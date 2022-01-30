Разговор Байден-Зеленский, расстрел в Днепре, 500 грн за вакцинацию: новости недели

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Зеленский и Байден поговорили. ОП и Белому дому пришлось опровергать, что созвон "прошел не очень хорошо"

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: пресс-служба Офиса президента)

27 января состоялся телефонный разговор президента Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее.

"Был долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", – написал Зеленский.

Перед разговором CNN со ссылкой на источник сообщил, что украинский лидер планировал высказать свою обеспокоенность по поводу публичной риторики США и их союзников. Зеленский, по словам источника, был особенно обеспокоен заявлениями США о том, что война между Украиной и РФ "неизбежна". Президент Украины считает, что это "вызывает панику и может привести к экономической катастрофе для Украины". По данным источника телеканала, Зеленский должен был передать Байдену, что, по его мнению, США и их союзники должны быть более осторожными в своих заявлениях, касающихся конфликта.

Согласно сообщению Белого дома, Байден подтвердил готовность США вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину. Он также сообщил, что США изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием российской военной мощи возле украинских границ. Байден также подчеркнул, что, несмотря на отъезд членов семей сотрудников, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует.

Кроме того, президент США заявил о поддержке Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в нормандском формате. Он выразил надежду, что согласование условий прекращения огня поможет снизить напряженность и поспособствует выполнению минских соглашений.

На следующий день в Офисе президента и в Совете нацбезопасности США при Белом доме опровергли заявление некоего "анонимного топ-чиновника из Украины", что созвон Байдена и Зеленского "прошел не очень хорошо" из-за разногласий по поводу оценок уровня риска нового российского вторжения.

Аноним сообщил, что у президентов был "долгий и откровенный" разговор, а Байден якобы предупредил коллегу, что российская атака будет практически "неизбежной", когда земля промерзнет в феврале. Зеленский же, сказал этот анонимный чиновник, возразил, что все "опасно, но неоднозначно" и нет уверенности в том, что атака будет.

Пресс-секретарь Совнацбеза США Эмили Хорн оспорила такое описание разговора. "Анонимные источники сливают ложь", – сказала она. Она объяснила, что Байден сказал Зеленскому об "очевидной вероятности, что РФ может вторгнуться в феврале", причем "он говорил это и публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев". Сообщения о чем-то большем или отличном от этого "полностью ложны", подчеркнула Хорн.

Спикер ОП Михаил Подоляк на просьбу LIGA.net прокомментировать публикацию заявил, что анонимные источники "в абсолютном большинстве случаев – просто чьи-то банальные выдумки вместо реальных новостей. Так и в этом случае". "Разговор президентов не соответствовал той мрачной и фальшивой картине, которую нарисовали в ряде СМИ со ссылкой на некий анонимный источник", – подчеркнул он, назвав его "конструктивным".