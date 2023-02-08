Ракеты и самолеты. Внезапный визит Зеленского в Лондон: все подробности

Зеленский без анонса приехал в Лондон к премьеру Сунаку, парламенту и королю Чарльзу. А уже вечером, по данным европейских медиа, отправится к Шольцу и Макрону в Париж. Британия уже обещает дать дальнобойное оружие, обучать украинских летчиков и морпехов.

"У Джонсона, Трасс и Сунака – единый почерк, – говорит LIGA.net эксперт-международник Александр Краев из Украинской призмы. – Они понимают, что по масштабам помощи не могут сравниться с США. Но в контексте инициативы и первых шагов – они точно могут быть лидером".

Как проходит визит Зеленского в Британию, каким оружием может помочь Лондон, чего ждать дальше – коротко пишет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Президент Владимир Зеленский совершил второй заграничный визит с начала большой войны. В декабре был Вашингтон, на этот раз – Лондон. Британский премьер Риши Сунак встретил его прямо на аэродроме и провел переговоры. Лидеры обсуждали оборонное сотрудничество и реализацию формулы мира.

В день визита Британия заявила, что начнет обучать украинских летчиков истребителей, "чтобы Украина могла защищать свое небо в будущем", и поставит дальнобойное оружие. Лондон также вводит дополнительные санкции против российских предприятий и представителей элит, а Сунак поддержал идею трибунала над Путиным и его окружением.

В Вестминстерском холле Зеленский выступил перед британским парламентом и подарил шлем боевого летчика – одного из самых успешных ассов Воздушных сил ВСУ: "Надпись на шлеме гласит: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить"... Я уйду, заранее поблагодарив вас за мощные британские самолеты".

После этого Зеленский отправился к Чарльзу III. Это первая в истории встреча украинского президента с британским монархом. Зеленский заявил, что будет просить самолеты и у него, ведь король – бывший пилот.

По данным телеканала BFMTV, сразу после Лондона Зеленский вечером отправится в Париж – на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Британия откликнулась на призыв Зеленского. Накануне ожидаемого наступления России он просил дать Украине дальнобойные ракеты на февральском Рамштайне. И снова, как и в вопросе тяжелых танков, Лондон проявил лидерство.

"Британия – трендсеттер, флагман", – говорит LIGA.net эксперт-международник Александр Краев из Украинской призмы.

Лондон пока не называет, какое именно дальнобойное оружие даст Украине. Возможно, это будут авиаракеты Scalp (Storm Shadow) с дальностью 250+ км, не исключает главред Defense Express Олег Катков.

Эти ракеты, возможно, смогут использовать на МиГ-29 советского производства – как ранее интегрировали американскую противорадиолокационную Harm. А цель будут закладывать в ракету еще на земле.

Потенциально это может помочь доставать логистические пути, склады с боеприпасами, командные пункты и другие цели, которые россияне уводят за 70-80-километровый радиус поражения HIMARS. Но в британском правительстве намекают и на более широкие цели.

"Это подорвет способность России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной национальной инфраструктуре Украины и поможет ослабить давление на линии фронта в Украине", – говорится в заявлении Даунинг-стрит о дальнобойном оружии.

Зеленский просил партнеров предоставить и самолеты. Решение о начале обучения пилотов – важный шаг, но не обязательно означает близкую поставку истребителей, отмечает Катков.

По его мнению, не стоит исключать трех вариантов:

1. Потенциальная поставка Eurofighter

У Британии есть якобы до 48 истребителей, которые планировали списывать и к которым присматривалась Турция, рассказывает Катков.

Одна эскадрилья Eurofighter (12 штук) с полным комплектом дальнобойного оружия могла бы стать геймченджером на локальных участках поля боя. Но есть проблема – это не чисто британский самолет, а общеевропейский проект с главным офисом в Германии.

"Для передачи Eurofighter нужно серьезное политическое решение. Значительно сильнее, чем передача британских танков Challenger", – объясняет Катков LIGA.net

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2. Потенциальная поставка Tornado Panavia

Эти самолеты Британия перестала использовать с 2019 года, рассказывает главред Defense Express. Но это довольно старые самолеты (производились в 1970-х), неизвестно – в каком они состоянии.

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3. Обучение пилотов "без обязательств"

То есть просто базовая летная подготовка, когда будут готовить курсантов, а не обучать на конкретный тип самолета. "Этот вариант нельзя исключать, чтобы не находиться в излишнем оптимизме и эйфории по Eurofighter", – объясняет Катков.

На Даунинг-стрит заявили, что Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты может дать Британия. Но сразу же оговорились: это будет долгосрочное решение.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Турне Зеленского продолжится. Вечером в Париже он встретится с Шольцем и Макроном. А в четверг возможен визит в Брюссель, на который его пригласил президент Евросовета Шарль Мишель. Он пройдет менее чем через неделю после киевского саммита "Украина-ЕС", который был посвящен перспективам евроинтеграции.

А уже 14 февраля состоится очередное заседание оборонной коалиции "Рамштайн", которое украинские власти окрестили авиационным. И решение Британии потенциально может подталкивать другие страны действовать решительнее – как это было раньше с танками.

Важные для Украины события продолжатся и в самом Соединенном Королевстве. В марте там запланирована инициированная Британией и Нидерландами встреча министров юстиции. Тема – как привлечь к международной ответственности Россию и ее лидеров за преступления против Украины. Летом в Британии пройдет конференция по восстановлению и поствоенному развитию Украины.

Но генеральную цель Лондона в присутствии Зеленского объявил сам Риши Сунак: "Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году".

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