Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскачивает 100-летний территориальный спор с Гайаной. Слишком рано прогнозировать, перерастет ли это в войну. Но потенциальный конфликт в Латинской Америке несет риски для Украины.

"Венесуэла – это прямой союзник России. Каждое абсурдное заявление Мадуро делает для России или Китая", – говорит LIGA.net Александр Сливчук, координатор программы сотрудничества с Испанией и Латинской Америкой в Центре трансатлантического диалога.

Почему возникли претензии Венесуэлы к Гайане, возможен ли военный конфликт, и каковы его риски – коротко на LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 3 декабря в Венесуэле по инициативе Мадуро прошел референдум по Эссекибо. Это – поросший густыми джунглями и богатый нефтью регион в соседней Гайане. Он составляет 2/3 площади страны и является домом для 125 000 из 800 000 гаянцев.

На референдуме было пять вопросов.

Ключевые – отказ от юрисдикции Международного суда ООН над вопросом Эссекибо. А также – предложение "создать государство Гуаяна-Эссекибо" и включить его "в карту венесуэльской территории"

Последняя формулировка вызвала тревогу у правительства Гайаны. Там его назвали фактически попыткой аннексии и экзистенциальной угрозой.

СПРАВКА В 1899-м международный арбитраж закрепил Эссекибо за колониальной Великобританией. В 1966 году – когда Британская империя распадалась, а Гайана получала независимость – было заключено соглашение в Женеве о решении статуса региона путем переговоров.



За почти 60 лет решение не найдено. Споры по Эссекибо обострились в 2015 году – когда американская ExxonMobil разведала богатые месторождения нефти в водах региона. И осенью 2023-го – когда правительство Гайаны получило заявки на разведку нефти в водах Эссекибо, а также было объявлено об открытии новых залежей нефти и газа.



С 2018 года спор – на рассмотрении Международного суда ООН. Окончательное решение может занять годы. Накануне референдума Суд призвал Венесуэлу не предпринимать действий, изменяющих статус-кво в регионе. В 1899-м международный арбитраж закрепил Эссекибо за колониальной Великобританией. В 1966 году – когда Британская империя распадалась, а Гайана получала независимость – было заключено соглашение в Женеве о решении статуса региона путем переговоров.За почти 60 лет решение не найдено. Споры по Эссекибо обострились в 2015 году – когда американская ExxonMobil разведала богатые месторождения нефти в водах региона. И осенью 2023-го – когда правительство Гайаны получило заявки на разведку нефти в водах Эссекибо, а также было объявлено об открытии новых залежей нефти и газа.С 2018 года спор – на рассмотрении Международного суда ООН. Окончательное решение может занять годы. Накануне референдума Суд призвал Венесуэлу не предпринимать действий, изменяющих статус-кво в регионе.

На следующий же день после референдума правительство Венесуэлы заявило, что все пять вопросов поддержали более 95% участников плебисцита. А Мадуро назвал результаты потрясающей победой.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Мадуро поднял тему Эссекибо в первую очередь из-за внутренней ситуации, убеждает LIGA.net Александр Сливчук, координатор программы сотрудничества с Испанией и Латинской Америкой в Центре трансатлантического диалога.

В 2024 году в Венесуэле должны пройти выборы. США обещают ослабить санкции против нефтяного сектора страны, если выборы будут честными и к ним допустят оппозиционную кандидатку – Марию Корину Машадо.

"Мадуро рискует проиграть выборы, – объясняет Сливчук. – Одна из теорий – что он хочет маленькую победную войну. Не какое-то большое вторжение, но он должен показать населению какую-то победу".

СПРАВКА США ввели санкции против Венесуэлы в 2018 году. В ответ на переизбрание Мадуро президентом на выборах, которые Вашингтон и ряд Западных стран считают сфальсифицированными. США ввели санкции против Венесуэлы в 2018 году. В ответ на переизбрание Мадуро президентом на выборах, которые Вашингтон и ряд Западных стран считают сфальсифицированными.

Машадо консолидирует вокруг себя оппозиционный электорат и является реальной угрозой для Мадуро, добавляет LIGA.net Наталья Шевченко директор программы Латинской Америки и Карибского бассейна в Украинской призме и доцент КНУ.

