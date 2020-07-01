Реальность Зеленского, "белый список" стран и криптоферма под Киевом. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 1 июля. Температура от +17 до +28, курс доллара 26.62

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Новая реальность Зеленского

Сразу два социологических опроса, проведенные КМИС и Центром Разумкова, показали очень плохой результат для власти - украинцев, которые уже не поддерживает действия Владимира Зеленского, больше, чем тех, кто по-прежнему доверяет президенту. И это плохая новость для европейской Украины. Журналисты привыкли иронизировать, что Зеленский слишком уж много внимания и значения уделяет своему рейтингу. Но если вдуматься, то рейтинг поддержки, читай - народная легитимность на смелые шаги и радикальные перемены, очень важный атрибут власти в такой стране как Украина. Президенту больше и не на что опираться: “штыки” и “погоны” могут и не послушать в решающий момент, а медийного ресурса, чтобы запудрить мозги десяткам миллионов у власти нет (а у олигархов есть). Вот и остается народная любовь и поддержка. В бедной стране это очень недолгие чувства: полупустой холодильник и олигархический телевизор убивают любовь сильно скорее, чем за три года. Потеряв поддержку большинства все украинские президенты безуспешно пытались вернуть любовь: отказывались от любых непопулярных реформ и ударялись в популистские прожекты. От этого их рейтингу становилось только хуже, ведь люди хотят ощутимого и быстрого улучшения жизни, а тут без непопулярных перемен никак не обойтись. Замкнутый круг: нет рейтинга - нет реформ, нет реформ - нет экономики и денег, а значит - еще больше нет рейтинга. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. ЕС показал список стран, которым с 1 июля откроют границы. Украины в нем нет

Украина ввела "красные" и "зеленые" списки стран, по приезду из которых нужна либо не нужна самоизоляция или тестирование на COVID-19. Евросоюз тоже сделал что-то похожее. Украинцев ждал сюрприз. В "белом списке" государств, чьи граждане с 1 июля могут посещать в ЕС Украины нет. Пересматривать список будут уже через де недели. Правда, есть нюанс. Совет ЕС подчеркивает, что его решение не является "юридически обязательным документом". Страны могут самостоятельно принимать решения об открытии своих границ. Но будут ли? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Криптоферма под Киевом украла электричества на полмиллиона гривень

Было сложно выбрать одну новость, поэтому сегодня сразу две истории о том, как украинцы зарабатывают на технологиях, нарушая при этом закон. Под Киевом хитрые селяне подключили к трансформатору майнинговую ферму. Какую криптовалюту майнили и сколько успели заработать, не сообщается. Но электроэнергии украли на полмиллиона гривен. А пограничники из Ивано-Франковской области торговали информацией из закрытых государственных баз данных. Через них можно было пробить, кто из граждан и когда пересекал границу. Украина - страна не только талантливых IT-предпринимателей, но и смышленных киберпреступников. Больше по ссылке.

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