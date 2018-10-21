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21.10.2018, 22:40
Расстрел в Керчи, Су-27 и ядерный джихад Путина: новости недели

Санкции против 112 Украина и NewsOne, гибель актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской, доплата за газ из-за отсутствия в Киеве горячей воды, выход США из ядерной сделки с Россией, решение о смене названия Македонии, расстрел в Керчи, Катастрофа Су-27 и прекращение маневров "Чистое небо-2018", угрозы нелегитимной Госдумы РФ, триумф украинцев на Олимпийских играх юниоров и конкурс красоты среди переживших ХолокостОбзор LIGA.net

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Санкции против 112 Украина и NewsOne

Фото: iStock/Global Images Ukraine

20 октября вступило в силу постановление о санкциях против владельцев телеканалов 112 и NewsOne. Ранее петиция о "прекращении антиукраинской деятельности телеканалов 112 Украина и NewsOne набрала больше 25 тысяч голосов, которые были необходимы для ее рассмотрения в Раде.

19 октября постановление № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" подписал глава Верховной Рады Андрей Парубий

Верховная Рада обратилась к Совету нацбезопасности и обороны с призывом ввести санкции против собственников каналов NewsОne и 112 Украина.

Депутаты предложили ввести такие санкции как блокирование активов, недопуск вывода капиталов за границу, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, отказ предоставлять телекоммуникационные услуги, полный или частичный запрет операций с ценными бумагами, запрет выдавать лицензию Нацбанка на инвестиции в другую страну и валютные операции, запрет передачи прав интеллектуальной собственности.

Эти и другие санкции СНБОУ предлагается ввести в отношении ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа". 

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Галина Попцова
корреспондент
Галина Попцова
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Теги: новости недели, дональд трамп, холокост, ядерная сделка, санкции против 112 украина и Newsone, Чистое небо-2018, керчь, нападение в керчи, расстрел в керчи, Дизель шоу, Марина Поплавская, ядерный джихад
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