Разумков и тарифы. Почему обвалился рейтинг Зеленского: объясняют социологи

Свежий опрос КМИС показывает резкое падение рейтинга Зеленского. В то же время Разумков вырос в два раза. Социологи назвали причины

За месяц рейтинг президента Владимира Зеленского снизился на 8,6%. Основными причинами, по мнению социологов, являются раскол с Дмитрием Разумковым и опасения электората перед отопительным сезоном. Какие еще причины падения рейтинга президента озвучивают социологи и сможет ли Разумков навязать борьбу Зеленскому, – в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 20 октября Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал свежий президентский рейтинг. По данным КМИС, если бы выборы прошли сейчас, то голоса определившихся и намеренных голосовать разделились бы так (в скобках – результаты опроса на середину сентября):

1. Владимир Зеленский – 24,7% (33,3%);

2. Петр Порошенко – 15,6% (16,8%);

3. Юлия Тимошенко – 12,2% (10,3%);

4. Юрий Бойко – 9,4% (9,5%);

5. Игорь Смешко – 7,8% (8,7%);

6. Дмитрий Разумков – 7,1% (в сентябрьском опросе не был включен в список, в конце мая-начале июня имел 3,1%).

Для сравнения Соцгруппа Рейтинг давала такие результаты на начало сентября: Зеленский – 31,1%, Порошенко – 13,3%, Бойко – 10,9%, Тимошенко – 9,2%, Смешко – 6,1%, а Разумков – 3,7%.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Социологи отмечают две основных причины падения рейтинга Зеленского. Первая – Разумков.

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"Он оттягивает проценты у Зеленского, поскольку они вместе приходили к власти, а сейчас часть электората Слуги народа, которая не очень довольна действиями власти, органично перейдет к Разумкову", – говорит LIGA.net замдиректора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

По словам замдиректора КМИС Антона Грушецкого, после отставки к Разумкову повышенное внимание со стороны общественности. "Но даже если смотреть майский опрос, то у Разумкова прирост почти в два раза, а у Зеленского тенденция к снижению", – отметил социолог в комментарии LIGA.net.

Вторая причина – отопительный сезон и тема тарифов.

"Год назад самый низкий рейтинг Слуги народа фиксировался в январе 2020-го, в разгар отопительного сезона. Сейчас активно обговаривается вопрос стоимости газа, коммунальных тарифов, – объясняет Грушецкий, – Тарифы всегда были чувствительной темой для рейтингов украинских политиков. Если власть не обеспечит смягчение для населения, то люди будут раздражены. И это повлияет на рейтинг поддержки".

По словам Головахи, в ситуации с коронавирусом и тарифами некоторые избиратели винят лично президента. Кроме того, по мнению Грушецкого, на рейтинг президента также могло повлиять недавнее расследование об офшорах Зеленского и Квартала 95.

Также на электоральную поддержку президента перестали так сильно влиять решения СНБО. "Если в начале года рейтинг рос за счет бурной деятельности СНБО, то сейчас это на население так не действует", – считает Грушецкий.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. По мнению социологов, падение рейтинга Зеленского может продолжиться (в первую очередь, на фоне отопительного сезона), однако рано или поздно должно остановится.

У Зеленского и Слуги народа есть определенное ядро избирателей. Поэтому, скорее всего, их рейтинги еще снизятся, но зафиксируются на определенной отметке. 10-15% для партии и 15-20% для президента, – говорит Грушецкий.

В то же время у Разумкова есть потенциал к увеличению электоральной поддержки. Социологи считают, что ему по силам стать реальным соперником Зеленского.

"Все, кто будут недовольны Зеленским, но не разделяют взглядов традиционных политиков, могут искать новое лицо в Разумкове, – объясняет Головаха, – Все зависит от него, как он будет себя вести. Если будет вести себя как политический лидер, то будут рейтинги. Если нет, то люди поймут, что это случайный человек".

По мнению Грушецкого, если Разумков не кристализует свой образ и не будет медийно представлен, то его потенциал может значительно снизится.

"Не совсем понятно, за что именно он выступает. Складывается впечатление, что за все хорошее против всего плохого. Это помогло Зеленскому в 2019-м, потому что он сам по себе имел хорошую узнаваемость и позитивное отношение, – говорит социолог, – В случае Разумкова такое не сработает. Житель маленького села хочет услышать ответ на вопрос о тарифах. Житель Львова хочет услышать ответ о евроатлантических перспективах. Без кристализации будет сложно еще раз убедить людей".

Сейчас его отставка активно обсуждалась, а оппоненты Зеленского критиковали за это власть. Однако вряд ли с приближением выборов Юлии Тимошенко или Порошенко будет выгодно поддерживать потенциального конкурента Разумкова, резюмирует Грушицкий.

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