдена от Республиканской партии Дональд Трамп уже объявил о своем участии в президентской гонке, что повышает вероятность проведения своеобразного реванша между ними 5 ноября 2024 года. 4 апреля Трамп получил официальные обвинения, но сможет принять участие в выборах.

44-й глава Соединенных Штатов Барак Обама поддержал решение Байдена снова баллотироваться в президенты.

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не верит в избрание Трампа во второй раз – считает, что Байдену будет просто легче выиграть выборы.

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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, Китай, война, ракетный удар, умань, си цзиньпин, контрнаступление
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