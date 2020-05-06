Генпрокурор Венедиктова жалуется на Рябошапку и меняет правила назначения на ключевые должности в прокуратуре

Новый генпрокурор Ирина Венедиктова жалуется, что в прокуратуре катастрофически не хватает кадров, а уволенные по итогам аттестации прокуроры массово подают иски и начинают восстанавливаться в должности. Поэтому без изменений законодательства своими приказами Венедиктова меняет правила отбора и назначения прокуроров. Что это значит и почему несет негативные последствия, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 15 апреля Венедиктова подписала приказ, которым утвердила новое положение комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры. Новый документ изменил состав комиссии и процедуру назначения кандидатов на должности руководителя и зама подразделений Офиса генпрокурора, а также на руководящие должности в областных и окружных прокуратурах.

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Теперь комиссия будет состоять из семи членов: минимум четыре места достаются прокурорам, остальные – представителям ВУЗов или лицам, которых делегировали международные неправительственные организации и дипломатические миссии.

При этом утверждать прокуроров будут большинством голосов. То есть, четыре прокурора могут назначить человека без голосов других членов комиссии.

До этого комиссия состояла из трех представителей прокуратуры и трех экспертов от международных организаций. При этом утвердить прокурора на должность могли лишь при наличии четырех голосов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По мнению главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, эти изменения полностью уничтожают доверие к кадровым назначениям в Офисе генпрокурора. "Они профанируют очищение в тот же способ, как это делал Виктор Шокин и потом Юрий Луценко", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

Экс-генпрокурора Руслан Рябошапка считает: президент Владимир Зеленский не мог публично отказаться от реформы, поэтому начали возникать различные варианты, как вернуть "нужных" прокуроров.

"В частности, создать апелляционные комиссии, чтобы в ручном режиме пересматривать решения об увольнении, идти на мировые соглашения с нужными экс-прокурорами. Генпрокурор даже публично согласилась проигрывать судебные споры уволенным прокурорам", - написал Рябошапка в блоге на Украинской правде.

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Действительно, в недавнем интервью телеканалу ZIK Венедиктова сообщила, что по результатам переаттестации, которую начал Рябошапка, Офис генпрокурора получил около 600 судебных исков. А в середине апреля Винницкий окружной админсуд восстановил прокурора и постановил выплатить 670 000 гривень компенсации. Поэтому, по ее словам, нужно искать выход из этой ситуации.

"Можно провести это через заключение мирового соглашения с прокурорами. Это может избавить нас от выплаты компенсаций. Человек восстанавливается, проходя повторное собеседование, но в этот раз будут критерии и стандарты", – объяснила Венедиктова. И утверждает: ОГП не имеет шансов выиграть иски, основанные на результатах собеседований. А таких не менее 140.

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В свою очередь член аттестационной комиссии Александр Леменов говорит, что действующее законодательство не предусматривает никаких повторных собеседований. "И если учесть, что Венедиктова заявила, что Офис проиграет все иски прокурорам, то какой смысл последним идти на мировую?", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

"Касательно решения винницкого суда, то прокурор, который подал иск, является другом судьи, который вынес решение. К тому же размер компенсации за три месяца простоя равен годовой зарплате прокурора. Это абсолютно нелогичные решения, которые в апелляции можно разнести в пух и прах", - добавил Леменов.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Несмотря на то, что Венедиктова декларирует намерение продолжать реформу прокуратуры, на деле – принимает решения, которые ее сворачивают, считает первый замглавы правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук (Голос).

"Мы видим, что не просто рушатся процедуры, которые были введены во временя Рябошапки, а уже начинают возвращать людей, которые не прошли аттестацию и были уволены", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

4 мая Венедиктова назначила и.о. прокурора Киева Романа Говду, который, по словам Леменова, не прошел аттестацию. Говда уже был прокурором Киева при Луценко, а во времена Шокина занимал должность замгенпрокурора.

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Более того, сейчас в Конституционном суде лежит представление нардепов от ОПЗЖ и Батькивщины с просьбой отменить закон о реформе прокуратуры. "После реальных судебных решений о восстановлении решение КС будет просто констатацией факта и формальностью. И такие решения Кс должен выносить не годами, а максимум через один месяц", - заявила Венедиктова в интервью ZIK.

"Реформа Генпрокуратуры полностью провалилась. Вся правоохранительная система Украины начинается и заканчивается в органах прокуратуры. Поэтому все предвыборные обещания об обеспечении справедливости и правопорядка, которые раздавал Зеленский, сейчас практически разрушены", - добавляет Осадчук.

По мнению Рябошапки, Венедиктова рушит основные идеи реформы – очистить прокуратуру от случайных и "своих" людей. "И в этом президент Зеленский уже ничем не отличается от президента Порошенко, который так же руками своего генпрокурора не дал возможности провести нужную Украине реформу прокуратуры в 2015-2016 годах", - резюмирует экс-генпрокурор.

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