С помощью референдума Мадуро хочет протестировать, способен ли мобилизовывать электорат и влиять на него, убеждена она: "Это характерно для авторитарных режимов Латинской Америки – харизматичных каудильо, которые неоднократно были у власти".

Референдум также оставляет Мадуро механизм отсрочки выборов, добавляет доцент. К примеру, обострить ситуацию – и объявить военное положение в стране или в пограничных штатах.

Экзистенциальной угрозой для Мадуро является и сама Гайана, добавляет Шевченко. ВВП страны с 2019 по 2022 год вырос с $4,3 млрд до $15,3 млрд. То есть бедные венесуэльцы видят рядом страну, которая тоже имеет значительные залежи нефти, и показывает успешность.

Потенциально Гайана может стать еще большей угрозой для Мадуро, считает доцент. Страна очень малонаселенная (всего 800 000) и нуждается в миграции, в частности специалистов в нефтяной отрасли.

"Венесуэла может стать донором такой трудовой иммиграции, – объясняет Шевченко. – С одной стороны это будет очередной репутационной потерей для Мадуро. С другой – это потенциальный центр венесуэльской диаспоры за пределами Венесуэлы".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Официальное оглашение результатов референдума может произойти между 8 декабря и январем. А пока Мадуро будет смотреть на реакцию, считает Шевченко: "Этим, наверное, он будет заниматься в ближайшие месяцы. И в это время не стоит ожидать каких-либо выходок".

Главный вопрос – решится ли Мадуро на войну.

Венесуэльская армия имеет преимущественно советское и русское оружие, говорит Сливчук: "По сути – маленькая копия российской армии. Венесуэльцы говорят, что их вооруженные силы в очень плохом положении… Но армия Гайаны – совсем крохотная. Это маленькая [по населению] страна. В расстановке сил Гайана проигрывает".

Потенциальные боевые действия будут усложнены густыми джунглями Эссекибо, водными препятствиями, добавляет Шевченко. Войну доцент считает маловероятной.

Сливчук ожидает максимум пограничных столкновений: "Они и сейчас происходили, но что-то большое – вряд ли [будет]".

Если конфликт все-таки произойдет, то в зависимости от масштабов он может нести несколько рисков для Украины:

1. Потенциальная война в богатом нефтью регионе может шокировать рынок – уменьшить предложение и поднять цены на энергоносители.

Для России – это возможность заработать от продажи нефть. Для США и Европы – это социальная и политическая проблема, ведь цены на топливо являются важным фактором влияния на рейтинг властей.

"Я думаю, что Штаты совершенно не заинтересованы, чтобы это произошло", – говорит Сливчук.

2. Россия прямо не будет поддерживать Венесуэлу, считает Шевченко: "Но Москва будет наблюдать и потирать ручки".

А также постарается разыгрывать карту на подрыв международных институтов. Заявлять, что они якобы "порождение несправедливого мироустройства с доминированием Запада".

"Рука Москвы активно просматривается в формулировании вопросов референдума, – говорит Шевченко. – По крайней мере, трех из них: подрыв юрисдикции Международного суда ООН, непризнание исторических договоренностей 1899 и 1966 годов".

3. Если конфликт будет тягучим, то это будет отвлекать по крайней мере медийное внимание от российско-украинской войны.

Но некорректно сравнивать потенциальный конфликт Венесуэлы и Гайаны с ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль воюет с ХАМАС, отмечает Сливчук.

"Пограничный конфликт Венесуэлы и Гайаны не спровоцирует ничего. Я не верю, что это может как-то повлиять на США, – говорит он. – Ни Гайана, ни Венесуэла не являются союзниками Штатов, как Израиль или даже Украина. И я думаю, активнее будет Бразилия, чем США".

Потенциальная война может наоборот привести к закреплению другого нарратива, считает Сливчук. Если не прекратить авторитарные войны в Украине и в Израиле – это распространится по миру.

"Часто этот аргумент не воспринимали, потому что считали, что война в Украине понятна и чем-то спровоцирована. Израиль – тоже, – заключает Сливчук. – Но война в Венесуэле – совершенно новый кейс, показывающий, что авторитарные лидеры, когда видят отсутствие наказания, могут принимать такие решения".

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