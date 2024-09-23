Варшава попытается давить на Киев через сложные исторические вопросы во время председательства в Совете ЕС в январе-июне 2025 года. Цель – сдвинуть с места вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии и других польских граждан на украинской территории, если Украина стремится вступить в ЕС.

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Условие Украины – восстановление оригинальной таблички на могиле УПА, уничтоженной вандалами.

Вряд ли польские политики найдут дополнительные рычаги давления на Киев, прогнозирует LIGA.net основатель и руководитель центра исследований "Польша – Украина" Дариуш Матерняк.

Но в мае в Польше пройдут президентские выборы. И спорное прошлое будут "качать", потому что оно мобилизует избирателей, добавляет украинский историк, экс-председатель Украинского института национальной памяти (2014-2019) Владимир Вятрович. Это началось в 2000-х и с тех пор не помогает ни примирению между странами, ни прояснению истории.

Общество само давит на политиков, чтобы они поднимали эту тему снова и снова, убеждает LIGA.net польский историк Лукаш Адамский, – особенно родственники жертв трагических событий на Волыни 1940-х. А общественное мнение возмущено "неэтичностью запрета" на эксгумацию, которая не позволяет найти и перезахоронить убитых.

LIGA.net разбиралась в сплетениях истории и политики, отравляющих эти отношения.

Помощь со вступлением в ЕС в обмен на эксгумацию

По данным источников издания Onet в дипломатических кругах, глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев 13 сентября советовал президенту Владимиру Зеленскому решить исторические вопросы уже сейчас, потому что "это будет менее обременительно, чем во время предстоящих переговоров о вступлении в ЕС". Но "до Зеленского не дошло".