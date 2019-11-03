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03.11.2019, 20:10
Разведение войск в Золотом, дело Дубневича, поющая нейросеть: новости недели

Разведение войск в Золотом, дело Дубневича, визит Совета НАТО в Украину, секс-скандал в Раде, поющая нейросеть. Обзор LIGA.net.

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Разведение войск в Золотом

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

29 октября в 12:00 в Золотом-4 Луганской области на участке №2 началось зеркальное разведение войск.

В штабе ООС объяснили, что разведение стало возможным после недели "тишины" на участке разведения. Военные заверили: отвод войск не ослабит оборонных возможностей украинских подразделений, а власть примет все необходимые меры для защиты местного населения.

"Стороны восстановили разведение сил и средств в Золотом. Они запустили белые и зеленые сигнальные ракеты, которые подтверждают их готовность к этому", - подтвердил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

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Президент Владимир Зеленский позитивно оценил начало разведения войск на участке №2 в Золотом-4: "Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов".

Он заверил, что разведение сил на Донбассе проходит только там, где это возможно и безопасно. По его словам, разведение в Золотом "очень сильно приблизило" нормандскую встречу. 

Зеленский сказал, что разведение войск в Петровском начнется 4 ноября, если в течение недели на участке не будет обстрелов.

1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков, зафиксированных 30 октября.

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Возле Офиса президента в Киеве прошла акция "Ни шагу назад!", инициированная Движением сопротивления капитуляции.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что, по его мнению, разведение сил и средств  на Донбассе "не приведет ни к победе, ни к миру".

Начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев сообщил, что разведение сил и средств в районе Золотого-4 продлится до 30 дней, в частности, из-за предстоящего разбора фортификационных сооружений. О завершении первого этапа разведения штаб ООС заявил 1 ноября.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Владимир Зеленский, нато, богдан яременко, разведение войск
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