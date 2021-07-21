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Реформа военкоматов, против Мамедова открыли дело. Что надо знать утром

21.07.2021, 09:30
Реформа военкоматов, против Мамедова открыли дело. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 21 июля. Температура от +15 до +23, курс доллара 27.22

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. В Слуге народа анонсировали реформу военкоматов и отмену обязательного призыва с 2023 года

Глава партии Слуга народа анонсировал отмену обязательного призыва в армию уже в 2023 году. Это важная (эксперты говорят, что и полезная), а также очень популярная реформа. Но… у меня есть вопросы. Это справедливо? Это сплотит украинцев? Это добавит чувства, что гражданский долг для всех украинцев един? Конечно, сегодняшний призыв – это пародия на равенство всех. В армию ходят или по желанию (большие патриоты) или по нужде (в основном бедные люди). Так называемая добровольческая или профессиональная армия – цементирует ситуацию, что рисковать и проливать кровь за страну будут в основном люди небогатые, для которых зарплата военного и льготы покажутся привлекательными. Мое интуитивное и очень аматорское мнение – это не сильно хорошая ситуация для страны, живущей в состоянии постоянной угрозы войны с Россией. И Израиль хорошее подтверждение моей гипотезы. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Сначала департаменты и гостайна. Теперь против замгенпрокурора Мамедова открыли дело

Русское лобби в Украине решило догнать прокурора Гюндуза Мамедова, который курировал все дела против россиян, агентов и росспецслужб в Генпрокуратуре. Сначала Венедиктова забрала у него все полномочия, затем его лишили доступа к гостайне, а теперь в ГБР открыли против него уголовное дело – "за то, что не указал, что по совместительству работал в Одесском нацуниверситете Мечникова". Делом при этом, говорят адвокаты, занимаются подчиненные Венедиктовой, а ГБР просто выполняет роль ширмы. Подлинная причина – Мамедов якобы человек Порошенко, может действовать против Офиса президента, а значит надо его уничтожить, замарать, лишить влияния и заставить уйти. Такое, очевидно, вкладывают в уши президенту. Но Мамедов не человек Порошенко. Он человек, который годами работал против русских. И сейчас русские аплодируют стоя. Одного из главных врагов Путина, который сделал очень много против интересов русских, загоняют в тюрьму. Агенты российского влияния – в качестве мести, а представители украинской власти – "потому что Порошенко". Священная война Владимира Зеленского против всего, что хоть как-то связано с Петром Порошенко, продолжается. И границ в этом противостоянии, похоже, не существует. Больше по ссылке.

Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". Україна стане членом НАТО. Коли дійсно захоче. А поки – тільки заяви влади

Сумнівів немає – Україна стане членом НАТО. Але не через милість Альянсу, чи тому, що українці дуже туди хочуть. А через кропітку і наполегливу працю. Але коли це хоча б теоретично може статися за тієї ситуації, що є зараз в Україні. Читайте в колонці Гліба Канєвського. Більше за лінком.

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