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07.07.2019, 20:29
Разминка перед Майданом, спецоперация СБУ: новости недели

(Не) регистрация на выборах Клюева и Шария, кинопобеды украинцев, отпуск Климкина, паспорта РФ для украинцев, дематюкация Богомолец, Зеленский в Канаде, "командир ПВО", новые главы ОГА, Евровидение не в Амстердаме, выставка избирательного трэша. Обзор LIGA.net.

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Клюев, Шарий и "разминка перед Майданом"

Андрей Клюев

1 июля адвокат бывшего главы Администрации президента при Януковиче Андрея Клюева, заявил, что чиновник имеет право баллотироваться в нардепы на досрочных парламентских выборах. Суд это опроверг, однако позже стало известно, что и он, и блогер-пропагандист Анатолий Шарий таки зарегистрированы кандидатами.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что в своих решениях Верховный суд уничтожил доказательства, которые ЦИК использовала для обоснования отказа в регистрации Клюева и Шария.

В Киеве в связи с регистрацией этих кандидатов прошел митинг на Майдане против судей, принявших такое решение, а спикер парламента Андрей Парубий назвал это "реваншем".

Согласно требованию законодательства, для регистрации кандидатом в нардепы необходимо последние 5 лет перед выборами жить в Украине. В ГПУ заявили, что передали информацию по Клюеву, Шарию и другим одиозным кандидатам ЦИК. К делу также подключились СБУ и МВД.

3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария. Кроме того, аналогичное решение было принято по экс-замглавы ГПУ Ренату Кузьмину. 



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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, выборы, кино
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